Lövenich & Weiden formstark, TSV Düren mit einem Fuß in der Landesliga

Über nahezu die gesamte Spielzeit musste der TSV einem Rückstand hinterherlaufen. Mahmut Temür (2.) erzielte das frühe 1:0, wenig später erhöhte Yasin Isildak auch noch den Vorsprung (14.). Die Hausherren ließen sich in der Folge aber auch nicht einfach abkochen, Besfort Islami verkürzte auch wieder auf einen Ein-Tor-Rückstand. Dabei sollte es über den weiteren Spielverlauf bleiben. Erst kurz vor Schluss machte Tugay Temel mit seinem 25. Saisontreffer den Deckel drauf (90.).

Horremer SV 1919 – SG Türkischer SV Düren 1:3

Horremer SV 1919: Marvin Merkens, Sebastian Golz, Maximilian Arndt, Yannis Zechmeister (90. Daniel Mayola), Mathias Luca Fasoli, Leon Soszynski (81. Niklas Sümmer), Moritz Rommel (71. Noah Retterath), Mohamed Bousfia (65. Jan Schulz), Florian Welter, Dominic Moll, Besfort Islami (86. Alexander Holl) - Trainer: Oliver Lehrbach

SG Türkischer SV Düren: Kaan Gökcesin, Daniel Bleja, Alain N'Goua, Jawad Karnib (90. Yasin Taha Kalyoncuoglu), Mahmut Temür (87. Emin Eren), Alexandru Engels, Adam Matuschyk, Luca-Sebastian Kuschneruk, Yasin Isildak (90. Moussa Karnib), Joel Saengersdorf (80. Dieu-Merci Nzelo-Niata), Tugay Temel (90. Jordi Ndombaxi) - Trainer: Yunus Kocak

Schiedsrichter: Aaron Haas (Würselen) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Mahmut Temür (2.), 0:2 Yasin Isildak (14.), 1:2 Besfort Islami (25.), 1:3 Tugay Temel (90.)