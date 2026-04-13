Lövenich & Weiden formstark, TSV Düren mit einem Fuß in der Landesliga

Der Horremer SV konnte dem restlichen Feld nicht den Gefallen tun. Im Duell gegen Tabellenführer TSV Düren setzte es eine 1:3-Niederlage, wodurch das Team von Oliver Lehrbach bis auf Platz acht rutscht. Auf dem zweiten Rang, der am Ende der Saison womöglich auch für den Aufstieg reichen würde, hausiert nun der SV Lövenich, der damit seine herausragende Rückrunde weiter fortsetzt. Auch der SV Weiden bestätigt seine starke Form mit einem turbulenten 5:3-Sieg gegen Hilal-Maroc Bergheim. Die SpVg Frechen gewann ihr Kellerduell gegen den SSV Rot-Weiß Ahrem.
In Unterzahl war Hilal-Maroc nicht in der Lage, die Führung gegen formstarke Weidener zu behaupten. Dabei leistete Redouane El Boukhlifi seinem Team mit einem glatten Platzverweis einen Bärendienst kurz vor Halbzeitpfiff (45.+1). Das Momentum auf ihrer Seite, drehten die Gäste nach dem Seitenwechsel auf. Jeongwoo Choi brachte zunächst den Ausgleich (54.), den Louis Strombach (57.) und Joel Marenzi (57.) zu einer komfortablen Führung machten. Friedrich Stolz ließ zwar noch kurzzeitig Hoffnung für Hilal-Maroc aufflammen (74.), diese machte Abdelkader Boubker mit dem zweiten Platzverweis der Partie aber schnell wieder zunichte (81.). In der Nachspielzeit ließ Jannick Michalsky mit dem Treffer zum 5:3 keine Zweifel mehr aufkommen (90.+1). Somit finden sich die Bergheimer wieder in der Verfolgerrolle um die Aufstiegsplätze. Schon am Mittwoch im Viertelfinale des Kreispokals treffen sich die beiden Seiten erneut.
Hilal-Maroc Bergheim – SV Weiden 1914/75 3:5
Hilal-Maroc Bergheim: Aleksandar Arsenovic, Mehmet Apaydin (63. Abdelkader Boubker), Ismail Ouro-Bodi, Mohamed Allaoui, Redouan Aissa (65. Friedrich Stolz), Redouane Kobia El Boukhlifi, Jaheim Altug (63. Ilias Afkir), Koray Örgün, Akoete Henritse Eninful, Gaiton Barroso, Sherif Krasniqi (63. Luca Noll) - Trainer: Josef Pfeiffer
SV Weiden 1914/75: Pepe Bünning, Alexander Jureschko, Enno Buermeyer (90. Ouail Bousfia), Hanke Veit Lennerts (74. David Bulenda), Henry-Thoke Uchtmann, Patrick Odau, Joel Karim Marenzi, Sebastian Kratz, Jeongwoo Choi, Jannick Michalsky, Louis Strombach (77. Michael Böhm) - Co-Trainer: Thomas Eikel - spielender Co-Trainer: David Bulenda - Trainer: Adrian Student
Schiedsrichter: Luca Povoledo - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Sherif Krasniqi (23.), 1:1 Sebastian Kratz (32.), 2:1 Gaiton Barroso (39.), 2:2 Jeongwoo Choi (54.), 2:3 Louis Strombach (57.), 2:4 Joel Karim Marenzi (64.), 3:4 Friedrich Stolz (74.), 3:5 Jannick Michalsky (81.)
Rot: Redouane Kobia El Boukhlifi (45./Hilal-Maroc Bergheim/Nachtreten)
Rot: Abdelkader Boubker (81./Hilal-Maroc Bergheim/Grobes Foulspiel)
Über nahezu die gesamte Spielzeit musste der TSV einem Rückstand hinterherlaufen. Mahmut Temür (2.) erzielte das frühe 1:0, wenig später erhöhte Yasin Isildak auch noch den Vorsprung (14.). Die Hausherren ließen sich in der Folge aber auch nicht einfach abkochen, Besfort Islami verkürzte auch wieder auf einen Ein-Tor-Rückstand. Dabei sollte es über den weiteren Spielverlauf bleiben. Erst kurz vor Schluss machte Tugay Temel mit seinem 25. Saisontreffer den Deckel drauf (90.).
Horremer SV 1919 – SG Türkischer SV Düren 1:3
Horremer SV 1919: Marvin Merkens, Sebastian Golz, Maximilian Arndt, Yannis Zechmeister (90. Daniel Mayola), Mathias Luca Fasoli, Leon Soszynski (81. Niklas Sümmer), Moritz Rommel (71. Noah Retterath), Mohamed Bousfia (65. Jan Schulz), Florian Welter, Dominic Moll, Besfort Islami (86. Alexander Holl) - Trainer: Oliver Lehrbach
SG Türkischer SV Düren: Kaan Gökcesin, Daniel Bleja, Alain N'Goua, Jawad Karnib (90. Yasin Taha Kalyoncuoglu), Mahmut Temür (87. Emin Eren), Alexandru Engels, Adam Matuschyk, Luca-Sebastian Kuschneruk, Yasin Isildak (90. Moussa Karnib), Joel Saengersdorf (80. Dieu-Merci Nzelo-Niata), Tugay Temel (90. Jordi Ndombaxi) - Trainer: Yunus Kocak
Schiedsrichter: Aaron Haas (Würselen) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Mahmut Temür (2.), 0:2 Yasin Isildak (14.), 1:2 Besfort Islami (25.), 1:3 Tugay Temel (90.)
Viktoria Birkesdorf – SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 3:4
Viktoria Birkesdorf: Max Rogge, Niklas Greven (83. Tahrek Bako), Benjamin Hempel, Ardit Hiseni (58. Nikolaos Chouliaras), Lucas Kirschbaum, Stamatis Chouliaras (59. Redouan Toumi), Ibrahim Younis, Moritz Hoch (46. Florian Wirtz), Jakob Kutheus (83. David Rank), Maurice Heinrichs, Julian Perse - Trainer: Bernd Virnich
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Denis Durukanli, Felix Klein (53. Oliver Brandt), Naoki Kanagawa, David Strack, Jan Lauterbach, Patrick Reisenauer (56. Mardochee Camille Tchakoumi Essengue), Muharrem Cicek (77. Lukas Tobias Kollek), Maurice Wieting, Jeffrey Julian (60. Jan Lauterbach), Ebenezer Sarpong (70. Nico Drosner) - Trainer: Björn Effertz
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Niklas Greven (20. Handelfmeter), 1:1 David Strack (25.), 1:2 Maurice Wieting (45. Handelfmeter), 2:2 Ibrahim Younis (45.+1), 2:3 Jan Lauterbach (61.), 2:4 Maurice Wieting (65.), 3:4 Julian Perse (70.)
Rot: Redouan Toumi (90./Viktoria Birkesdorf/Notbremse)
SC 08 Elsdorf – Alemannia Lendersdorf 2:2
SC 08 Elsdorf: Lennard Hövel, Johannes Wenning, Marcus Weber, Saif-Eddine Ayadi (90. Hannes Jähn), Niklas Kühnapfel, Daniel Dogan, Paul Reichelt, Taylan Sirin (84. Mark Schiffer), Vincent Tönnis, Evangelos Skraparas (84. Moritz Perschmann), Luca Gruttmann - Co-Trainer: Julian Rahn - Trainer: Dustin Tesch
Alemannia Lendersdorf: Philipp Kabil, Dustin Kaiser (60. Kevin Zander), Julio Pereira Oliveira, Tim Greven, Fabian Welter, Dennis Walter (80. Pierre Andre Stollenwerk), Philipp Welter, Phillip Varona-Gracia, Thomas Betzer, Luca Nußbaum (80. Fabian Lotz), Jonas Varona - Trainer: Christopher Kall - Co-Trainer: Carsten Heuser
Schiedsrichter: Jarik Meyer - Zuschauer: 290
Tore: 1:0 Saif-Eddine Ayadi (26.), 1:1 Thomas Betzer (54.), 2:1 Evangelos Skraparas (58.), 2:2 Marcus Weber (90.+1 Eigentor)
SSV Rot-Weiß Ahrem – SpVg Frechen 20 II 0:2
SSV Rot-Weiß Ahrem: Matthias Descik, Jerome Bendermacher, Louis Jeromin, Fabian Klünter, Moriz Vesen (81. Aaron Moll), Lukas Kuss, Kai Weber (61. Luca Heine), Jérôme Wenzel (71. André Voigt), Nico Schmitz (78. Niklas Thiel), Lukene Jonas Simao Hellenthal (61. Niklas Hoffmann), Henry Kunz - Co-Trainer: Tobias Baer - Trainer: Markus Hilmer
SpVg Frechen 20 II: Tobias Zillken, Ismail Deveci, Enes Özarici, Nils Bruckner (90. Peter Schwind), Justus Marquardt (90. Kennet Anderson), Vinicio Evora, Maximilian Jansen, Simon Doll, Bartu Gökcen, Emanuel Kotoku (90. Jan Peterek), Tim Dilley (90. Alexandros Katsikaris) - Trainer: Oliver Klein - Co-Trainer: Mark Pettenberg
Schiedsrichter: Paul Willems - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Maximilian Jansen (45.+1 Foulelfmeter), 0:2 Maximilian Jansen (88. Foulelfmeter)
SC Germania Erftstadt-Lechenich – SC Kreuzau 1:2
SC Germania Erftstadt-Lechenich: Nils Grüttner, Leon Follmann, Bastian Rick, Emil Bey, Felix-David Hilgers, Miro Eppert, Mohamed Kotya-Fofana, Noah Becker, Fabian Bentata, Amin Alsabagh, Jan-Philipp Schmitz - Trainer: Karsten Kochems
SC Kreuzau: Steffen Wirtz, Jannik Laufenberg, Florian Post, Leon Breuer, Jannis Becker, Florian Uerlichs, Nico Schröteler, Dominik Dick, Marcel Zimmer, Mario Fuchs, Seydouba Sylla - Trainer: Olaf Ramm
Schiedsrichter: Tim Reisen (Eschweiler)
Tore: 0:1 Nico Schröteler (57.), 1:1 Jan-Philipp Schmitz (80.), 1:2 Amsal Kartalovic (90.)
TuS Langerwehe – VfL Sindorf 3:1
TuS Langerwehe: Tobias Werres, Kaan Ediz Kertüs, Nico Frank (80. Marius Mürkens), Louis Vogt, Dominic Teichert (70. Diza-Arnold Lutete), Max Blinne, Max Bremen, Justin Krischer (90. Nevio Landers), Luca Michalke, Hussein Makki, Julian Eversheim - Trainer: Tim Krumpen
VfL Sindorf: Sandrio Singh, Niclas Braun, Marius Zilger (46. Marius Kunze), Tobias Paal, Mikail Bayindir, Marvin Marin-Mielke (46. Oscar von Lehmann), Anil Yavuz, Arne Schmitz, Yigitcan Cinar (82. Nick Hatko), Ramón Alvárez Koch (90. Dario Quattrocchi), Sam Wilberz (90. Emil Alic) - Trainer: Arif Cinar
Schiedsrichter: Janik Mallmes (Herzogenrath) - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Hussein Makki (2. Foulelfmeter), 2:0 Nico Frank (72.), 3:0 Diza-Arnold Lutete (88.), 3:1 Tobias Paal (90.+1)
JSG Erft 01 Euskirchen – SV Rhenania Bessenich 1928 2:1
JSG Erft 01 Euskirchen: Luca Krämer, David Heller (74. Ben Schäfer), Sandro Odekerken, Rafael Oliveira (64. Aaron Mertens), Lucas Spilles (80. Luke Duwe), Nicolas Woywod, Luc-Seal Roggendorf, Gian Luca Francesco Cardinale, Max Eckert, Tobias Rick, Alexander Bellstädt (64. Magnus Heinen) - Trainer: Christopher Kockerols
SV Rhenania Bessenich 1928: Eamonn Klein, Siegfried Kunst, Ümit Tünc (76. Oliver Schäfer), Erjon Hoxhaj, Niklas Miszkiewicz (81. Ozan Kesen), Ziyad Abdellaoui, Kuss Kunzika (64. Georg Manuel Härtinger Castillo), Athanasios Noutsos, Kaloyan Petrov, Emrah Fikaj (86. Jehon Vatovci), Manuel Macherey (64. Deniz-Can Isitmen) - Trainer: Stefan Storb - Trainer: Can Celik
Schiedsrichter: Jörg Piana (Kall) - Zuschauer: 79
Tore: 0:1 Erjon Hoxhaj (56.), 1:1 Gian Luca Francesco Cardinale (85.), 2:1 Nicolas Woywod (90.+2)
23. Spieltag
19.04.26 SpVg Frechen 20 II - Horremer SV 1919
19.04.26 VfL Sindorf - JSG Erft 01 Euskirchen
19.04.26 SC Kreuzau - TuS Langerwehe
19.04.26 SG Türkischer SV Düren - Viktoria Birkesdorf
19.04.26 Alemannia Lendersdorf - SSV Rot-Weiß Ahrem
19.04.26 SV Rhenania Bessenich 1928 - Hilal-Maroc Bergheim
19.04.26 SV Weiden 1914/75 - SC 08 Elsdorf
19.04.26 SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 - SC Germania Erftstadt-Lechenich