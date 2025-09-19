Lövenich rennt davon, TSV Düren und Lendersdorf wollen antworten

Ganz oben gaben sich neben dem furiosen Aufsteiger SV Lövenich auch der von Anfang an hoch gehandelte TSV Düren und Alemannia Lendersdorf schadlos. Das Gefälle zwischen den Top-Teams und Abstiegskandidaten scheint groß. So hatten es der SSV Rot-Weiß Ahrem, die JSG Erft und Germania Erftstadt-Lechenich alles andere als leicht.
Der SV Lövenich übertrifft weiter alle Erwartungen. Mit einer herausragenden Tordifferenz von 15:1 thront das Team von Björn Effertz über der Konkurrenz. Top-Torjäger Maurice Wieting scheint mit seinen Saisontreffern fünf und sechs keinerlei Anpassungsschwierigkeiten zu haben, ebenso wie das restliche Team. Das Auftaktprogramm brachte abgesehen vom SC Elsdorf (3:1) jedoch auch nicht die absoluten Top-Teams mit sich. Man darf mit Spannung erwarten, wie sich LöWi in den kommenden Wochen schlägt.
VfL Sindorf – SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 0:4
VfL Sindorf: Luca Wydora, Sandrio Singh, Niclas Braun, Danijel Galic, Philipp Heinrich, Marius Kunze, Robin Attula (67. Jakob Schulze Isfort), Mikail Bayindir, Tarik Keskin (46. Jannik Straube), Cebrail Bayindir (67. Taylan Cakmak), Sam Wilberz - Trainer: Dirk Kalkbrenner
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Denis Durukanli, Luciano Mangiapane (85. Adam Wolski), Dennis Gardawski (60. Nico Drosner), Felix Klein, Ziyad Abdellaoui (45. Oliver Brandt), David Strack, Jan Lauterbach, Patrick Reisenauer, Muharrem Cicek (80. Lukas Tobias Kollek), Maurice Wieting, Gaspard Fehlinger (80. Stephan Heiler) - Trainer: Björn Effertz
Schiedsrichter: Jonathan Brandt - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Maurice Wieting (23.), 0:2 Dennis Gardawski (35.), 0:3 Maurice Wieting (65.), 0:4 Muharrem Cicek (78.)
Besondere Vorkommnisse: Marius Kunze (VfL Sindorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Denis Durukanli (73.).
Zwei ungeschlagene Teams. Für den TSV winkt gar mit einem entsprechenden Sieg der Sprung an die Tabellenspitze. Hilal-Maroc gilt wie üblich zur erweiterten Riege der Top-Teams und könnte ein ordentliches Ausrufezeichen in der frühen Saisonphase setzen.
Erft hat im erneuten Bezirksliga-Anlauf schon phasenweise seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Nun gilt es für den Aufsteiger, sich gegen einen Kontrahenten zu beweisen, der ebenfalls durchwachsen in die Saison gestartet ist, sonst droht die JSG schon früh den Anschluss an das restliche Feld zu verlieren.
Den Beweis unter den Top-Teams mitzumischen zu können, ist Lendersdorf trotz des makellosen Saisonstarts noch schuldig. Womöglich könnte da der nächste Dreier gegen einen hoch gehandelten TuS Langerwehe helfen, der bislang aber schon am TSV Düren (1:2) und Viktoria Birkesdorf (0:3) abgeprallt ist.
Aus der Vorsaison weiß man: Der SCE fühlt sich in der Verfolgerrolle pudelwohl. So kann Nullacht Spitzenreiter Lövenich ins Visier nehmen, wo man zu Saisonbeginn bereits scheiterte (1:3). Die passende Antwort hat das Team von Dustin Tesch nicht zuletzt gegen den Horremer SV (3:0) geliefert, gegen Mitkonkurrent Birkesdorf gibt es die nächste Standortbestimmung.
Kreuzau scheint nach drei Spieltagen angekommen. Gegen einen potenziell direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt wird der Aufsteiger den bislang ordentlichen Eindruck bestätigen wollen. Bessenich strebt mal eine Saison ohne Kopfschmerzen an. Mit einem Dreier könnte der SVB einen ordentlichen Vorsprung auf die rote Zone aufbauen.
Landesliga-Absteiger Erftstadt-Lechenich droht in eine Negativspirale zu Beginn zu geraten. Noch ohne Punkt werden besonders die kommenden Wochen zeigen, wo die Reise hingehen kann. Auch Weiden konnte nach der Rückkehr in Gruppe 3 noch nicht unbedingt überzeugen, würde mit einem Dreier sich für den Moment aber ein sanftes Polster auf die Abstiegszone verschaffen.