Lövenich rennt davon, TSV Düren und Lendersdorf wollen antworten

Der SV Lövenich übertrifft weiter alle Erwartungen. Mit einer herausragenden Tordifferenz von 15:1 thront das Team von Björn Effertz über der Konkurrenz. Top-Torjäger Maurice Wieting scheint mit seinen Saisontreffern fünf und sechs keinerlei Anpassungsschwierigkeiten zu haben, ebenso wie das restliche Team. Das Auftaktprogramm brachte abgesehen vom SC Elsdorf (3:1) jedoch auch nicht die absoluten Top-Teams mit sich. Man darf mit Spannung erwarten, wie sich LöWi in den kommenden Wochen schlägt.

VfL Sindorf – SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 0:4

VfL Sindorf: Luca Wydora, Sandrio Singh, Niclas Braun, Danijel Galic, Philipp Heinrich, Marius Kunze, Robin Attula (67. Jakob Schulze Isfort), Mikail Bayindir, Tarik Keskin (46. Jannik Straube), Cebrail Bayindir (67. Taylan Cakmak), Sam Wilberz - Trainer: Dirk Kalkbrenner

SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Denis Durukanli, Luciano Mangiapane (85. Adam Wolski), Dennis Gardawski (60. Nico Drosner), Felix Klein, Ziyad Abdellaoui (45. Oliver Brandt), David Strack, Jan Lauterbach, Patrick Reisenauer, Muharrem Cicek (80. Lukas Tobias Kollek), Maurice Wieting, Gaspard Fehlinger (80. Stephan Heiler) - Trainer: Björn Effertz

Schiedsrichter: Jonathan Brandt - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maurice Wieting (23.), 0:2 Dennis Gardawski (35.), 0:3 Maurice Wieting (65.), 0:4 Muharrem Cicek (78.)

Besondere Vorkommnisse: Marius Kunze (VfL Sindorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Denis Durukanli (73.).