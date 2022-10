Lösung im Flutlicht-Streit gefunden Fußballer können in den Ferien doch unter Flutlicht trainieren, auch für die Sporthallen gibt’s eine Lösung. Von der Stadt angekündigte Einschränkungen hatten für mächtig Ärger gesorgt, bei einem Treffen wurden Lösungen gefunden.rn

Die Wellen schlugen hoch, nachdem Bürgermeister Harald Zillikens für die Stadtverwaltung in der vergangenen Woche die Jüchener Sportvereine informiert hatte, dass vom 30. September bis 14. Oktober Turnhallen und Sportplätzen geschlossen bleiben sollten. Ziel ist, in der Energiekrise Strom und Gas zu sparen. Die Vereine waren vom Schreiben mit nur drei Tagen Vorlaufzeit überrascht.

Stadtsportspandschef Heinz Kiefer warf der Stadtverwaltung mangelnden Dialog vor, der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler sprach von einem „Schlag ins Gesicht für das Ehrenamt in Jüchen“. Zur Befriedung trug auch nicht die Korrektur im Rathaus bei, dass in den Herbstferien zwar Sportplätze, aber nicht das Flutlicht genutzt werden können. Doch auch dies ist vom Tisch. Bei einem Treffen im Haus Katz am Montag Abend mit Vertretern der Verwaltung, der Fußballvereine, des SSV und der Ratsfraktionen wurde fürs Flutlicht eine über das Ferienende hinausgehende Lösung gefunden – ebenso für die Hallennutzung in den Ferien. „Der Jüchener Sport atmet auf, die Schließung der Sportstätten konnte abgewendet werden“, konstatierte der SSV am Dienstag Morgen.

Kiefer sprach von einem „konstruktiven Austausch auf Augenhöhe“, das gelte auch für die Politik. „Dieses Treffen hätte vor einigen Wochen stattfinden müssen. Dann hätten wir uns viel Ärger, Stress und Zeit sparen können.“ Nach der Ratssitzung am Donnerstag, dort hatte Kiefer seine Kritik deutlich gemacht, habe er das positive Ergebnis jetzt nicht erwartet.

Vorschlag besprochen

„Im Gegensatz zu Äußerungen im Vorfeld haben wir uns auf einer fachlich guten Ebene getroffen“, erklärte Dezernent Oswald Duda, der beim Treffen die Verwaltung – die eingeladen hatte – vertrat. Bürgermeister Harald Zillikens war bei der Expo Real in München. Zur Lösung im Flutlicht-Streit hatte beim Treffen wesentlich der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler mit einem Vorschlag beigetragen, der allseits akzeptiert wurde: In den Ferien wird die Flutlicht-Nutzung um die Hälfte reduziert (beim VfL auf zehn Stunden in der Woche), danach bis zum Auslaufen der Energieeinsparverordnung Ende Februar 2023 um ein Viertel auf 75 Prozent. „Damit können alle Vereine leben“, sagt VfL-Vorsitzender Christoph Sommer. Beim kompletten Verzicht aufs Flutlicht könne abends nicht trainiert werden. „Wir hätten einen großen Wettbewerbsnachteil, unser Ziel, in die Landesliga aufzusteigen, wäre gefährdet“, erklärt Sommer. „Unsere Senioren hätten nicht trainieren können, ein Meisterschaftsspiel musste bereits verlegt werden“, berichtet Dirk Rohrbach, Vorsitzender des SV Bedburdyck-Gierath, dem nach dem Treffen ein Stein vom Herzen gefallen war. Dazu trug auch das Ergebnis bei, dass der Verein zum Umkleiden und Trikot-Waschen die Sporthalle nebenan auch in den Ferien nutzen darf. „Ich habe noch beim Treffen eine Whatsapp mit dieser Informatuon verschickt.“ Für die Flutlicht-Begrenzung hat der Verein eine Lösung: Das Training der Jugendmannschaften werde eine halbe Stunde vorverlegt, Seniorenmannschaften würden gemeinsam trainieren.