Lösung gefunden! Jouke Faber bis Saisonende Eintracht-Trainer Sportlicher Leiter rückt näher an die Mannschaft heran

Vor kurzer Zeit gab Christoph Hemlein bekannt, mit sofortiger Wirkung den Trainerposten beim Landesligisten abzugeben, nachdem Hemlein Eintracht Nordhorn zuvor in die Landesliga führte und dort eine solide Rolle spielte. Nun wurde bis Saisonende ein Ersatz gefunden, der das Team bestens kennt..

Eintracht Nordhorn steht aktuell auf dem siebten Platz der Landesliga, sieben Punkte hinter Platz eins, aber hat bisher auch nur 15 Spiele absolviert. Eine sehr solide bisherige Saisonleistung und die Eintracht stellt klar den besten Aufsteiger dar. In der Rückrunde wird dann Jouke Faber die Geschicke bei der Eintracht leiten und probieren an die Leistungen der Hinrunde anzuknüpfen. Jouke Faber ist 64 Jahre alt und seit der laufenden Saison der sportliche Leiter des Landesligisten. Zuvor war der Niederländer Co-Trainer bei den Kickers Offenbach in der Regionalliga, Co-Trainer beim SV Meppen und sogar Cheftrainer bei Jeddeloh in der Regionalliga. Das junge Team bekommt also absolute Fussballkompetenz und Erfahrung an die Seitenlinie gestellt.