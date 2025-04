Lösbare Aufgaben für Spitzenduo - Kellerkracher in Oberpolling

Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Unsere Niederlage in Vornbach wurmt mich immer noch sehr. Nach einer dominanten ersten Halbzeit ohne Ertrag, haben wir in der zweiten Halbzeit sehr viel vermissen lassen und schlussendlich verdient verloren. Unser Ziel muss gegen den starken Aufsteiger aus Oberdiendorf sein, über die volle Distanz defensiv besser zu stehen und vorne aus unseren Möglichkeiten mehr Torgefahr zu entwickeln. Daran haben wir wieder mal hart unter der Woche gearbeitet. Zum Start einer entscheidenden Englischen Woche wollen wir das Heimspiel siegreich gestalten und dafür brauchen wir gegen konterstarke Gäste ein sehr gute Leistung." Personalien: Es gibt noch einige Fragezeichen. Fest steht, dass neben Bastian Kilger auch Korbinian Menacher nicht auflaufen kann. Meiko Wandl (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Die Niederlage gegen Hutthurm war in einem beiderseits sehr schwachen Spiel verdient. Wir kommen aktuell einfach nicht auf unser gewohntes Niveau, treffen in den entscheidenden Situationen immer die falschen Entscheidungen. In Ruhmannsfelden erwartet uns in unserer aktuellen Form somit eine echte Mammutaufgabe, denn die Lerchenfeldkicker sind zwar punktemäßig nicht im Soll, zählen aber vom Kader her zu den drei, vier besten Teams der Liga. Vor allem in Sachen Intensität und Robustheit müssen wir voll dagegenhalten, wenn wir nicht unter die Räder kommen und ein gutes Spiel abliefern wollen. Wir werden alles versuchen und freuen uns auf das Spiel." Personalien: Alessandro Maier und Klaus Loistl müssen passen.

Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): "Die Duelle gegen Garham waren in der Vergangenheit meist auf Augenhöhe und umkämpft. Wir müssen die SV-Offensive um Sturmführer Zankl in den Griff bekommen und wissen, dass uns nichts geschenkt wird - auch nicht daheim."Personalien: Es sind nur die Dauerpatienten nicht einsatzbereit.

Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "Im Moment kommt für die Mannschaft sehr viel zusammen und unterm Strich stehen zwei Niederlagen in Folge. Die Jungs lassen sich aber nicht hängen und wissen, dass das am Ende niemanden interessiert. Gegen Grafenau wird jeder, der es sich körperlich zutraut, zum Kader gehören und wir werden versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Ein Punkt wäre sowohl tabellarisch als auch für die Moral extrem viel wert." Personalien: Ob es Rückkehrer geben wird, entscheidet sich erst kurzfristig. Neu auf der Ausfallliste sind auf jeden Fall Keeper Maximilian Heinz, Fabian Hönl und Tobias Grundmann. Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Unsere Situation wird durch die bisher erspielten Ergebnisse wahrlich nicht besser. Größtes Manko ist ganz klar die eigene Offensive. Diese müssen wir unbedingt ins Rollen bringen, damit in Oberpolling etwas Zählbares rausspringt." Personalien: Matthias Greiner, Matthias Wolf, Michal Ruzicka und Pavle Vujanovic sind nicht dabei.

Gundolf Hain (Sportlicher Leiter TSV Waldkirchen): "Das Gegentor in Niederalteich so spät zu bekommen, war echt bitter. So spät noch den Punkt herzugeben, das schmerzt richtig. Gerade weil in der entscheidenden Aktion die Ordnung und der letzte Biss gefehlt haben .Aber wie sagt man so schön: neues Spiel, neues Glück. Zuhause mit den Fans im Rücken – da geht auch gegen Obernzell was. Wenn die Jungs von Anfang an konzentriert und aggressiv auftreten, bin ich überzeugt, dass sie eine starke Reaktion zeigen werden." Personalien: Das Aufgebot bleibt gegenüber dem vergangenen Spieltag unverändert. Alexander Galle (Co-Spielertrainer FC Obernzell-Erlau): "Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende werden wir die Saison punktetechnisch definitiv besser abschließen als letztes Jahr und das bei noch sieben ausstehenden Spielen. Somit die Stimmung natürlich hervorragend. Wir brauchen aber definitiv eine Leistungssteigerung zum Oberpolling-Spiel, da uns In Waldkirchen ein richtig harter Brocken erwartet. Wir wollen aber den Schwung mitnehmen und etwas Zählbares mit nach Hause nehmen." Personalien: Benedikt Kleinert, Leon Schiller und Kevin Haidinger stehen nicht zur Verfügung.











Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "In Grainet haben wir eine indiskutable Leistung gezeigt und auch in der Höhe verdient verloren. Mit dem Heimspiel gegen Niederalteich erwartet uns ein Gegner auf Augenhöhe, gegen den wir alles versuchen werden, um uns zu rehabilitieren. Ich erwarte mir definitiv eine Reaktion der Mannschaft und bin überzeugt das wir die drei Punkte in Regen behalten."



Personalien: Bis auf Michael Mader und Maximilian Kappl ist der Kader komplett.







Andreas Obermeier (Co-Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Nach einem gelungenen Start in die Frühjahrsrunde wollen wir den Schwung mitnehmen und weiter punkten. Ausruhen ist keine Option. Unser Ziel bleibt klar: so schnell wie möglich die nötigen Zähler für den Klassenerhalt holen. Beim Auswärtsspiel in Regen wollen wir deshalb alles geben und die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten."



Personalien: Mit Ausnahme von Lukas Kaufmann sind alle Akteure fit.









Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Der Sieg in Schöfweg war wichtig fürs Team. Die Jungs trainieren gut und wurden dafür belohnt. Mit Grainet erwartet uns eine sehr starke Truppe, gegen die wir defensiv voll gefordert werden."



Personalien: Ob der zuletzt fehlende Edrisa Lubega wieder zur Verfügung steht, ist ebenso wie das Mitwirken von Benjamin Bär und Matthias Lazar noch ungewiss. Tim Kraus und Amel Sogolj fehlen definitiv.







Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Der Sieg gegen Regen war aufgrund der Tabellenkonstellation sehr wichtig und hat uns nach den schwierigen letzten Wochen sehr gut getan. Deshalb haben mich die drei Punkte für unsere Burschen umso mehr gefreut. In Osterhofen erwartet uns nun das nächste schwere Spiel. Unser Gegner hat im Winter mit namhaften Transfer nochmal ordentlich aufgerüstet und wird nach dem Sieg in Schöfweg mit Sicherheit Selbstvertrauen getankt haben. Wenn man sich die Tabelle anschaut ist Osterhofen fast schon zum Siegen verdammt, aber wir werden bereit sein und wollen nun auch auswärts wieder in die Spur finden."



Personalien: Der SVG muss das Fehlen von Julian Sammer, Johannes Glaser und Hannes Stadler kompensieren.









Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Mit den zuletzt gezeigten Leistungen sind wir absolut einverstanden. Nun erwartet uns mit Schöfweg der nächste unangenehme Gegner. Ich gehe auch dieses Mal von einer engen Partie aus, in der wir wie auch zuletzt geduldig auf unsere Chancen warten müssen. Um oben dran zu bleiben, benötigen wir die drei Punkte.2



Personalien: Die Rotsperre von Spielercoach Fabian Burmberger ist abgelaufen. Allerdings sind ein paar Akteure gesundheitlich angeschlagen und daher noch fraglich. Fixe Ausfälle gibt es mit Ausnahme der Langzeitverletzten jedoch im Vorfeld nicht.







Marcel Eder (Co-Spielertrainer SV Schöfweg): "Klarer können die Rollen nicht verteilt sein. Künzing hat einen richtig starken Kader mit hervorragenden Einzelspielern. Zu allem Überfluss fallen uns noch etliche Spieler aus. Trotz den Ausfällen und den zuletzt sieglosen Spielen werden wir uns nicht kampflos aufgeben und werden es Künzing so hart wie möglich machen."



Personalien: Christoph Wenzl, Matthias Siebauer, Sebastian Niedermeier, Tim Hirschauer, Simon Stubhahn und Fabio Obermeier werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.