Lösbare Aufgabe für den Heeslinger SC gegen TSV Wetschen

– Foto: Horst Vogler

Nach dem erfolgreichen Auftakt in Braunschweig musste der Heeslinger SC erneut eine winterbedingte Zwangspause einlegen. Am Sonnabend soll aber das zweite Spiel der Rückrunde folgen. Ab 15 Uhr gastiert das Team von Malte Bösch beim TSV Wetschen.

Auf dem Papier ist der Tabellensechste aus dem Landkreis Rotenburg eindeutiger Favorit dieser Partie, denn die Gastgeber-Elf von Arthur Zimmermann belegt derzeit den zwölften Platz. Dass die Platzierung aber herzlich wenig über die eigentliche Stärke aussagt, erfuhren die vermeintlichen Favoriten-Mannschaften am vergangenen Wochenende.

Ob Bersenbück oder Wilhelmshaven; beide Teams gingen als Favoriten in die jeweiligen Partien und standen am Ende mit leeren Händen da. Das soll dem Heeslinger SC nicht passieren. „Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Probleme, wenn wir gegen die vermeintlich leichteren Gegner antreten mussten. Das darf sich am Sonnabend nicht wiederholen. Wir müssen ähnlich konzentriert wie gegen Braunschweig ans Werk gehen und unser Spiel spielen. Wenn uns das gelingt, ist alles möglich“, so Malte Bösch.

Auf die Aufgabe im Landkreis Diepholz hat sich der Oberligist aus Heeslingen akribisch vorbereitet. „Das Spiel wird in jedem Fall auf Kunstrasen ausgetragen. Deshalb haben wir in dieser Woche drei Trainingseinheiten in Sittensen bestritten. Die Stimmung ist bestens und die Trainingsbeteiligung sehr gut. Da wir im Moment auch kaum Ausfälle zu beklagen haben, gibt es einen gesunden Konkurrenzkampf, was uns natürlich auch zugutekommt“, so der HSC-Coach, der sich auf die Rückrunde freut.

Für Heeslingen stehen in der Rückrunde neun Heimspiele an



„Wir haben die charmante Situation, dass wir noch neun Heimspiele haben und nach der Partie gegen Wetschen nur noch vier Auswärtsspiele bestreiten müssen. Aber ich warne vor verfrühten Spekulationen. Auch wenn der Satz allzu gerne wiederholt wird, gilt für uns: Wir denken von Spiel zu Spiel. Und dann werden wir sehen, wo wir am Ende stehen. In jedem Fall werden wir unsere Kräfte in der anstehenden Rückrunde noch brauchen“, so Bösch, der am Sonnabend zwei Spieler ersetzen muss. Jarno Böntgen fehlt wegen der fünften Gelben Karte und Peter Bolm steht seiner Mannschaft aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. „Trotz der Ausfälle können wir ein schlagkräftiges Team aufbieten und fahren mit breiter Brust nach Wetschen“, so Malte Bösch.