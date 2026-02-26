Lörzenbach: Hachenberger bleibt kämpferisch

Ron Hachenberger bleibt kämpferisch und glaubt an den Klassenerhalt seines SV Lörzenbach – Foto: Dagmar Jährling

Lörzenbach. Der SV Lörzenbach hatte sich auf eine schwere Runde eingestellt. Und genauso ist es in der ersten Saisonhälfte auch gekommen. Das Team von Trainer Ron Hachenberger belegt vor dem Restart in der Kreisoberliga den vorletzten Tabellenrang. Stand jetzt müsste der SVL in die Relegation.

Anspruch und Wirklichkeit: „So richtig unzufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf kann ich eigentlich nicht sein. Klar, wir stehen zwar auf dem Relegationsrang, aber wir haben viele richtig gute Spiele gemacht“, sagt Trainer Ron Hachenberger und erläutert: „Wir haben von den bisherigen 16 Saisonspielen ja nur sechs verloren. Gegen den Tabellenführer Tvgg Lorsch haben wir sogar gewonnen. Leider hatten wir aber eben viel zu viele Unentschieden (acht, Anm. d. Red.). Deshalb stehen wir aktuell da unten drin.“ Der Rückstand auf den derzeitigen Drittletzten KSG Mitlechtern beträgt allerdings nur einen Punkt. Es ist noch alles möglich. Zugleich ist der Lörzenbacher Abstand auf Schlusslicht FSG Bensheim komfortabel. Neun Punkte liegen die SVL-Akteure vor dem Tabellenletzten. Am Sonntag empfangen die Lörzenbacher im Nachholspiel nun den direkten Rivalen KSG Mitlechtern zum Derby (Livestream bei Echo Online) . Da könnte der SVL den Sprung zurück ins gesicherte Mittelfeld schaffen.

Was war gut? „Wir sind immer als Mannschaft aufgetreten, die Jungs waren engagiert und halten trotz der nicht einfachen Situation zusammen“, lobt Hachenberger. Das Torverhältnis ist mit 36:43 zwar negativ. Aber die Lörzenbacher begegneten vielen Gegnern auf Augenhöhe. Mit den Topteams hielt der SVL besonders gut mit. Bis auf Olympia Lorsch punktete der SVL gegen alle Mannschaften, die aktuell in der Tabelle ganz vorne stehen.

Was geht besser? „Wichtig ist, dass wir den Druck rausnehmen“, findet Hachenberger und betont: „Wir haben eben eine sehr junge Mannschaft.“ Das Nervenkostüm des Teams war in den bisherigen Partien noch nicht gefestigt. Die Nachholpartie gegen Mitlechtern am Sonntag ist für den Lörzenbacher Coach auch kein Endspiel. „Egal, was passiert, wir haben noch so viele Spiele und unten ist alles so eng“, sagt Hachenberger, der betont: „Natürlich wäre es schön und gut, wenn ich nicht immer jedes Wochenende so viele Positionen verändern müsste, weil Spieler ausfallen.“

Wer kommt, wer geht? In der Winterpause hat der SV Lörzenbach keine Verstärkung bekommen. „Es kommen vielleicht noch einige verletzte Spieler zurück“, sagt der Coach. Einen Abgang haben die Lörzenbacher zu verzeichnen: Andreas Mazzeo wechselte zum TSV Hambach. „Er kam allerdings in der Hinrunde bei uns nicht so zum Einsatz, hat nicht so eine Rolle spielen können“, sagt Hachenberger.

Wer wird Meister? „Auf jeden Fall ein Team aus der aktuellen Top 5 der Liga. Wenn sie so auftreten wie in der Hinrunde, denke ich schon, dass die Tvgg Lorsch Meister werden kann. Obwohl sie gegen uns nicht so gut gewesen sind, wie in den anderen Spielen“, sagt der Lörzenbacher Trainer, der aber auch bemerkt: „Wenn von den anderen Teams da oben noch jemand einen Lauf bekommt, wird es vielleicht aber noch einmal spannend.“ Auch Olympia Lorsch sieht der Coach als Kandidat auf den Aufstieg.

Wer steigt ab? „Hoffentlich nicht wir“, betont Hachenberger, der weiß: „Es wird ganz schön eng und wohl bis zum Schluss spannend bleiben. Da unten müssen noch fünf bis sechs Mannschaften um den Ligaverbleib kämpfen.“ Das Ziel für den Coach und sein Team ist Platz 13.

Wie sieht es mit der Trainerfrage aus? „Es gab Gespräche und es hat sich alles gut angehört“, sagt Ron Hachenberger. Noch steht allerdings nicht fest, ob er auch in der kommenden Spielzeit Trainer des SV Lörzenbach sein wird.





