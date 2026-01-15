Löhnhorst verstärkt sein Trainerteam

Zur Rückrunde stellt sich das Trainerteam der Ersten Herren des SV Löhnhorst personell breiter auf. Mit Patrick Brücher, Lars Schmidt und Dennis Brede stoßen drei vereinsnahe Akteure zum bestehenden Stab des Kreisligisten. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Brücher bringt als langjähriger Kapitän eine enge Verbindung zur Mannschaft mit. Schmidt, der aktuell verletzungsbedingt bis zum Sommer pausiert, wird seine fachliche Kompetenz und Spielidee in die Trainings- und Spielvorbereitung einfließen lassen. Beide übernehmen gemeinsam mit Thomas Harter Verantwortung im sportlichen Bereich.

Dennis Brede ergänzt das Team künftig als Torwarttrainer. Als ehemalige Nummer eins des Vereins kennt er die Strukturen bestens und wird seine Erfahrung an die Torhüter weitergeben. Zudem wird Torsten Kentel in seiner Rolle als Teammanager künftig verstärkt organisatorische und strukturelle Aufgaben übernehmen.