Löhnhorst untermauert Ambitionen, drei Mal 2:2-Remis

Auch am zweiten Spieltag merkten die Aufsteiger, dass die Kreisliga ein anderer Schnack als die Kreisklasse ist. Schasto und Nordsode sind beide noch punktlos. An der Tabellenspitze siegte Löhnhorst auch im zweiten Spiel der Saison und ist auf einem guten Weg, eine ähnlich gute Runde, wie im vergangenen Jahr zu spielen.

Die Reserve von BW Bornreihe lag gegen Hansa Schwanewede nach Toren von Luca Mischnick (28.) und Louis Luciano Lütjen (40.) schon 2:1 vorne, doch Jannis Brandhorst traf in der 88. Minute zum 2:2-Endstand. Zuvor hatte Mika Neumann (10.) die Gäste in Führung gebracht.

Ein einziges Tor entschied die Partie zwischen GW Beckedorf und dem TSV Dannenberg. Jannis Niewiem markierte in der 52. Minute das 1:0 für die Gastgeber, die diesen Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigten.

Der FC Hambergen zeigte beim ATSV Scharmbeckstotel eine starke Leistung und siegte klar mit 4:0. Kevin Prigge (16.), Tim Denker mit einem Doppelpack (51., 80.) und Kian Lilienthal (61.) waren die Torschützen für die Gäste, die damit einen überzeugenden Auswärtsauftritt hinlegten.

Auch in Lilienthal gab es keinen Sieger. Der SV Lilienthal-Falkenberg und der TSV Wallhöfen trennten sich 2:2. Malik Raho brachte die Gastgeber früh in Führung (3.), doch Marten Liening (18.) und Phillip Behrens per Elfmeter (55.) drehten die Partie. Corvin Kloß (32.) hatte zwischenzeitlich für Lilienthal getroffen.

Die SG Platjenwerbe/Lesumstotel durfte am Ende über einen Last-Minute-Sieg jubeln. Nachdem Jan Kölling die Hausherren in Führung gebracht hatte (35.), glich Marius-Henrik Schulz in der 89. Minute für Ihlpohl aus. Doch in der Nachspielzeit verwandelte Mirko Gieschen einen Foulelfmeter (90.) zum 2:1-Heimsieg. Zweiter Sieg für das Team, das im Vorjahr fast abgestiegen wäre.

Der TSV Meyenburg besiegte den Absteiger SV Komet Pennigbüttel souverän und überraschend deutlich mit 4:1. Rene Bösenberg (3.), Janluca Grove (25.), ein Eigentor von Jenno Bülders (35.) und Jona-Fynn Klingenberg (48.) stellten die Weichen früh. Für die Gäste traf lediglich Lucas Görgens (37.).

Ein abwechslungsreiches 2:2 sahen die Zuschauer beim Duell zwischen dem VSK Osterholz-Scharmbeck II und dem TSV Eiche Neu Sankt Jürgen. Maurice Banehr traf doppelt für den VSK (27., 51.), doch Jasper Stern per Foulelfmeter (49.) und Jonas Brünjes (60.) sicherten den Gästen ein Remis.