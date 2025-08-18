 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Löhnhorst untermauert Ambitionen, drei Mal 2:2-Remis

Aufsteiger bleiben weiterhin punktlos

Auch am zweiten Spieltag merkten die Aufsteiger, dass die Kreisliga ein anderer Schnack als die Kreisklasse ist. Schasto und Nordsode sind beide noch punktlos. An der Tabellenspitze siegte Löhnhorst auch im zweiten Spiel der Saison und ist auf einem guten Weg, eine ähnlich gute Runde, wie im vergangenen Jahr zu spielen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV GW Beckedorf
SV GW BeckedorfBeckedorf
TSV Dannenberg
TSV DannenbergDannenberg
1
0
Abpfiff

Ein einziges Tor entschied die Partie zwischen GW Beckedorf und dem TSV Dannenberg. Jannis Niewiem markierte in der 52. Minute das 1:0 für die Gastgeber, die diesen Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigten.

Sa., 16.08.2025, 18:00 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe II
FC Hansa Schwanewede
FC Hansa SchwanewedeSchwanewede
2
2
Abpfiff

Die Reserve von BW Bornreihe lag gegen Hansa Schwanewede nach Toren von Luca Mischnick (28.) und Louis Luciano Lütjen (40.) schon 2:1 vorne, doch Jannis Brandhorst traf in der 88. Minute zum 2:2-Endstand. Zuvor hatte Mika Neumann (10.) die Gäste in Führung gebracht.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Lilienthal-Falkenberg
SV Lilienthal-FalkenbergSV Li-Fa
TSV Wallhöfen
TSV WallhöfenWallhöfen
2
2
Abpfiff

Auch in Lilienthal gab es keinen Sieger. Der SV Lilienthal-Falkenberg und der TSV Wallhöfen trennten sich 2:2. Malik Raho brachte die Gastgeber früh in Führung (3.), doch Marten Liening (18.) und Phillip Behrens per Elfmeter (55.) drehten die Partie. Corvin Kloß (32.) hatte zwischenzeitlich für Lilienthal getroffen.

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr
ATSV Scharmbeckstotel
ATSV ScharmbeckstotelATSV Schasto
FC Hambergen
FC HambergenHambergen
0
4
Abpfiff

Der FC Hambergen zeigte beim ATSV Scharmbeckstotel eine starke Leistung und siegte klar mit 4:0. Kevin Prigge (16.), Tim Denker mit einem Doppelpack (51., 80.) und Kian Lilienthal (61.) waren die Torschützen für die Gäste, die damit einen überzeugenden Auswärtsauftritt hinlegten.

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
SG Platjenwerbe / Lesumstotel
SG Platjenwerbe / LesumstotelSG Platjenwerbe
ASV Ihlpohl
ASV IhlpohlIhlpohl
2
1
Abpfiff

Die SG Platjenwerbe/Lesumstotel durfte am Ende über einen Last-Minute-Sieg jubeln. Nachdem Jan Kölling die Hausherren in Führung gebracht hatte (35.), glich Marius-Henrik Schulz in der 89. Minute für Ihlpohl aus. Doch in der Nachspielzeit verwandelte Mirko Gieschen einen Foulelfmeter (90.) zum 2:1-Heimsieg. Zweiter Sieg für das Team, das im Vorjahr fast abgestiegen wäre.

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Meyenburg
TSV MeyenburgMeyenburg
SV Komet Pennigbüttel
SV Komet PennigbüttelPennigbüttel
4
1
Abpfiff

Der TSV Meyenburg besiegte den Absteiger SV Komet Pennigbüttel souverän und überraschend deutlich mit 4:1. Rene Bösenberg (3.), Janluca Grove (25.), ein Eigentor von Jenno Bülders (35.) und Jona-Fynn Klingenberg (48.) stellten die Weichen früh. Für die Gäste traf lediglich Lucas Görgens (37.).

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz II
TSV Eiche Neu Sankt Jürgen
TSV Eiche Neu Sankt JürgenN. St Jürgen
2
2
Abpfiff

Ein abwechslungsreiches 2:2 sahen die Zuschauer beim Duell zwischen dem VSK Osterholz-Scharmbeck II und dem TSV Eiche Neu Sankt Jürgen. Maurice Banehr traf doppelt für den VSK (27., 51.), doch Jasper Stern per Foulelfmeter (49.) und Jonas Brünjes (60.) sicherten den Gästen ein Remis.

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr
SV Nordsode
SV NordsodeNordsode
SV Löhnhorst
SV LöhnhorstLöhnhorst
0
4
Abpfiff

Der SV Löhnhorst ließ beim SV Nordsode nichts anbrennen und gewann deutlich mit 4:0. Dean Fedderwitz traf früh doppelt (1., 11.), ehe Steven Holstein per Elfmeter (47.) und Jannik Dargel (82.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Für Löhnhorst der zweite Sieg, für Aufsteiger Nordsode die zweite Niederlage.

NKAutor