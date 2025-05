Löhnhorst patzt; Kampf um Platz zwei verschärft sich

Bereits am Freitag spielte der Drittplatzierte SV Aschwarden gegen den Tabellenvierzehnten GW Beckedorf. Aschwarden machte im ersten Durchgang schon alles klar und hatte dabei den Doppelpacker Nick Stellmann auf seiner Seite, der nun bei 21 Saisontoren steht. Das 3:0 in der 45. Minute erzielte Noah Ley. Es war der dritte Sieg in Serie, während die Gäste seit zehn Spielen auf einen Dreier warten..