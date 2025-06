Löffler, Zormeier & Neumayer: Drei weitere Neue für Hankofen

David Löffler soll in der Hankofener Innenverteidigung eine feste Größe werden – Foto: Jürgen Eichbauer

Der Regionalligist SpVgg Hankofen-Hailing präsentiert mit David Löffler, Daniel Zormeier und Torhüter Patrik Neumayer drei Neuzugänge und stärkt damit nahezu alle Mannschaftsteile. Neumayer bildet mit der etatmäßigen Nummer eins Sebastian Maier das Torhütergespann 25/26, David Löffler ist als Innenverteidiger eingeplant und Angreifer Daniel Zormeier ist der Abteilung Attacke zuzuordnen.

David Löffler stammt aus Oberlindhart (Mallersdorf-Pfaffenberg) und hat im Laufe seiner jungen Karriere schon einiges erlebt. Angefangen hat alles bei seinem Heimatverein TV Mallersdorf. Danach kickte der 22-jährige für die JFG Kleine Laber und den TSV Pfaffenberg, ehe der große gewachsene Abwehrspieler zum SSV Jahn Regensburg wechselte. Nach Regensburg pendelte Löffler stets mit dem Zug, was einen nicht unerheblichen Aufwand bedeutete. “Das war nicht ohne, aber es hat sich gelohnt. Die Ausbildung beim Jahn war sehr gut. Davon profitiere ich noch heute”, merkt David Löffler an. Im Sommer 2019 war die Zeit für eine Luftveränderung gekommen und der Rechtsfuß tauschte Jahn-Trikot gegen “Spiele-Jersey”. In der niederbayerischen Bezirkshauptstadt Landshut verbrachte der 1,90-Hühne insgesamt betrachtet fünf gute Jahre, aber der Kreuzbandriss im Herbst 2023 zählte zu den bisherigen Tiefpunkten des angehenden Elektrikers. Nach mehrmonatiger Zwangspause drückte Löffler im Sommer 2024 - beim TV Schierling (Bezirksliga) - die Reset-Taste. “Der Wechsel nach Schierling hat mir gutgetan. Nun bin ich wieder voll im Saft und ich freue mich darauf, dass ich mich in Hankofen höherklassig beweisen kann”, erklärt David Löffler.





“Wir kennen David schon länger, auch weil sein Bruder Moritz 2013/14 bei uns gespielt hat. Alle Löffler-Jungs sind stark beim Kopfball und gut ausgebildet. David macht hier keine Ausnahme. Er ist beidfüßig, behält in kritischen Situationen die Übersicht und wird als Innenverteidiger eingesetzt werden. Nach seinem Kreuzbandriss hat David hart für sein Comeback geschuftet, das hat uns imponiert. Seine körperliche Präsenz wird uns guttun”, sagt Hankofens sportlicher Leiter Richard Maierhofer.







Daniel Zormeier bringt viel Talent und eine gute fußballerische Ausbildung mit – Foto: Jürgen Eichbauer









Daniel Zormeier kommt ebenfalls vom TV Schierling zu den Dorfbuam und hat, wie sein Mitspieler David Löffler, die “Jahnschmiede” durchlaufen. Als der Stürmer vor seinem letzten Jugendjahr stand, entschied er sich für einen Wechsel zum “TVS”, “weill ich den Spaß am Fußball wiederfinden wollte”, sagt Zormeier. In der südlichsten Gemeinde der Oberpfalz kam besagter Spaß schnell zurück und der “Hobbyboxer” hatte mit neun Toren einen wesentlichen Anteil daran, dass man beinahe den Landesliga-Aufstieg geschafft hätte. In der Relegation waren jedoch die “Römer” vom FC Künzing eine Nummer zu groß. Der gebürtige Regensburger beschreibt sich selbst als umgänglichen, sowie hilfsbereiten Mitmenschen, der offensiv variabel einsetzbar ist und seine Stärken im Eins gegen Eins hat. “Ich will mich in Hankofen durchbeißen. Körperlich muss ich weiter zulegen und auch robuster agieren. Regionalliga-Fußball bei den Männern ist eine Herausforderung, aber ich werde bereit sein”, erörtert Daniel Zormeier. “Daniel hat uns nicht nur mit seinen Dribbelkünsten überzeugt. Er kommt mit viel Tempo und trifft konsequente Entscheidungen. Wie auch David Löffler agiert er beidfüßig. Für sein Alter ist er schon sehr weit, aber noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt”, sagt Richard Maierhofer.







Junger Torhüter: Patrik Neumayer – Foto: Jürgen Eicbauer









Neue 1b im Tor



Patrik Neumayer wurde in Landshut geboren und wohnt in Pfeffenhausen bei Landshut. Dort hat er einst als Stürmer begonnen, die Umschulung zum Torhüter ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Im Rahmen eines Feriencamps des FC Ingolstadt wurden die Schanzer auf den mittlerweile 1,86 Meter großen Schlussmann aufmerksam und lotsten ihn nach Oberbayern. Dort verbrachte Neumayer – der auch bereits für den FC Ergolding und die SpVgg Landshut gehalten hat – lehrreiche Jahre. 2024/25 hat sich der 17-jährige bei den Dorfbuam fit gehalten und nun tritt er die Nachfolge von Matthias Petermann an. “Ich habe im Sommer 2024 verschiedene Optionen ausgelotet und mich schließlich für Hankofen entschieden. Obwohl ich kein Spielrecht hatte, konnte ich im Training viel lernen. Nun bin ich vollwertiger Kaderspieler, was mich sehr freut. Das Klima innerhalb des Teams ist ohnehin überragend. Wenn ich gebraucht werde, bin ich zur Stelle”, erklärt Patrik Neumayer, der im September eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker antreten wird.



“Patrik hat sich unter den Fittichen der Torwarttrainer Markus Mitterreiter und Adrian Serowiec ordentlich entwickelt. Körperlich verfügt er für sein Alter über gute Anlagen. Wir haben keine Bedenken, ihn im Fall der Fälle, ins kalte Wasser werfen zu können. Vom Charakter her passt er sehr ideal in das Gefüge, das hat die abgelaufene Saison gezeigt”, so Richard Maierhofer abschließend.