Löffke wechselt vom Harburger SC zu Buchholz

Der TSV Buchholz 08 hat mit der Vorstellung seiner neuen Spieler begonnen und dabei zunächst eine Personalie für die Defensive präsentiert. Leon Fabian Löffke wechselt vom Harburger SC nach Buchholz und soll künftig die Innenverteidigung des Oberligisten verstärken. Für Nullacht ist es ein Zugang, der offenbar schon früh auf dem Zettel stand.
Löffke bringt ein klares Ziel mit in die Nordheide. Er wolle sich „jeden Tag weiterentwickeln, der Mannschaft helfen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen“, lässt der Verein seinen neuen Innenverteidiger in den Vereinsmedien zu Wort kommen. Damit passt die Personalie in die Kaderlinie von Buchholz: junge Spieler mit Entwicklungsperspektive, die sich in einem anspruchsvollen Umfeld beweisen sollen.
Teammanager Julian Kühn ordnet den Wechsel ebenfalls positiv ein. „Wir waren uns mit Leon schon früh einig - im Training konnte er mit seinen Qualitäten überzeugen“, sagt Kühn in den Vereinsmedien. Auch abseits des Platzes scheint der Zugang gut zur Mannschaft zu passen: „Auch neben dem Platz scheint Leon sehr gut zu uns zu passen.“
Dass Buchholz den Transfer nicht nur sportlich, sondern auch menschlich bewertet, wird in der Vereinsmeldung deutlich. Kühn fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Wenn wir jetzt noch seinen Teampunkt Login in den Griff bekommen, dann steht einer erfolgreichen Saison nichts im Wege.“
Für Löffke bedeutet der Wechsel vom Harburger SC zum TSV Buchholz 08 den nächsten Schritt. In Buchholz trifft er auf einen Klub, der in der Oberliga Hamburg seit Jahren eine feste Größe ist und Spielern in der Nordheide ein stabiles, zugleich forderndes Umfeld bietet.
Sportlich soll Löffke die Optionen in der Innenverteidigung erweitern. Nach Luca Heinbockel ist er ein weiterer Defensivspieler, den Buchholz in diesem Sommer vorgestellt hat. Damit bekommt die letzte Linie zusätzliche Tiefe - und Nullacht arbeitet weiter daran, den Kader für die kommende Saison Schritt für Schritt zu formen.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: