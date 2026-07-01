Löffke wechselt vom Harburger SC zu Buchholz TSV Buchholz 08 verpflichtet Leon Fabian Löffke vom Harburger SC: Der Innenverteidiger soll sich in der Nordheide weiterentwickeln. von red · Heute, 19:59 Uhr · 0 Leser

Zugang für den TSV Buchholz. – Foto: red/KI

Der TSV Buchholz 08 hat mit der Vorstellung seiner neuen Spieler begonnen und dabei zunächst eine Personalie für die Defensive präsentiert. Leon Fabian Löffke wechselt vom Harburger SC nach Buchholz und soll künftig die Innenverteidigung des Oberligisten verstärken. Für Nullacht ist es ein Zugang, der offenbar schon früh auf dem Zettel stand.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Löffke bringt ein klares Ziel mit in die Nordheide. Er wolle sich „jeden Tag weiterentwickeln, der Mannschaft helfen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen“, lässt der Verein seinen neuen Innenverteidiger in den Vereinsmedien zu Wort kommen. Damit passt die Personalie in die Kaderlinie von Buchholz: junge Spieler mit Entwicklungsperspektive, die sich in einem anspruchsvollen Umfeld beweisen sollen.

Kühn sieht gute Eindrücke im Training Teammanager Julian Kühn ordnet den Wechsel ebenfalls positiv ein. „Wir waren uns mit Leon schon früh einig - im Training konnte er mit seinen Qualitäten überzeugen“, sagt Kühn in den Vereinsmedien. Auch abseits des Platzes scheint der Zugang gut zur Mannschaft zu passen: „Auch neben dem Platz scheint Leon sehr gut zu uns zu passen.“ Dass Buchholz den Transfer nicht nur sportlich, sondern auch menschlich bewertet, wird in der Vereinsmeldung deutlich. Kühn fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Wenn wir jetzt noch seinen Teampunkt Login in den Griff bekommen, dann steht einer erfolgreichen Saison nichts im Wege.“