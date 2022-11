Löffinger Hoffnungsfunke nach 1:0-Sieg beim SV Hölzlebruck Der Fußball-Bezirksligist SV Hölzlebruck unterliegt dem FC Löffingen mit 0:1. Der TuS Bonndorf gewinnt in Fützen. Der SV Hinterzarten patzt gegen Geisingen.

FC Hochemmingen - FC Pfaffenweiler 2:3 (1:2). Zwei Mal konnte Hochemmingen die Führung der Gäste ausgleichen. Ein drittes Mal gelang dies der Heimmannschaft allerdings nicht. "Es haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben", befand Spielertrainer Mario Buccelli nach der knappen Niederlage. Chancentechnisch nahmen sich beide Mannschaften nicht viel. Der Pfaffenweiler Sieg wurde auch durch zwei Abstaubertore begünstigt, bei denen der Hochemminger Keeper den Ball jeweils nur abprallen lassen konnte. Tore: 0:1 Anders (33.), 1:1 Buccelli (37.), 1:2 Saja (39.), 2:2 Buccelli (56.), 2:3 Saja (76.). SR: Gerhäuser. Z: 200.



FC 07 Furtwangen - DJK Villingen 1:2 (1:0). Nach nur wenigen Tagen im Amt sendete DJK-Interimstrainer Mario Bibic mit seiner Elf gegen Furtwangen ein Lebenszeichen im Tabellenkeller. In einem engen Spiel mussten die Gäste zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Doch Villingen zeigte Moral und konnte durch seinen Torjäger Kevin Kärcher in der zweiten Halbzeit ausgleichen. Die DJK-Elf übernahm in der Folge das Kommando und erspielte sich ein Übergewicht - und hatte dennoch ein wenig Glück, dass der Siegtreffer tief in der Nachspielzeit fiel. Tore: 1:0 Takuete (34.), 1:1 Kärcher (58.), 1:2 Schade (90.). SR: Drews. Z: 100.



FC Schonach - FV Möhringen 1:4 (1:1). "Möhringen ist für mich die spielstärkste Mannschaft in der Liga", kommentierte Schonachs Trainer Dennis Dickscheid die Niederlage. Dickscheid hatte dennoch auch ein Lob für sein Team parat, das dem FV das Leben in der ersten Hälfte schwer machte. In Abschnitt Zwei verloren die Gastgeber dann jedoch den Faden, Möhringen stand höher und drückte aufs Gaspedal: Durch schön herausgespielte Tore fuhr Möhringen letzten Endes verdientermaßen die drei Punkte ein. Tore: 0:1 Manjang (27.), 1:1 Wisser (37.), 1:2 J. Bell (47.), 1:3 F. Bell (63.), 1:4 Barroi (86.). SR: Konegen. Z: 100.



SV Hinterzarten - SV Geisingen 0:4 (0:3). Geisingen hatte von Beginn an das Heft des Handelns in der Hand. Nach einer halben Stunde verletzte sich ein Hinterzartener Spieler schwer und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Den Gastgebern war der Schock anzumerken: Hinterzarten verlor den Faden, während Geisingen sich gnadenlos zeigte und drei Tore schoss. Mitte der zweiten Halbzeit machte Dreierpacker Luca Arceri endgültig alles klar. Tore: 0:1, 0:2 Arceri (33., 39.), 0:3 Federle (42.), 0:4 Arceri (71.). SR: Brunner. Z: 80.



FV Tennenbronn - SG Riedöschingen/Hondingen 0:0. Es war keine klassische Nullnummer, die die Zuschauer zu sehen bekamen. Tennenbronn dominierte im ersten Durchgang das Geschehen und erspielte sich zahlreiche Chancen. Riedöschingen hielt in Abschnitt Zwei besser dagegen, konnte sich aber trotzdem immer wieder bei seinem Torwart bedanken, der mit mehreren Glanzparaden den Punkt sicherte. Mehr als dieses schmeichelhafte Resultat war aus SG-Sicht auch deshalb nicht möglich, weil Riedöschingen sich keine gute Möglichkeit erspielte. SR: Imhof. Z: 200.



SG Riedböhringen/Fützen - TuS Bonndorf 0:2 (0:2). Auf schwer zu bespielendem Geläuf war Bonndorf das bessere Team, die SG kam mit der körperbetonten Spielweise der Gäste nicht zurecht. Die Führung resultierte aus einem Standard, "da war unser Spielplan hinfällig", zeigte sich Riedböhringens Trainer Zejlko Cosic enttäuscht. Bonndorf erhöhte noch vor der Pause per Konter, Riedböhringen konnte hingegen keine seiner Chancen nutzen. Tore: 0:1 Schönle (2.), 0:2 Baumgärtner (34.). SR: Morat. Z: 180.



FC Bräunlingen - SG Marbach/Rietheim 2:1 (0:0). Außer einem Pfosten-Kopfball war die erste Halbzeit äußerst arm an Höhepunkten. Das änderte sich nach der Pause: Erst begünstigte ein Eigentor die FC-Führung, kurz darauf wurde ein Bräunlinger Akteur mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Doch die Gastgeber bewiesen in Unterzahl Moral: Zwar gelang Marbach per Freistoß der Ausgleich, doch eine Minute vor Schluss traf Elias Bauer zum 2:1 und ließ den FC jubeln. Tore: 1:0 Burkhard (50., ET), 1:1 Richter (77.), 2:1 Bauer (89.). SR: Doering. Z: 160.



SV Aasen - SG Eintracht Neukirch-Gütenbach 3:1 (1:1). Die beiden Teams begegneten sich zunächst auf Augenhöhe. Aasen verschoss einen Elfmeter und verpasste die Führung, die kurz darauf den Gästen gelang. Per direkt verwandeltem Freistoß egalisierte der SV die Partie, und drehte sie in der zweiten Halbzeit binnen vier Minuten komplett. Die Eintracht erholte sich von diesem Doppelschlag nicht mehr und musste sich geschlagen geben. Tore: 0:1 Waldvogel (21.), 1:1 Stolz (29.), 2:1 King (60.), 3:1 Bruch (64.). SR: Matosevic. Z: 180.



SV Hölzlebruck - FC Löffingen 0:1 (0:0). "Wir waren über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft", lobte Löffingens Trainer Benjamin Hofmeier sein Team, das sich "für diese Leistung belohnt hat." Allerdings musste Hofmeier bis zur Nachspielzeit auf den erlösenden Siegtreffer warten: Nach einem Schnittstellenpass legte Simon Weissenberger den Ball am herauseilenden Keeper vorbei und schob ihn ins leere Tor. "Diese Glück, so kurz vor Schluss zu treffen, muss man sich auch erarbeiten", kommentierte Hofmeier. Tor: 0:1 Weissenberger (90.). SR: Fresenborg. Z: 200.