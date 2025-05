Löffingens Trainer Tobias Urban jubelt: "Langsam wird es überragend"

Der FC Löffingen dreht in der Rückrunde richtig auf. Mittlerweile hat sich die Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga bis auf den vierten Rang nach oben gespielt – zur Freude von Trainer Tobias Urban.

Stell dir vor, es ist Pause, und keiner will sie haben! So sieht im Moment die Stimmungslage beim FC Löffingen aus. Wen wundert’s, die Rothosen eilen gerade von Sieg zu Sieg. Auch am vergangenen Wochenende setzten sie sich am Ende souverän gegen die DJK Villingen mit 3:1 durch. Zwar lagen sie bereits nach zehn Minuten mit 0:1 zurück, aber davon ließen sich die Löffinger nicht irritieren. In einer fast schon aufreizenden Gelassenheit nahmen sie den Rückstand hin und drehten die Partie. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.