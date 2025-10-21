Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Es ist zum Haareraufen: Moment läuft es für Silas Vogt (Mitte) und den FC Löffingen nicht rund. – Foto: Wolfgang Scheu
Löffingens Trainer gesteht: "Die Liga macht mir manchmal sogar Angst"
Für Trainer Tobias Urban sind es nur Kleinigkeiten, die momentan besseren Ergebnissen im Weg stehen
Der FC Löffingen erlebt in der Bezirksliga gerade eine schwierige Phase. Aktuell steht die Mannschaft auf Rang zehn. Für Trainer Tobias Urban sind es nur Kleinigkeiten, die momentan besseren Ergebnissen im Weg stehen.
Vor der Saison gehörte der FC Löffingen für viele Beobachter zum erweiterten Kreis der Titelkandidaten. Aus gutem Grund, denn gerade mit der herausragenden Rückrunde der vergangenen Saison ließen die Rothosen gehörig aufhorchen. Der Start in die Runde lief vielversprechend, nach vier Spielen lag der FCL auf Rang fünf. Das war einmal, das Team rutschte nun bis auf den zehnten Platz ab. "Es läuft tatsächlich nicht mehr so gut", räumt Tobias Urban ein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.