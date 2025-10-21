Löffingens Trainer gesteht: "Die Liga macht mir manchmal sogar Angst"

Der FC Löffingen erlebt in der Bezirksliga gerade eine schwierige Phase. Aktuell steht die Mannschaft auf Rang zehn. Für Trainer Tobias Urban sind es nur Kleinigkeiten, die momentan besseren Ergebnissen im Weg stehen.

Vor der Saison gehörte der FC Löffingen für viele Beobachter zum erweiterten Kreis der Titelkandidaten. Aus gutem Grund, denn gerade mit der herausragenden Rückrunde der vergangenen Saison ließen die Rothosen gehörig aufhorchen. Der Start in die Runde lief vielversprechend, nach vier Spielen lag der FCL auf Rang fünf. Das war einmal, das Team rutschte nun bis auf den zehnten Platz ab. "Es läuft tatsächlich nicht mehr so gut", räumt Tobias Urban ein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.