Löffingens Trainer fassungslos: "Verrückt! Einfach nur verrückt!"

Ein solches Spiel hat Tobias Urban, Trainer des FC Löffingen, in seiner langen Karriere noch nicht erlebt. Da schießt sein Team in der Fußball-Bezirksliga auswärts fünf Tore – und verliert dennoch.

Da denkst du als Trainer, du hast alles schon erlebt, alles schon gesehen – und dann das! "Verrückt! Einfach nur verrückt!" Tobias Urban staunt noch immer über das, was sich am Samstagnachmittag vor seinen Augen abspielte. Fünfmal durfte er einen Treffer seines Teams beim VfB Villingen bejubeln, aber am Ende stand Löffingens Coach mit leeren Händen da. Weil der Gastgeber gleich ein halbes Dutzend Tore erzielte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.