Löffingens Trainer: "Angeschlagene Gegner sind die gefährlichsten"

Nun steht das Derby gegen den TuS Bonndorf an, vor dem er warnt.

Den Titel "Rückrunden-Meister" gibt es nicht. Zumindest nicht offiziell. Aber eben inoffiziell. Und diesen durfte sich der FC Löffingen in der vergangenen Saison ans Revers heften. Mit dieser formidablen Aufholjagd siegten sich die Rothosen noch bis auf Rang vier in der Bezirksliga. Fast schon zwangsläufig wird der FCL nun als eines der heißesten Eisen angesehen, wenn es um den künftigen Meister geht. Trainer Tobias Urban kann das verstehen, schiebt diese Favoritenrolle allerdings sogleich zur Seite. Und mahnt an, keinen Gegner zu unterschätzen.

BZ: Herr Urban, wie glücklich sind Sie über den Start in die Saison?