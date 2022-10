Löffingen geht unter, Hinterzarten unterliegt 2:5, Hölzlebruck 0:3 Nichts zu gewinnen gab es für Aufsteiger Hinterzarten und den SV Hölzlebruck

FV Tennenbronn - FC 07 Furtwangen 4:4 (2:3). Tennenbronn war das präsentere Team und belohnte sich mit einer Zwei-Tore-Führung. Die Gäste bissen sich in die Partie rein und drehten sie mit dem Pausenpfiff. Ebenso unterhaltsam ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter, das Resultat war ein für beide Seiten leistungsgerechtes Unentschieden. Tore: 1:0 Schanz (6.), 2:0 Richter (9.), 2:1 Fichter (14.), 2:2 Rexhay (30.), 2:3 Braun (45.), 3:3 Stoll (54.), 3:4 Tavic (68.), 4:4 Maurer (82.). SR: Doering. Z: 130.



SV Aasen - SV Hölzlebruck 3:0 (0:0). Auch wenn Hölzlebruck keineswegs passiv agierte, baute Aasen mit zunehmender Spieldauer seine anfängliche Dominanz aus, obwohl das Team von Jackson Agbonkhese ab der 25. Minute auf Grund eines Platzverweises in Unterzahl agieren musste. "Die Einstellung meiner Jungs hat gestimmt", lobte Agbonkhese den Auftritt seines Teams. Tore: 1:0 Edbauer (49.), 2:0 Sharro (82.), 3:0 Müller (85.). SR: Röseke. Z: 80.



FC Schonach - FC Löffingen 5:1 (2:0). "Das war ein sehr starker Auftritt", freute sich Schonachs Trainer Dennis Dickscheid. "Wir haben im Kollektiv gearbeitet, gegen den Ball brutal viele Wege gemacht, und waren in unserem Offensivspiel variabel." Dazu kam eine hohe Laufbereitschaft des Heimteams, das dem Tabellenletzten aus Löffingen keine Chance ließ. Tore: 1:0 Wehrle (12.), 2:0 Hopf (25.), 3:0 Wehrle (49.), 3:1 Kopp (59.), 4:1 Hettich (78.), 5:1 Schneider (80.). SR: Schunicht. Z: 130.



SG Riedböhringen/Fützen - SV Geisingen 3:3 (2:2). "Wir wollten uns nicht verstecken und darauf warten, dass Geisingen ein Tor schießt", lobte Riedböhringens Trainer Zejlko Cosic den mutigen Auftritt seiner Elf gegen den Tabellenführer. Die SG zeigte Moral, kam zwei Mal nach Rückstand zurück und verdiente sich so das Remis. Tore: 0:1 Zubcic (26.), 0:2 Moser (32.), 1:2 Schmid (43.), 2:2 Boma (45.), 2:3 Schill (60.), 3:3 Dziubale (85.). SR: Zimmermann. Z: 200.



FC Bräunlingen - SG Riedöschingen/Hondingen 1:2 (0:1). Die Gäste hielten Bräunlingen zu Beginn vom eigenen Strafraum fern und gingen nach einer Willensleistung von Marc Müllek in Führung. Im zweiten Durchgang kam der FC per Strafstoß zum Ausgleich. In der 89. Minute erzielte die SG das Siegtor. Tore: 0:1 Müllek (15.), 1:1 Albicker (52.), 1:2 Zolg (89.). SR: Schreiber. Z: 150.



FC Hochemmingen - SV Hinterzarten 5:2 (4:1). Nach einer halben Stunde lag Hochemmingen souverän in Front und ließ sich auch nicht durch den Anschlusstreffer aus der Ruhe bringen. In Abschnitt zwei hatten die Gäste eine kurze Drangphase, doch der fünfte FC-Treffer erwies sich als K.o.-Schlag für Hinterzarten. Tore: 1:0 Dörflinger (13.), 2:0 Künstler (19.), 3:0 Erath (31.), 3:1 Ruf (39.), 4:1 Engesser (43.), 4:2 Tritschler (75.), 5:2 Engesser (77.). SR: Schunicht. Z: 200.



SG Marbach/Rietheim - FC Pfaffenweiler 1:2 (0:1). Nach einer Abtastphase veredelte Tim Simon eine Flanke zur Pfaffenweiler Führung, von der sich Marbach kurz nach Wiederanpfiff erholte. In der Folgezeit erhöhten beide Mannschaften die Schlagzahl, alles sah nach einem Remis aus – bis den Gästen in der Nachspielzeit ein mit Wucht verwandelter Strafstoß den Auswärtsdreier bescherte. Tore: 0:1 Simon (16.), 1:1 Effinger (49.), 1:2 Anders (90.). SR: Bricke. Z: 300.



TuS Bonndorf - SG Eintracht Neukirch-Gütenbach 1:1 (0:1). Bonndorf startete gut, ließ hochkarätige Chancen jedoch ungenutzt. Beim Führungstor der Eintracht "sahen wir nicht gut aus, da wurden wir ausgekontert", kritisierte TuS-Coach Claudio Andreotti. Die Bonndorfer taten sich schwer, diverse Distanzschüsse verfehlten ihr Ziel. Mit viel Glück ergatterte der TuS tief in der Nachspielzeit doch noch einen Zähler. Tore: 0:1 Klausmann (33.), 1:1 Schönle (90.+2). SR: Vogelbacher. Z: 250.



FV Möhringen - DJK Villingen 4:1 (3:0). "Wir waren in der ersten Halbzeit nur in der gegnerischen Hälfte", lobte FVM-Trainer Heinz Jäger die Spielfreude. Mit schnellem Vertikalspiel ließen die Gastgeber der DJK kaum Luft zum Atmen. Tore: 1:0 Gomina (14.), 2:0 J. Bell (21.), 3:0 M. Bell (43.), 3:1 Gümüscay (49.), 4:1 Gomina (90.). SR: Seckinger. Z: 80.