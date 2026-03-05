Löchgau vorn, Rutesheim im Nacken: Neustart mit Druck

– Foto: Jacqueline Maier

Am 17. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, beginnt nach der Winterpause wieder der reguläre Betrieb – und die Tabelle ist schon vor dem ersten „offiziellen“ Rückrundenspieltag in Bewegung geraten. Denn zwei Nachholspiele liefen bereits in der Vorwoche: FV Löchgau gewann in Neckarsulm 2:0, SSV Schwäbisch Hall siegte in Kaisersbach 2:0. Löchgau ist damit Tabellenführer mit 38 Punkten und weiterhin ungeschlagen (11-5-0), knapp vor SKV Rutesheim mit 37 Punkten.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---



TSV Crailsheim steht als 12. bei 16 Punkten (29:42 Tore) und braucht einen Start, der nicht wieder in Richtung Abstiegszone zieht. SSV Schwäbisch Hall ist 9. mit 23 Punkten (23:29 Tore) und kommt bereits mit frischem Rückenwind aus der Vorwoche: 2:0 in Kaisersbach. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Crailsheim auswärts 3:1 (Schwäbisch Hall – Crailsheim 1:3). Jetzt hat Schwäbisch Hall die Chance zur Revanche, Crailsheim den Beweis, dass der Auswärtssieg kein Zufall war. Zwei Teams, zwei unterschiedliche Sorgen – und trotzdem dieselbe Dringlichkeit: Punkte holen, bevor der Frühling kalt wird.

---



Ein Spiel, das oben sofort nach Meisterschaftsrennen klingt. SV Leonberg/Eltingen (Aufsteiger) ist 7. mit 23 Punkten (30:28 Tore) und will im Mittelfeld nach oben schieben. SKV Rutesheim ist Zweiter mit 37 Punkten (43:16 Tore) – ein Punkt hinter Löchgau, und damit in permanenter Alarmbereitschaft. Das Hinspiel am 22.08.25 war eindeutig: Rutesheim – Leonberg/Eltingen 4:1. Rutesheim hat also einen klaren Referenzwert, Leonberg/Eltingen eine offene Rechnung. Für Rutesheim gilt: Wer Löchgau jagen will, darf solche Spiele nicht liegenlassen.

---

Morgen, 19:30 Uhr FV Löchgau FV Löchgau TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 19:30 PUSH



Der Tabellenführer startet mit dem ganzen Gewicht der Spitze – und mit dem Selbstbewusstsein eines Teams, das noch nicht verloren hat. FV Löchgau führt mit 38 Punkten (38:11 Tore) und gewann zuletzt im Nachholspiel 2:0 in Neckarsulm. TSV Heimerdingen 1910 (Absteiger) steht als 11. bei 18 Punkten (32:29 Tore) und braucht Zähler, um nicht in die gefährliche Zone zu rutschen. Das Hinspiel am 22.08.25 endete 2:2 (Heimerdingen – Löchgau 2:2). Genau dieses Remis ist die Erinnerung, die dieses Spiel so scharf macht: Heimerdingen hat Löchgau schon einmal gestoppt. Löchgau will beweisen, dass Tabellenführung nicht nur Zahlen sind, sondern Konsequenz. Der Tabellenführer startet mit dem ganzen Gewicht der Spitze – und mit dem Selbstbewusstsein eines Teams, das noch nicht verloren hat. FV Löchgau führt mit 38 Punkten (38:11 Tore) und gewann zuletzt im Nachholspiel 2:0 in Neckarsulm. TSV Heimerdingen 1910 (Absteiger) steht als 11. bei 18 Punkten (32:29 Tore) und braucht Zähler, um nicht in die gefährliche Zone zu rutschen. Das Hinspiel am 22.08.25 endete 2:2 (Heimerdingen – Löchgau 2:2). Genau dieses Remis ist die Erinnerung, die dieses Spiel so scharf macht: Heimerdingen hat Löchgau schon einmal gestoppt. Löchgau will beweisen, dass Tabellenführung nicht nur Zahlen sind, sondern Konsequenz. ---



Für Sport-Union Neckarsulm ist es ein Neustart mit sofortiger Bewährungsprobe. Neckarsulm steht als 10. bei 22 Punkten (30:24 Tore) und musste in der Vorwoche im Nachholspiel eine 0:2-Niederlage gegen Löchgau hinnehmen. TV Oeffingen ist Fünfter mit 26 Punkten (40:29 Tore) und will den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Neckarsulm auswärts 2:0 (Oeffingen – Neckarsulm 0:2). Oeffingen hat also etwas offen, Neckarsulm den Beweis, dass man diesen Gegner schlagen kann – und zugleich den Druck, nach dem jüngsten 0:2 wieder ein Erfolgserlebnis zu erzwingen. Für Sport-Union Neckarsulm ist es ein Neustart mit sofortiger Bewährungsprobe. Neckarsulm steht als 10. bei 22 Punkten (30:24 Tore) und musste in der Vorwoche im Nachholspiel eine 0:2-Niederlage gegen Löchgau hinnehmen. TV Oeffingen ist Fünfter mit 26 Punkten (40:29 Tore) und will den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Neckarsulm auswärts 2:0 (Oeffingen – Neckarsulm 0:2). Oeffingen hat also etwas offen, Neckarsulm den Beweis, dass man diesen Gegner schlagen kann – und zugleich den Druck, nach dem jüngsten 0:2 wieder ein Erfolgserlebnis zu erzwingen. ---

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf Satteldorf TSV Ilshofen Ilshofen 15:00 live PUSH



Ein Spiel im Tabellenkellerbereich, das nach Stabilität riecht. SpVgg Satteldorf ist 14. mit 14 Punkten (21:35 Tore) und braucht dringend Punkte, um nicht tiefer hineinzurutschen. TSV Ilshofen steht auf Rang 8 mit 23 Punkten (22:22 Tore) – ausgeglichen im Torverhältnis, stabil in der Mitte. Das Hinspiel am 23.08.25 endete 0:0 (Ilshofen – Satteldorf 0:0). Ein Ergebnis, das damals niemandem richtig half – und genau deshalb jetzt so brisant ist: Wer diesmal gewinnt, holt nicht nur Punkte, sondern ein Stück Ruhe. Ein Spiel im Tabellenkellerbereich, das nach Stabilität riecht. SpVgg Satteldorf ist 14. mit 14 Punkten (21:35 Tore) und braucht dringend Punkte, um nicht tiefer hineinzurutschen. TSV Ilshofen steht auf Rang 8 mit 23 Punkten (22:22 Tore) – ausgeglichen im Torverhältnis, stabil in der Mitte. Das Hinspiel am 23.08.25 endete 0:0 (Ilshofen – Satteldorf 0:0). Ein Ergebnis, das damals niemandem richtig half – und genau deshalb jetzt so brisant ist: Wer diesmal gewinnt, holt nicht nur Punkte, sondern ein Stück Ruhe. ---

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim Pleidelsheim SG Weinstadt SG Weinstadt 15:00 PUSH



Unten gegen oben – und doch mit einer Hinrunden-Erinnerung, die Pleidelsheim Hoffnung gibt. GSV Pleidelsheim ist 15. mit 13 Punkten (20:41 Tore), SG Weinstadt steht als Vierter bei 28 Punkten (43:31 Tore). Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Weinstadt knapp 2:1 (Weinstadt – Pleidelsheim 2:1). Pleidelsheim braucht Punkte für den Klassenerhalt, Weinstadt will den Anschluss nach oben halten. In so einem Spiel ist die Gefahr für den Favoriten groß: Wer glaubt, es geht von allein, wird in dieser Liga schnell bestraft. Unten gegen oben – und doch mit einer Hinrunden-Erinnerung, die Pleidelsheim Hoffnung gibt. GSV Pleidelsheim ist 15. mit 13 Punkten (20:41 Tore), SG Weinstadt steht als Vierter bei 28 Punkten (43:31 Tore). Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Weinstadt knapp 2:1 (Weinstadt – Pleidelsheim 2:1). Pleidelsheim braucht Punkte für den Klassenerhalt, Weinstadt will den Anschluss nach oben halten. In so einem Spiel ist die Gefahr für den Favoriten groß: Wer glaubt, es geht von allein, wird in dieser Liga schnell bestraft. ---

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene SV Kaisersbach Kaisersbach 15:30 PUSH



Ein Kellerduell mit maximaler Bedeutung. SGM Krumme Ebene am Neckar ist Letzter mit 10 Punkten (18:42 Tore), SV Kaisersbach steht als 13. bei 15 Punkten (19:48 Tore) und kommt aus einer frischen Niederlage: 0:2 gegen Schwäbisch Hall im Nachholspiel. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Krumme Ebene auswärts 2:0 (Kaisersbach – Krumme Ebene 0:2). Kaisersbach hat also eine offene Rechnung, Krumme Ebene den Beweis, dass sie diesen Gegner schlagen kann. In einer Liga mit drei direkten Absteigern ist das ein Spiel, das sofort über Mut und Zukunft entscheidet. Ein Kellerduell mit maximaler Bedeutung. SGM Krumme Ebene am Neckar ist Letzter mit 10 Punkten (18:42 Tore), SV Kaisersbach steht als 13. bei 15 Punkten (19:48 Tore) und kommt aus einer frischen Niederlage: 0:2 gegen Schwäbisch Hall im Nachholspiel. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Krumme Ebene auswärts 2:0 (Kaisersbach – Krumme Ebene 0:2). Kaisersbach hat also eine offene Rechnung, Krumme Ebene den Beweis, dass sie diesen Gegner schlagen kann. In einer Liga mit drei direkten Absteigern ist das ein Spiel, das sofort über Mut und Zukunft entscheidet. ---



Ein Duell aus der oberen Tabellenhälfte, das nach Standortbestimmung klingt. SG Schorndorf (Aufsteiger) ist Sechster mit 26 Punkten (36:31 Tore), TSG Öhringen (Aufsteiger) steht als Dritter bei 32 Punkten (31:17 Tore) und will näher an die Top zwei heran. Das Hinspiel am 23.08.25 gewann Öhringen knapp 2:1 (Öhringen – Schorndorf 2:1). Beide Teams sind Aufsteiger – beide spielen oben mit. Genau das macht diese Partie so reizvoll: Es geht nicht nur um Punkte, sondern um die Frage, wer die eigene starke Hinrunde in den Frühling tragen kann.