Löchgau und Rutesheim im Fernduell, kommt Schorndorf nochmal ran?

Morgen, 19:30 Uhr GSV Pleidelsheim Pleidelsheim SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene 19:30 PUSH

Der GSV Pleidelsheim hat beim 2:1 in Crailsheim einen wichtigen Schlag im Abstiegskampf gesetzt. Nach dem Rückstand durch Louis Hermann (17.) drehten Jan Schlipf (43.) und Patrick Sirch (90.+2, Handelfmeter) die Partie noch. Mit 22 Punkten bleibt Pleidelsheim zwar tief unten drin, doch der Sieg hat spürbar neues Leben entfacht. Die SGM Krumme Ebene am Neckar unterlag zuletzt SpVgg Satteldorf mit 1:3. Michael Eberlein traf in der 18. und 72. Minute, dazwischen war Baris Yerlikaya (41.) erfolgreich, Jonas Wörner verkürzte nur auf 1:2 (45.+3). Das Hinspiel endete 3:3 mit Toren von Marcel Gerstle (25.), Jonas Wörner (44.), Patrick Sirch (47.), Jan Schlipf (48.), Marius Wörner (77.) und Robin Slawig (90.+5).

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Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen SV Kaisersbach Kaisersbach 14:00 PUSH

Der TSV Heimerdingen 1910 verlor zuletzt 1:3 beim SKV Rutesheim. Nach dem Ausgleich von Haris Gudzevic (25., Foulelfmeter) sorgten Laurin Stütz (13., 37.) und Maxim-Maurice Russ (42.) für klare Verhältnisse. Dazu kam die Rote Karte gegen Hakan Tepegöz in der 90. Minute. Heimerdingen braucht im Heimspiel dringend eine Antwort. Der SV Kaisersbach kassierte beim 2:4 gegen die Sport-Union Neckarsulm die nächste Niederlage. Mattia Trianni traf dreifach (31., 53., 56.), Darius-Constantin Tieranu erhöhte in der 75. Minute, für Kaisersbach verkürzten Luis Bauer (69.) und Anakin Holdinghausen (79.). Das Hinspiel bleibt unvergessen: Kaisersbach drehte ein 0:3 zum 4:3 durch Kevin Lee Justin Lütticke (44., 51.), Kevin Mbuta (63.) und Tobias Schinagl (68.). ---

Die Sport-Union Neckarsulm reist mit Rückenwind an. Beim 4:2 in Kaisersbach war vor allem Mattia Trianni mit drei Treffern in der 31., 53. und 56. Minute nicht zu stoppen. Darius-Constantin Tieranu traf zusätzlich in der 75. Minute. Mit 35 Punkten ist Neckarsulm Sechster und kann mit einem weiteren Sieg den Blick noch entschlossener nach oben richten. Der SSV Schwäbisch Hall erlebte beim 0:3 gegen SG Schorndorf einen bitteren Nachmittag. Matthias Morys traf in der 37. Minute per Foulelfmeter, in der 45.+2 und in der 77. Minute, dazu schwächten Ali Gökdemir mit Rot (41.) und David Svecak mit Gelb-Rot (45.) die Gastgeber entscheidend. Das Hinspiel gewann Hall allerdings 3:2 durch Ousainou Danso (39., 49., 62.), ehe Evangelos Gialamatzis (62.) und Bahadir Özkan (90.) verkürzten. ---

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr FV Löchgau FV Löchgau SG Weinstadt SG Weinstadt 15:00 PUSH

Der FV Löchgau musste beim 0:1 in Leonberg/Eltingen einen Dämpfer hinnehmen. Das einzige Tor erzielte Gabrijel Kolar in der 78. Minute. Dennoch bleibt Löchgau mit 50 Punkten Tabellenführer, wenn auch punktgleich mit Rutesheim. Im eigenen Stadion geht es nun darum, sofort wieder Kontrolle und Souveränität im Titelrennen zurückzugewinnen. Die SG Weinstadt kommt nach einem wilden 7:3 gegen TSG Öhringen mit maximaler Offensivwucht. Kujtim Sylaj (1., 6.), Abdul Hakem Surasi Hamld (8., 30.), Faton Sylaj (45.+2), Elton Selimi (54.) und Jonas Weinle (88.) trafen, für Öhringen waren Philipp Schropp (38.), Luca Provvido (74.) und Alex Cosentino (82.) erfolgreich. Das Hinspiel gewann Löchgau 3:0 durch Benjamin Hammann (37.), ein Eigentor von David Schuppert (45.) und Tim Schwara (87.). ---

Sa., 18.04.2026, 15:30 Uhr TSG Öhringen Öhringen TSV Ilshofen Ilshofen 15:30 PUSH

Die TSG Öhringen musste beim 3:7 in Weinstadt einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Nach frühem 0:4 durch Kujtim Sylaj (1., 6.) und Abdul Hakem Surasi Hamld (8., 30.) kämpfte sich Öhringen nur phasenweise zurück. Philipp Schropp (38.), Luca Provvido (74.) und Alex Cosentino (82.) trafen, doch die Niederlage war deutlich. Nun soll zuhause die Gegenreaktion folgen. Der TSV Ilshofen gewann sein Heimspiel gegen TV Oeffingen 1:0 durch Mark Varga in der 53. Minute und festigte Rang vier mit 38 Punkten. Das Hinspiel in Ilshofen entschied allerdings Öhringen 1:0 für sich, damals traf Lorik Makolli schon in der 6. Minute. Es ist also ein Duell mit engem Tabellenabstand und klarer Brisanz. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TV Oeffingen Oeffingen SKV Rutesheim Rutesheim 15:00 PUSH

Der TV Oeffingen verlor zuletzt 0:1 beim TSV Ilshofen und blieb dadurch bei 26 Punkten. Das Gegentor von Mark Varga in der 53. Minute tat weh, weil es Oeffingen weiter in der unruhigen unteren Tabellenhälfte festhält. Gegen den Spitzenklub aus Rutesheim wartet nun ein Spiel mit hoher Belastung und großer Bedeutung. Der SKV Rutesheim präsentierte sich beim 3:1 gegen Heimerdingen reif und konsequent. Laurin Stütz traf in der 13. und 37. Minute, Maxim-Maurice Russ legte in der 42. Minute nach, nur Haris Gudzevic konnte zwischenzeitlich per Foulelfmeter ausgleichen (25.). Das Hinspiel gewann Oeffingen 1:0 durch Maldin Ymeraj (34.). Rutesheim hat also nicht nur die Spitze, sondern auch Revanche im Blick. ---

Die SpVgg Satteldorf sammelte beim 3:1 gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar drei immens wichtige Punkte. Michael Eberlein traf in der 18. und 72. Minute, Baris Yerlikaya war in der 41. Minute erfolgreich, nur Jonas Wörner verkürzte kurz vor der Pause auf 1:2 (45.+3). Mit 23 Punkten lebt die Hoffnung im Abstiegskampf. Der SV Leonberg/Eltingen setzte mit dem 1:0 gegen Spitzenreiter FV Löchgau ein Ausrufezeichen. Gabrijel Kolar erzielte das entscheidende Tor in der 78. Minute. Das Hinspiel gegen Satteldorf gewann Leonberg/Eltingen klar 3:0 durch Patrik Hofmann (52.), Sandro Seeber (72.) und Ennio Ohmes (90.+1). Satteldorf braucht Widerstand, Leonberg reist mit Selbstvertrauen. ---