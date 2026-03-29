Löchgau übernimmt die Spitze, Hall atmet auf, Kaisersbach taumelt

– Foto: Sven Ebert

Am 20. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 haben die Sonntagsspiele die Tabelle spürbar verschoben. FV Löchgau nutzte die Niederlage von SKV Rutesheim vom Freitag und ist mit nun 47 Punkten neuer Tabellenführer. Dahinter verschafften sich SSV Schwäbisch Hall, TSV Heimerdingen 1910 und GSV Pleidelsheim wichtige Luft, während für SV Kaisersbach und die SGM Krumme Ebene am Neckar die Sorgen größer werden. Es war ein Sonntag, an dem jeder Treffer Wucht hatte und jeder Punkt plötzlich schwerer wirkte.

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In einer Partie, die von Beginn an eine enorme Intensität ausstrahlte, musste der SKV Rutesheim einen herben Rückschlag hinnehmen. Der Aufsteiger SG Schorndorf agierte mutig und suchte sein Heil in der Offensive. In der 24. Minute erzielte Moritz Zutz das 0:1 für die Gäste, was die Heimelf sichtlich aus dem Rhythmus brachte. Die Situation schien sich jedoch zugunsten des Tabellenführers zu wenden, als Niklas Rössler in der 33. Minute die Rote Karte sah und Schorndorf fortan in Unterzahl agieren musste. Doch wer mit einem Sturmlauf der Rutesheimer gerechnet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Die Gäste verteidigten mit aufopferungsvollem Einsatz und blieben bei Kontern brandgefährlich. In der 64. Minute erhöhte Matthias Morys auf 0:2 und versetzte dem Favoriten einen weiteren empfindlichen Dämpfer. Erst tief in der Nachspielzeit kam die Hoffnung bei den Gastgebern kurzzeitig zurück: Yannik Walter markierte in der 90.+7 Minute den Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand, doch für eine Wende war es zu spät.

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Im Duell der Tabellennachbarn sahen die 123 Zuschauer eine Begegnung auf Augenhöhe, die lange Zeit ohne Tore blieb. Die Anspannung war auf beiden Seiten deutlich zu spüren, da es um den direkten Anschluss an das Spitzen-Trio der Liga ging. In einer Partie, die von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, blieb die Chancenverwertung zunächst das große Manko. Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte schließlich Lars Fischer in der 81. Minute per Foulelfmeter zum 1:0 für den TSV Ilshofen. ---

Vor 95 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der der TSV Crailsheim wichtige Punkte sammelte. Es war ein Spiel der Geduld gegen den Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen, das erst in der zweiten Halbzeit seine Entscheidung fand. Beide Defensivreihen agierten konzentriert, bis eine Unaufmerksamkeit den Ausschlag gab. Den goldenen Treffer des Tages markierte Tim Messner in der 73. Minute zum 1:0-Endstand. ---

Die TSG Öhringen unterstrich vor 100 Zuschauern eindrucksvoll ihre Ambitionen als Aufsteiger und feierte einen souveränen Heimerfolg. Den Torreigen eröffnete Philipp Schropp bereits in der 14. Minute mit der 1:0-Führung für die Hausherren. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Leonis Memaj erzielte in der 16. Minute den schnellen Ausgleich zum 1:1 für den TV Oeffingen. Doch Öhringen ließ sich von diesem Rückschlag nicht beirren und erhöhte den Druck. Lorik Makolli brachte sein Team in der 26. Minute mit 2:1 erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel sorgten Justin Scholl in der 57. Minute zum 3:1 und schließlich Alex Cosentino in der 69. Minute mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung. ---

Der SSV Schwäbisch Hall hat sich in einem engen und umkämpften Spiel gegen die SpVgg Satteldorf mit 1:0 durchgesetzt und damit einen wichtigen Schritt im Tabellenmittelfeld gemacht. Vor 250 Zuschauern entschied Yannik Winker die Partie in der 69. Minute. Schiedsrichter der Begegnung war Hannes Richter aus Leonberg. Für Schwäbisch Hall ist dieser Sieg viel wert. Die Mannschaft steht nun bei 31 Punkten und hat sich auf Rang sieben vorgeschoben. Satteldorf bleibt dagegen bei 17 Punkten und damit tief im unteren Bereich gefangen. Es war kein Spiel der großen Ausschläge, sondern eines, in dem Geduld, Disziplin und ein einziger sauber gesetzter Moment den Unterschied machten. Genau das macht solche Siege in dieser Saisonphase so wertvoll. ---

Der FV Löchgau hat die große Chance erkannt und entschlossen zugepackt. Beim 2:0 bei der SGM Krumme Ebene am Neckar traf Peter Wiens früh doppelt, zunächst in der 16. Minute, dann noch einmal in der 28. Minute. Vor 120 Zuschauern leitete Stefan Jokic aus Schönaich die Partie. Spätestens mit dem zweiten Treffer war spürbar, dass Löchgau diesen Nachmittag nicht mehr aus der Hand geben wollte. Für die Gastgeber wurde die Lage zusätzlich bitter, weil Tufan Yilmaz in der 63. Minute Gelb-Rot wegen Meckerns sah. Löchgau steht nun bei 47 Punkten und ist nach der Niederlage von SKV Rutesheim am Freitag neuer Tabellenführer. Die SGM Krumme Ebene am Neckar bleibt bei 14 Punkten und damit auf Rang 16. Es war ein Nachmittag, der an der Spitze Jubel auslöste und im Keller die Schatten verlängerte. ---

Der GSV Pleidelsheim hat in Kaisersbach einen Sieg geholt, der im Abstiegskampf schwer wiegt. Beim 3:0 sorgten Patrick Sirch in der 17. Minute, Robin Slawig in der 52. Minute und Kevin Sirch in der 69. Minute für klare Verhältnisse. Schiedsrichter der Partie war Anes Ramic aus Lehr, nur 44 Zuschauer sahen diesen für die Gäste so wichtigen Erfolg. Pleidelsheim verbessert sich damit auf 19 Punkte und hat im Tabellenkeller ein starkes Lebenszeichen gesendet. Für SV Kaisersbach dagegen ist die Niederlage ein harter Schlag. Die Mannschaft bleibt bei 15 Punkten und steht weiter tief unten. Es war ein Spiel, in dem Pleidelsheim zielstrebig und konsequent auftrat, während Kaisersbach mit jedem Gegentor tiefer in die eigene Unsicherheit rutschte. ---

In Weinstadt entwickelte sich das torreichste und lebendigste Spiel dieses Sonntags. TSV Heimerdingen 1910 gewann bei der SG Weinstadt mit 4:2 und nahm drei Punkte mit, die enorm gut tun. Haris Gudzevic brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, Shakur Traore erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Zwar meldete sich Weinstadt direkt nach der Pause durch Faton Sylaj in der 46. Minute zurück, doch Heimerdingen antwortete entschlossen: Haris Gudzevic traf in der 58. Minute erneut, Dennis De Sousa Lourenco stellte in der 82. Minute auf 4:1. Der späte Treffer von Oliver Ehni in der 89. Minute änderte am Ausgang nichts mehr. Schiedsrichter war Etienne Stollsteimer, 150 Zuschauer sahen die Partie. Für Heimerdingen bedeutet dieser Sieg nun 27 Punkte und Rang neun. Die Mannschaft hat damit den Abstand zu den gefährlicheren Plätzen vergrößert. SG Weinstadt bleibt bei 28 Punkten und rutscht auf Rang acht zurück. Es war ein Spiel voller Tempo, klarer Momente und spürbarer Wucht – und eines, das Heimerdingen mit kühler Konsequenz auf seine Seite zog.