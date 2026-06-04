Löchgau hofft auf den Patzer, Rutesheim will Aufstieg fix machen

– Foto: Jacqueline Maier

Am 30. und letzten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 ist das Titelrennen auf eine einfache, brutale Formel geschrumpft: SKV Rutesheim braucht noch einen Punkt zur Meisterschaft, FV Löchgau muss gewinnen und zugleich auf eine Niederlage des Spitzenreiters hoffen. Dahinter geht es für mehrere Teams um Platzierungen, ein gutes Ende und im Tabellenkeller um das beklemmende Warten auf die endgültige Zahl der Absteiger. Sicher abgestiegen sind SV Kaisersbach und SGM Krumme Ebene am Neckar, für GSV Pleidelsheim ist die Lage fast aussichtslos. Die Liga geht in einen letzten Nachmittag voller Spannung.

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SG Schorndorf geht als Tabellendritter in diesen letzten Spieltag, doch das 2:2 in Neckarsulm war ein weiterer Hinweis darauf, dass die Saison am Ende nicht mehr ganz so leichtfüßig wirkt wie in ihren besten Phasen. Mit 51 Punkten ist die starke Rolle des Aufsteigers dennoch unbestritten. Zuhause will Schorndorf diese bemerkenswerte Runde mit einem Sieg veredeln. TSV Heimerdingen 1910 kommt nach einer wilden Wende gegen Pleidelsheim, als aus einem 0:2 noch ein 3:2 wurde. Mit 41 Punkten steht der Aufsteiger sportlich ordentlich da, doch die unklare Abstiegsfrage nimmt auch dieser Mannschaft die letzte Ruhe. Genau das macht die Partie reizvoll: Schorndorf spielt auf einen sauberen Schlussakkord, Heimerdingen auf echte Sicherheit.

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Für SSV Schwäbisch Hall geht es nach dem deutlichen 1:5 in Rutesheim darum, Haltung zu zeigen. Mit 39 Punkten steht die Mannschaft nicht im absoluten Panikbereich, aber angesichts der offenen Abstiegsregelung ist ein Heimsieg zum Abschluss weit mehr als nur ein schöner Schlusspunkt. Gegen einen feststehenden Absteiger ist die Erwartungshaltung entsprechend hoch. SV Kaisersbach hat sich trotz des sicheren Abstiegs zuletzt teuer verkauft und Löchgau beim 2:3 alles abverlangt. Dass die Mannschaft in ihrer Lage trotzdem weiter Widerstand leistet, verleiht diesem Auswärtsspiel Würde. Schwäbisch Hall ist Favorit, aber Kaisersbach hat gezeigt, dass es sich nicht einfach in sein Schicksal fügt. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr TSV Crailsheim Crailsheim SKV Rutesheim Rutesheim 15:30 PUSH

Die Ausgangslage ist klar und gnadenlos schön: SKV Rutesheim braucht noch einen Punkt zur Meisterschaft. Nach dem 5:1 gegen Schwäbisch Hall reist der Tabellenführer mit breiter Brust an. Vor allem die Wucht des letzten Auftritts mit drei Treffern von Laurin Stütz unterstreicht, in welcher Form diese Mannschaft in den Endspurt geht. TSV Crailsheim ließ zuletzt beim 2:2 in Ilshofen erkennen, dass die Mannschaft unangenehm bleiben kann. Mit 40 Punkten steht sie in einem Bereich, in dem ein Sieg alle letzten Zweifel vertreiben würde. Genau deshalb ist dieses Spiel kein Selbstläufer für Rutesheim. Der Tabellenführer ist nah dran, aber den letzten Schritt muss er auf einem Platz machen, auf dem ihm nichts geschenkt wird. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene TSV Ilshofen Ilshofen 15:30 PUSH

Für SGM Krumme Ebene am Neckar ist der Abstieg längst bittere Realität. Dennoch war das 1:2 in Weinstadt ein weiterer Beleg dafür, dass die Mannschaft sich nicht hängen lässt. Vor eigenem Publikum will der Tabellenletzte die Saison mit Anstand beenden und dem Favoriten noch einmal alles abverlangen. TSV Ilshofen verspielte zuletzt gegen Crailsheim ein 2:0 und musste sich mit einem Remis zufriedengeben. Mit 47 Punkten gehört die Mannschaft weiter zu den besseren Teams dieser Liga, auch wenn der ganz große Wurf ausgeblieben ist. Zum Abschluss bietet sich die Chance, gegen einen abgestiegenen Gegner ein klares Zeichen zu setzen und die Saison mit einem Erfolg zu beenden. ---

SV Leonberg/Eltingen musste sich zuletzt in Öhringen mit 0:2 geschlagen geben und steht nun bei 41 Punkten. Das ist keine schlechte Ausgangslage, aber auch keine, die für Entspannung sorgt. Gerade weil die Zahl der Absteiger noch nicht endgültig feststeht, bekommt dieses Heimspiel plötzlich zusätzliches Gewicht. SG Weinstadt gewann zuletzt 2:1 gegen Krumme Ebene, wobei Kujtim Sylaj mit seinem Doppelpack zum entscheidenden Mann wurde. Mit 40 Punkten reist die Mannschaft in einer ähnlichen Lage an wie ihr Gegner. Viel spricht deshalb für ein Spiel, das weniger von Schönheit als von Nerven lebt. Wer hier gewinnt, nimmt nicht nur Punkte mit, sondern vor allem Ruhe. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf Satteldorf TSG Öhringen Öhringen 15:30 live PUSH

SpVgg Satteldorf holte zuletzt beim 1:1 in Oeffingen immerhin einen Punkt, doch mit 32 Zählern bleibt die Mannschaft in einer sehr heiklen Position. Der Klassenverbleib ist rechnerisch noch nicht ganz verloren, doch die Ausgangslage ist düster. Zuhause braucht Satteldorf einen großen letzten Abend – und wohl mehr als nur ein gutes Spiel. TSG Öhringen setzte mit dem 2:0 gegen Leonberg/Eltingen ein starkes Signal und steht bei 47 Punkten. Der Aufsteiger hat damit erneut bewiesen, wie stabil und erwachsen diese Saison verlaufen ist. In Satteldorf geht es darum, diese Runde mit einem weiteren Erfolg zu krönen. Für die Gastgeber ist es ein Endspiel, für Öhringen die Chance auf einen glänzenden Abschluss. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim Pleidelsheim TV Oeffingen Oeffingen 15:30 PUSH

Für GSV Pleidelsheim ist die Lage nahezu aussichtslos. Die 2:3-Niederlage in Heimerdingen, obwohl die Mannschaft 2:0 geführt hatte, war ein harter Schlag. Mit 28 Punkten lebt die Hoffnung nur noch schwach, und doch bleibt dieses Heimspiel die letzte Chance, überhaupt noch Druck auf die Konkurrenz auszuüben. TV Oeffingen verpasste zuletzt beim 1:1 gegen Satteldorf den Befreiungsschlag, steht mit 42 Punkten aber deutlich besser da. Ganz frei von Sorgen ist die Mannschaft dennoch nicht. Auch deshalb dürfte Oeffingen dieses Spiel mit voller Ernsthaftigkeit angehen. Pleidelsheim braucht ein kleines Wunder, Oeffingen will jede Restunsicherheit im Keim ersticken. ---

Für FV Löchgau gibt es keine komplizierte Rechnung: Nur ein Sieg hält die minimale Titelhoffnung am Leben. Das 3:2 in Kaisersbach war mühsam, spät und dennoch wertvoll. Nun muss Löchgau zuhause seine Pflicht erfüllen und gleichzeitig hoffen, dass Rutesheim in Crailsheim stolpert. Mehr Endspielstimmung geht für den Tabellenzweiten kaum. Sport-Union Neckarsulm kam zuletzt gegen Schorndorf zu einem 2:2 und bewies erneut, dass diese Mannschaft Widerstandskraft besitzt. Mit 42 Punkten steht sie im gesicherten Mittelfeld, aber nicht in völliger Gelassenheit. Gerade deshalb wird Neckarsulm nicht als Statist in dieses Finale gehen. Löchgau braucht den Sieg, doch der Gegner wird kaum bereit sein, die Bühne kampflos freizugeben.