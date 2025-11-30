Löchgau bleibt Rutesheim auf den Fersen – Kaisersbach gelingt Wende

Der TSV Ilshofen setzte vor 100 Zuschauern ein kraftvolles Ausrufezeichen und gewann souverän mit 4:0 gegen Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen. Tim Richter brachte Ilshofen in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Maximilian Krieger erhöhte in der 27. Minute auf 2:0. Nach der Pause setzte Lukas Lindner in der 60. Minute mit dem 3:0 den nächsten Akzent. Jonas Lausenmeyer sorgte in der 81. Minute mit dem 4:0 für einen klaren Heimsieg. ---

Vor 90 Zuschauern trennten sich TSG Öhringen und der GSV Pleidelsheim am Ende mit einem 0:0. Beide Teams konnten ihre Chancen nicht nutzen, sodass es beim torlosen Unentschieden blieb. ---

Der SKV Rutesheim festigte seine Tabellenführung mit einem 3:0-Heimsieg gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar. Vor 100 Zuschauern erzielte Laurin Stütz in der 15. Minute das 1:0.

Die Partie blieb lange offen, ehe der SKV in der Schlussphase alles klar machte. Yannik Walter erhöhte in der 89. Minute auf 2:0. Laurin Stütz verwandelte in der 90.+2 Minute einen Foulelfmeter zum 3:0 und krönte damit die konzentrierte Leistung seines Teams. ---

Die Sport-Union Neckarsulm feierte vor 89 Zuschauern einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den TSV Heimerdingen. Niklas Obertautsch brachte die Gastgeber in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte er in der 47. Minute auf 2:0. Heimerdingen bäumte sich in der Schlussphase noch einmal auf: Rudolf Buxmann traf in der 90.+3 Minute zum 2:1-Anschluss. Doch der Treffer kam zu spät, und Neckarsulm brachte den Erfolg über die Zeit. ---

In Schwäbisch Hall war es ein Start, der tiefer traf als jeder Kältestich: Bereits in der 2. Minute brachte Furkan Yumurtaoglu die Gäste aus Löchgau mit 1:0 in Führung. Schwäbisch Hall versuchte, zurück ins Spiel zu finden, doch Löchgau agierte reif und kontrolliert. Als Jens Krieger in der 66. Minute das 2:0 erzielte, war die Partie entschieden. Löchgau bleibt damit ungeschlagen und unterstreicht weiter seine beeindruckende Stabilität. ---

Weinstadt musste kämpfen – und tat genau das. Nach einem frühen Rückstand durch Benjamin Utz in der 9. Minute übernahm die SG immer mehr das Kommando. Der Ausgleich fiel erst in der 61. Minute, als Kujtim Sylaj zum 1:1 traf. Er blieb auch der Mann des Moments, als er in der 79. Minute das 2:1 erzielte. In der Nachspielzeit setzte Faton Sylaj in der 90.+2 Minute den Schlusspunkt. ---

Ein mitreißendes Offensivspektakel boten Oeffingen und Schorndorf. Bereits in der 16. Minute traf Matthias Morys für die Gäste zum 1:0, doch Oeffingen fand durch Mardoche Benjamin Calemba in der 35. Minute zurück. Schorndorf schlug in der 39. Minute durch Shkodran Selimaj erneut zu. Doch wieder egalisierte Oeffingen – Calemba traf in der 55. Minute zum 2:2. Danach aber gehörte das Spiel eindeutig einem Mann: Der Ex-Profi Matthias Morys zeigte seine ganze Klasse, brachte die Gäste in der 60. Minute erneut in Führung und entschied das Spiel schließlich in der 86. Minute. ---