Loderhof/Sulzbach präsentiert zwei Neue für die Kreisklasse

A-Klassen-Meister SV Loderhof/Sulzbach bereitet sich personell auf die kommende Spielzeit 2025/26 in der Kreisklasse vor. Bereits zu Beginn der Sommerpause konnte sich der Verein am Sulzbacher Stadtrand zwei Neuzugänge von der SG Poppenricht/Traßlberg sichern. Mit Nico Dirschedl (26) und Alexander Pröll (26) verstärkt sich der SVL vor allem im Defensivbereich.

Alexander Pröll ist kein Unbekannter an der Postleite. Bereits in der Jugend schnürte er die Fußballschuhe bei der damaligen JFG Herzogstadt. Nach einem Abstecher beim SV Hahnbach wechselte er zur Saison 2017/2018 nach Traßlberg. Der schnelle Außenverteidiger verbrachte beim dortigen Kreisklassisten die längste Zeit seiner Karriere.



Nico Dirschedl wechselt ebenfalls zur neuen Spielzeit zum SV Loderhof/Sulzbach. Der großgewachsene Verteidiger durchlief seine Jugendzeit im Trikot des TuS Rosenberg. Genau wie Pröll ging auch Dirschedl zur Saison 2017/2018 nach Traßlberg, wo er seitdem ununterbrochen in der A-Klasse und Kreisklasse zum Einsatz kam.



Beide Spieler verstärken mit ihrer Erfahrung und Qualität den Kader der ersten Mannschaft des Kreisklassen-Neulings. Man freue sich über die Zusage beider Spieler und wünsche ihnen eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Zeit beim SV Loderhof/Sulzbach, heißt es in einer Vereinsmeldung.