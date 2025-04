Loderhof fährt Heimsieg über Kaltenbrunn ein

Am 21. Spieltag der A-Klasse Nord gastierte der FC Kaltenbrunn an der Postleite.

Gleich früh in der Partie merkte man der Heimmannschaft an die beiden schwachen Spiele zuletzt vergessen machen zu wollen. Nach einer sauberen Kombination über rechts legte Hajek den Ball im Sechzehner quer wo Maul Max nur noch zur frühen Führung einschieben musste. (3.) Auch in der Folgezeit war der SVL gut im Spiel. In Minute 19 belohnte sich die Heimelf für eine starke und griffige Anfangsphase mit dem 2:0 durch Lukas Maul. Vorausgegangen war ein Traumpass von Zauner.

Nach einer Uneinigkeit im eigenen Strafraum konnte Kaltenbrunn noch vor der Halbzeit auf 2:1 verkürzen.