Lockies Taxi Guest dominieren Beutlhauser-Cup

Die drei erstplatzierten Mannschaften erhielten Geldpreis (500 Euro, 300, 200). Zudem wurden bei der Siegerehrung drei herausragende Einzelspieler ausgezeichnet. Fabian Schwarz, der im Freien das Trikot des Bezirksligisten TSV-DJK Oberdiendorf trägt, vom Siegerteam schnappte sich die Torjägerkanone. Zum besten Spieler des Events wurde Windorfs Spielercoach Simon Saxinger gewählt. Die Auszeichung des besten Torhüters ging an Max Birkeneder vom B-Team der DJK Vornbach.





Insgesamt wetteiferten zwölf Mannschaften um den Siegerpokal. Titelverteidiger SV Habischried spielte dieses Mal keine so gute Rolle wie in den Vorjahren. Das Kreisklassen-Team aus dem Landkreis Regen musste bereits nach der Vorrunde ihre Koffer packen und wurde in der A-Staffel nur Vierter. "Mit den Locki Taxi Guest hat sich das beste Team völlig verdient durchgesetzt. Das Turnier verlief zu unser vollsten Zufriedenheit und wir freuen uns bereits auf die kommende Auflage. Die Firma Beutlhauser hat sich mit der Firma Electrovac zusammengeschlossen. Die Familie Beutlhauser ist auch noch Teilhaber bei der Firma Aggretech, diese hat sich dazu bereiterklärt, sich als künftiger Namensträger zu engagieren", informiert Salzwegs Sportlicher Leiter Andreas Dichtleder.





Turnierendstand:

1. Locki Taxi Guest

2. FC Windorf

3. FC Salzweg

4. DJK Vornbach II

5. FC Dreisessel

6. SV Wildenranna

7. SV Habischried

8. TSV Nottau

9. FC Tiefenbach DJK

10. SG Schalding III / Hacklberg I

11. SV Garham II

12. SG Altreichenau / Hintereben