Lockeres Auslaufen in der Kreisliga A Rees-Bocholt

Ganz entspannt endet die Saison in der Kreisliga A Rees-Bocholt. Beim am Dienstagabend startenden letzten Spieltag gibt es keine Entscheidungen mehr, denn die sind bereits alle gefallen. So gibt es auch an vier Tagen Fußball, bevor dann die lange Sommerpause folgt. Den Auftakt bildet die Begegnung zwischen dem SV Biemenhorst II und TuB Mussum am Dienstagabend. Freitag empfängt der TuS Haffen-Mehr den FC Olympia Bocholt. Diese Spiele gibt es außerdem.
________________
________________
34. Spieltag
Di., 02.06.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst II - SC TuB Mussum 1926
Fr., 05.06.26 19:45 Uhr TuS Haffen-Mehr - FC Olympia Bocholt
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr RSV Praest - SV Krechting
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Emmerich-Vrasselt
So., 07.06.26 13:00 Uhr DJK Rhede - TV Voerde
So., 07.06.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Bislich
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Brünen - VfB Rheingold Emmerich
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Spellen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TuB Bocholt
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: