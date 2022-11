Durchgesetzt hat sich Haushams Kilian Siglreitmaier (M.) in diesem Zweikampf mit Furkan Yavuz (l.). – Foto: Thomas Plettenberg

Lockerer Sieg zum Ausklang: SG Hausham schlägt Schlusslicht Sauerlach mit 7:1 FUSSBALL KREISLIGA

Hausham – Die SG Hausham hat ein überragendes Fußballjahr standesgemäß abgeschlossen. Mit einem 7:1-Heimsieg gegen Schlusslicht TSV Sauerlach verabschieden sich die Knappen in die Winterpause und haben als Teilnehmer an der Aufstiegsrunde den Klassenerhalt in der Kreisliga bereits in der Tasche.