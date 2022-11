Lockerer Sieg zum Ausklang: SG Hausham schlägt Schlusslicht Sauerlach mit 7:1 Zum Hinrundenabschluss

Hausham – Die SG Hausham hat ein überragendes Fußballjahr standesgemäß abgeschlossen. Mit einem 7:1-Heimsieg gegen Schlusslicht TSV Sauerlach verabschieden sich die Knappen in die Winterpause und haben als Teilnehmer an der Aufstiegsrunde den Klassenerhalt in der Kreisliga bereits in der Tasche.

Gegen das Tabellenschlusslicht, das am vergangenen Wochenende gegen Bad Tölz den ersten Punktgewinn der Saison feiern konnte, sorgten die Knappen schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Simon Beck brachte die Hausherren nach gut zehn Minuten in Führung, doch postwendend glich Sauerlach aus zum 1:1. Kilian Siglreitmaier antwortete erneut postwendend mit der neuerlichen Führung für die SG.

Lukas Grill erhöhte per Elfmeter auf 3:1, ehe das Spiel etwas verflachte und der Sauerlacher Keeper einige Male seine Klasse unter Beweis stellen konnte. Für die Vorentscheidung sorgte Alexander Kloiber, der kurz vor der Halbzeit eine Ecke zum 4:1 einköpfte. Nach der Pause spielten die Hausherren weiter munter nach vorne. Grill versenkte einen Freistoß aus gut 20 Metern im Winkel zum 5:1. Der eingewechselte Niklas Steiger legte nach und den Schlusspunkt setzte dann Kapitän Benedikt Schauer in der Schlussminute, ebenfalls per Strafstoß. Am Ende siegten die Knappen auch in dieser Höhe verdient mit 7:1 und können nun entspannt in die Winterpause gehen.

„Es war eine konzentrierte Vorstellung und abgesehen vom Gegentor eine gute Leistung der Mannschaft. Sauerlach war deutlich stärker als beim ersten Spiel und wollte auch selbst nach vorne spielen. Bei einer besseren Chancenauswertung hätten wir noch höher gewinnen können, aber sieben Tore von sechs verschiedenen Torschützen muss man erst einmal machen. Spielerisch war das eine gute Vorstellung“, resümierte Leitner nach dem Schlusspfiff.