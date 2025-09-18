Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Diese Szene wird es beim SVE so für längere Zeit nicht mehr zu sehen geben, denn Leon Vetter (rechts, links Tiziano Rossi) hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen – Foto: Wolfgang Scheu
Locker und mutig bleiben, heißt die Devise beim SV Ewattingen
Trainer Arvin Davitian spricht von einem "Entwicklungsprozess
Nach dem Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A gewann der SV Ewattingen sein erstes Spiel. Danach folgten drei Niederlagen. Auch im Bezirkspokal ist das Team raus. Trainer Arvin Davitian spricht von einem "Entwicklungsprozess".
Die Freude über den Aufstieg war beim SV Ewattingen riesig. 16 Jahre mussten die Blau-Weißen auf die Rückkehr in die Kreisliga A warten. Und dann gelang dieses Kunststück auch noch pünktlich zum 75. Geburtstag des Vereins. Die Erwartungen vor dem Saisonstart waren groß, und sie wurden noch ein bisschen größer, als sogleich das erste Spiel gegen Bezirksliga-Absteiger SG Kirchen-Hausen mit 3:1 gewonnen werden konnte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.