Diese Szene wird es beim SVE so für längere Zeit nicht mehr zu sehen geben, denn Leon Vetter (rechts, links Tiziano Rossi) hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen – Foto: Wolfgang Scheu

Locker und mutig bleiben, heißt die Devise beim SV Ewattingen

Trainer Arvin Davitian spricht von einem "Entwicklungsprozess

Kreisliga A II
Ewattingen

Nach dem Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A gewann der SV Ewattingen sein erstes Spiel. Danach folgten drei Niederlagen. Auch im Bezirkspokal ist das Team raus. Trainer Arvin Davitian spricht von einem "Entwicklungsprozess".

Die Freude über den Aufstieg war beim SV Ewattingen riesig. 16 Jahre mussten die Blau-Weißen auf die Rückkehr in die Kreisliga A warten. Und dann gelang dieses Kunststück auch noch pünktlich zum 75. Geburtstag des Vereins. Die Erwartungen vor dem Saisonstart waren groß, und sie wurden noch ein bisschen größer, als sogleich das erste Spiel gegen Bezirksliga-Absteiger SG Kirchen-Hausen mit 3:1 gewonnen werden konnte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 018.9.2025, 19:45 Uhr
Stefan Kech (BZ)Autor