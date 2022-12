Locker flockig zum Sieg

Auch im letzten Heimspiel der Saison konnte der ZFC Meuselwitz die drei Punkte in der heimischen Arena lassen. Der am Ende völlig verdiente 5:1 Kantersieg erfreute alle Fans des ZFC, die auch von Beginn an sahen, wer im „Schnee-Wirbel“ die Oberhand hat. Trotz des starken Auftritts des ZFC hatte die gezeigte Leistung der Berliner, bei allem Respekt, nichts mit Regionalliga zu tun. Keine Spielidee, nur lange Bälle und haufenweise Fehler führten zur Demütigung am Samstagnachmittag.

Seit Minute eins zeigten die Thüringer ihre Dominanz und machten die Favoritenrolle deutlich. Besonders auffällig, nicht nur in der ersten Halbzeit, war das vielseitige Wechselspiel der Meuselwitzer. Es war die Offensive um Kadric, Schätzle, Fischer, Pistol und Trübenbach, die immer wieder ihre Positionen tauschten. So war es mal Fischer oder auch mal Trübenbach, der flankte. Die Varianz im Offensivspiel bescherte dem ZFC schließlich das 1:0 in der 19. Minute. Der vorgerückte Nils Schätzle köpfte den Ball aus fünf Metern ins Tor. Die punktgenaue Flanke von Pistol beruhte auf einer starken Balleroberung von Trübenbach, der den Vorlagengeber zum 1:0 perfekt in Szene setzte. Der Knoten schien geplatzt zu sein, denn zu diesem Zeitpunkt hatte sich der ZFC schon einige gute Torchancen durch Fischer oder Trübenbach erarbeitet. Acht Zeigerumdrehungen später machte es erneut „Klingelingeling“, die Führung wurde ausgebaut (27.). Nach schöner Flanke profitiert der eingelaufene Andy Trübenbach von einem Fehler der TeBe-Hintermannschaft und schob zum 2:0 Pausenstand ein. Sage und schreibe zwei Torabschlüsse konnte Tennis Borussia in Halbzeit eins auf ihr Konto verbuchen. Die ZFC Machtdemonstration wurde dennoch kurz von einem Tor durch Dewald gestört (56.). Dieser konnte, durch den vermeintlichen Torwartfehler, zum Anschlusstreffer einnicken. Doch die Antwort des ZFC ließ nicht lange auf sich warten, Nils Miatke stellte mit seinem Kopfballtor nach einer Ecke den alten Abstand wieder her. Die Berliner traf es noch kälter. Zuerst verfehlte Kadric´s Strahl nur knapp das Gehäuse und anschließend bewahrte das Aluminium die Lila-Weißen vorm frühzeitigen K.O. (67.,69.). Till Jacobi war es, der als Edeljoker die Berliner in der 77. Minute schlafen schickte und auf 4:1 stellte. Er musste „nur“ noch die Hereingabe vom formstarken Florian Hansch aus fünf Metern Torentfernung einschieben. Bis auf einen kleinen Lichtblick zu Beginn der zweiten Halbzeit, blieben die Berliner im gesamten Spiel eher unsichtbar. Wahnsinn! Der eine Minute zuvor eingewechselte Felix Rehder konnte sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. Nach erneuter Flanke lauerte Rehder am langen Pfosten und köpfte problemlos zum 5:1 Endstand ein. Nicht nur Heiko Weber zeigte mit seinen Einwechslungen ein goldenes Händchen, auch der Mannschaft gelang es, über 90 Minuten ein konstantes und schön auszuschauendes Spiel aufzuziehen. Maßgeblich beteiligt am Sieg war die Zipsendorfer-Flügelzange um Hansch, Fischer und Pistol. Über ein einfaches aber effektives Kombinationsspiel kamen die Rot-Weißen, vor allem über die Außenbahn, zu vielen Torabschlüssen. Am Ende ein hochverdienter Sieg, der den ZFC vorerst auf Tabellenplatz 12 katapultiert.