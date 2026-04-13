Locker, einfach – und wieder erfolgreich

Zwar hatte Lucas Jungandreas bereits nach einigen Sekunden die erste Chance des Spiels – er verstolperte den Ball aber etwas überhastet –, anschließend übernahm Niederemmel das Kommando. Die Gäste bedienten immer wieder gut die Schnittstellen und kamen so gefährlich vors Tor der Vereinigten aus Franzenheim, Pellingen und Schöndorf. Mal versuchte es Top-Goalgetter Jacob Grüner selbst mit einem kernigen Schuss (3.), dann sorgte Eric Hagen nach einer Ecke für Gefahr (4.), ehe ein kluger Pass von Luca Hermandung den zentral lauernden Benedikt Vogedes knapp verfehlte (20.).