Locker, einfach – und wieder erfolgreich

Auch im zweiten Durchgang blieb der abstiegsbedrohte Aufsteiger, der zuletzt Ende Oktober mit dem 2:1 gegen den FSV Salmrohr eine Partie gewonnen hatte, am Drücker: Mit einem trockenen Distanzschuss erhöhte Mike Mokelke auf Zuspiel des starken Jungandreas auf 2:0 (53.). Niederemmel schöpfte nach dem von Jacob Grüner verwandelten Foulelfmeter wieder Hoffnung (56.). Zuvor hatte Philip Mendgen Mario Görgen gefoult. Grüner wurde später wegen Gelb-Rot-Gefahr ausgewechselt. Doch das Abwehrverhalten der Kohr-Elf war am frühen Samstagabend einfach zu schwach: Ein Chipball von Neumann brachte die Innenverteidigung des SV Mosella in Unordnung, Mike Mokelke konnte sich das Spielgerät noch mit dem Kopf vorlegen und dann am erneut machtlosen Korn vorbei vollenden (61.). Mike Mokelke gefiel beim vorentscheidenden 4:1 als Vorbereiter und bediente beim Konter Adrian Meier erfolgreich (70.). Ein noch höheres Debakel verhinderte Keeper Korn: Den von Michael Dienhart an Sturmtank Lukas Kaufmann verschuldeten und von Mendgen getretenen Strafstoß hielt er sogar fest (73.).