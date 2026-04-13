 2026-04-10T07:15:08.667Z

Spielbericht

Locker, einfach – und wieder erfolgreich

Das war ein deutliches Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga West: Nach zuvor nur einem Punkt aus zehn Spielen hat die SG Franzenheim mal wieder einen Sieg eingefahren. Dieser fiel beim 4:1 gegen den SV Mosella Niederemmel auch gleich sehr deutlich aus. Dem frustrierten Gästetrainer Sascha Kohr verschlug es nach dem Abpfiff offenbar die Sprache. VIDEOINTERVIEW

von Andreas Arens · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Interimstrainer Daniel Meyer (links, hier mit Pascal Willems-Theisen) hat den Erfolg bei der SG Franzenheim zurückgebracht.
Interimstrainer Daniel Meyer (links, hier mit Pascal Willems-Theisen) hat den Erfolg bei der SG Franzenheim zurückgebracht. – Foto: Sebastian Schwarz

Verlinkte Inhalte

BZL West Rheinland
SG Franzenh.
Niederemmel
Daniel Meyer
Daniel Meyer
Sascha Kohr
Sascha Kohr
Mike Mokelke
Mike Mokelke

Rund ein Viertel der 116 Zuschauer stellte die Gäste von der Mosel. Nach zwei Siegen in Folge waren sie in der Hoffnung angereist, mit dem nächsten Dreier den vielleicht schon vorentscheidenden Schritt auf dem Weg zum Klassenverbleib feiern zu können. Doch sie wurden bitter enttäuscht. „Am Anfang sah es gut aus. Wir haben druckvoll und mit viel Elan nach vorne gespielt und einige vielversprechende Möglichkeiten gehabt. Doch dann haben wir uns den Schneid von Franzenheim abkaufen lassen“, musste Gernot Hain feststellen. Der zweite Vorsitzende hatte nach dem Abpfiff die offizielle Analyse für Trainer Sascha Kohr vorgenommen. Dieser schien zu frustriert zu sein und ersparte sich lieber einen Kommentar.

Zwar hatte Lucas Jungandreas bereits nach einigen Sekunden die erste Chance des Spiels – er verstolperte den Ball aber etwas überhastet –, anschließend übernahm Niederemmel das Kommando. Die Gäste bedienten immer wieder gut die Schnittstellen und kamen so gefährlich vors Tor der Vereinigten aus Franzenheim, Pellingen und Schöndorf. Mal versuchte es Top-Goalgetter Jacob Grüner selbst mit einem kernigen Schuss (3.), dann sorgte Eric Hagen nach einer Ecke für Gefahr (4.), ehe ein kluger Pass von Luca Hermandung den zentral lauernden Benedikt Vogedes knapp verfehlte (20.).