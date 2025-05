Lobinger trifft auf seine Zukunft – Macht Weiden II den Sack zu?

Ein brisantes Lokalderby eröffnet den vorletzten Spieltag in der Bezirksliga Nord. Bereits am heutigen Freitagabend kreuzen die SpVgg Pfreimd und der FC Wernberg die Klingen. Besonders ist dieses Spiel vor allem für Bastian Lobinger, der nach der Saison bekanntlich als Spielertrainer von Pfreimd nach Wernberg geht. Sollten die Wernberger Federn lassen, könnte sich tags darauf die U23 der SpVgg SV Weiden das Ticket für die Landesliga-Relegation sichern. Die Wasserwerkler gastieren beim FC Raindorf. Im Abstiegskampf ist die Frage nach dem Direktabstieg bereits beantwortet. Neben dem TuS Schnaittenbach ist seit Sonntag auch der FV Vilseck nicht mehr zu retten. Dafür tobt der Kampf um die direkten Nicht-Abstiegsplätze weiter. In der Verlosung sind immer noch sechs Mannschaften. Die mit Abstand schlechtesten Karten hat die SpVgg Willmering-Waffenbrunn, die am Samstag beim FC Weiden-Ost zum Siegen verdammt ist.

Heute, 19:00 Uhr SpVgg Pfreimd Pfreimd FC Wernberg FC Wernberg 19:00



Hinspiel: 0:2. Für einen Mann birgt das heutige Derby eine ganz besondere Konstellation. Bastian Lobinger, aktuell noch in Diensten der SpVgg Pfreimd (9., 39), wechselt im Sommer die Lager und geht als Spielertrainer zum Nachbarn FC Wernberg (3., 53). Somit trifft Lobinger quasi auf seine Zukunft. Und als wäre das nicht genug, hat das Duell auch sportlich genügend Reizpunkte. Schließlich haben die so formstarken Wernberger noch eine kleine Chance auf Platz 2, während die Gastgeber den Klassenerhalt eintüten könnten. „Mathematisch brauchen wir noch zwei Punkte aus zwei Spielen, um den sicheren Klassenerhalt zu schaffen“, rechnet Lobinger vor. Zu seinem baldigen Arbeitgeber und kommenden Gegner sagt er: „Der FC Wernberg ist in der Rückrunde überragend in Form. Das Derby wird für einige, die den Verein verlassen oder ihre Karriere beenden, das vorerst letzte Heimspiel für Pfreimd. Auch wenn der FC momentan einen Riesenlauf hat, wollen wir in diesem besonderen Spiel eine Top-Leistung zeigen und das Derby gewinnen.“



Auf der Gegenseite hofft Wernberg-Coach Adi Götz, dass die Seinen die aktuell tolle Form ein weiteres Mal bestätigen können. „Es ist wirklich beeindruckend, wie die Mannschaft Woche für Woche ihre Leistung stabil abruft. Wir wollen auch im vorletzten Saisonspiel etwas Zählbares mitnehmen. Aber Derbys haben ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze.“ Dem Kontrahenten bringt Götz große Wertschätzung entgegen: „Die SpVgg ist in den letzten Wochen wieder besser und erfolgreicher geworden. Ich habe sie im Pokal-Endspiel gesehen und war schon ein wenig beeindruckt. Sie spielen wieder ihre Stärken im Mittelfeld aus, damit müssen wir uns beschäftigen und entsprechende Abstell-Maßnahmen einleiten.“









Hinspiel: 2:2. Meisterschaft und Rückkehr in die Landesliga sind für den SV Etzenricht (1., 63) seit Sonntag fix. Am Samstag steht nun noch das letzte Heimspiel auf dem Programm. Gegner ist der bislang sieglose, als Absteiger feststehende TuS Schnaittenbach (16., 7). Natürlich wollen sich SV-Kapitän Andy Koppmann und seine Kollegen von der Bezirksliga und den treuen Fans mit einem guten Eindruck in die Sommerpause abmelden. Meister-Trainer Andy Wendl stellt vor der Partie die persönlichen Verbindungen zu Schnaittenbachs Spielercoach Ralph Egeter und Teilen seiner Elf, verbunden mit Wünschen für den Fortbestand des Nachbarvereins, in der Vordergrund: „Auch wenn es für beide Mannschaften um nichts mehr geht, wünschen wir uns sehr, in unserem letzten Heimspiel möglichst viele Leute zu sehen, die uns das ganze Jahr – sei es im Gedanken oder auch aktiv – begleitet haben. Wir als Mannschaft wollen uns natürlich auch in flüssiger Form bei allen bedanken, die uns in verschiedenster Weise unterstützt haben und hoffen auf ein schönes gemeinsames (Fußball-)Fest. Dazu passt auch irgendwie dennoch der Gegner aus Schnaittenbach. Mit ihm verbinde ich starke persönliche Freundschaften, aber auch die Mannschaften haben sich in den letzten Jahren über die Winterpausen gut kennengelernt. Deswegen verfolgen wir die aktuelle Entwicklung des Vereins mit großer Betrübnis und wünschen Schnaittenbach von Herzen alles Gute für die Zukunft“, führt Wendl aus. (war)





Morgen, 16:30 Uhr FC Raindorf FC Raindorf SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II 16:30



Hinspiel: 1:3. Sollte der FC Wernberg am Freitagabend patzen, stehen der SpVgg SV Weiden II (2., 56) Tür und Tor offen, sich das Relegations-Ticket unter den Nagel zu reißen. In jedem Fall wollen die Wasserwerkler die Aufgabe beim FC Raindorf (7., 42) siegreich gestalten. Die Hausherren haben eine famose Herbstrunde gespielt, sind nach der Winterpause aber deutlich abgesackt. Dies verdeutlicht auch die große Diskrepanz zwischen Hinrundentabelle (Platz 1) und Rückrundentabelle (Platz 14). Mal sehen, was die Raindorfer Techniker-Elf gegen Josef Rodlers Jungtruppe ausrichten wird können.







Hinspiel: 1:2. Der 1.FC Schlicht (8., 41) kann an den letzten zwei Spieltagen nicht mehr in die Relegationszone abrutschen. Zwar könnten Grafenwöhr und Inter Bergsteig Amberg noch nach Punkten gleichziehen, doch dann würde der direkte Vergleich für Schlicht sprechen. Demzufolge kann die Truppe von Chefcoach Bastian Ellmaier den verbleibenden Partien entspannt entgegensehen. Erst geht es am Samstag zur DJK Arnschwang (10., 39) und anschließend daheim gegen Pfreimd. Anders gestaltet sich die Lage bei Arnschwang, dort ist man noch nicht über den Berg. Zuletzt punktete das Ranzinger-Gefolge fleißig und will das weiter tun, um den Klassenerhalt endgültig in trockene Tücher zu wickeln.







Hinspiel: 2:4. Während die Konkurrenten im Abstiegskampf ordentlich Punkte hamsterten in den letzten Wochen, war das bei Willmering-Waffenbrunn (14., 31) nicht der Fall. Aus den vergangenen drei Partien konnte die SpVgg nichts Zählbares holen. Als Konsequenz sieht es jetzt ganz danach aus, als ob WiWa – wie im Vorjahr noch als Kreisligist – erneut in die Relegation müsste. Um sich die Chance auf die direkte Rettung zu wahren, muss das Spiel gegen den heimischen FC Weiden-Ost (4., 43) zwingend gewonnen werden. Ansonsten war's das. Die Hausherren dagegen sind schon gerettet und haben keine Sorgen mehr. Trotzdem ist ein positiver Heim-Abschluss dieser Saison natürlich erstrebenswert. Zumal es das letzte Heimspiel von Sepp Dütsch als Ost-Trainer ist.





So., 11.05.2025, 15:00 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg 15:00



Hinspiel: 0:0. „Es geht streng Richtung Relegation“, hatte Ambergs Spielertrainer Helmut Jurek nach dem 0:5-Debakel vor zwei Wochen in Grafenwöhr gesagt. Doch der Auswärtssieg in Raindorf brachte die Hoffnung zurück im Lager des SV Inter Bergsteig (13., 35). Mit einem starken Schlussspurt könnte die Mannschaft der Relegation doch noch von der Schippe springen. Dafür muss jedoch am Sonntag unbedingt gepunktet werden – am besten dreifach. Was der jüngste Erfolg ein Wachrüttler für Inter? Möglicherweise ein kleiner Vorteil könnte sein, dass Gegner SV Hahnbach (6., 42) seit der Vorwoche gerettet ist.







Hinspiel: 2:3. Am vergangenen Spieltag musste die abstiegsbedrohte SV Grafenwöhr ( 12., 35) eine knappe, aber auch unnötige 1:2-Niederlage gegen Weiden II einstecken. Eine sehr gute Leistung sowie eine zwischenzeitliche Führung reichten nicht für einen Punktgewinn. Nun wollen und müssen die Kicker aus der Garnisonsstadt gegen den FV Vilseck (15., 18) gewinnen, der seit Sonntag als Absteiger feststeht. Übungsleiter Martin Kratzer, der am Sonntag bei seinem letzten Heimspiel an der Grafenwöhrer Außenlinie stehen wird, möchte sich bei den Heimfans mit einem Sieg und einem möglichen Klassenerhalt verabschieden: „Wir müssen, allein auf uns schauend, beide verbleibenden Spiele gewinnen. Gegen den FV Vilseck müssen wir anfangen und den ersten Dreier einfahren. Die Partie wird nicht einfach: Vilseck ist bereits abgestiegen und kann befreit aufspielen“, erklärt der künftige Coach des SV Raigering. Und weiter:„Wir müssen gut in die Partie starten und die Leistung der beiden vergangenen Ligaspiele abrufen. Dann ist am Sonntag ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt drin.“ (fdr)





So., 11.05.2025, 17:30 Uhr TSV Tännesberg Tännesberg SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß 17:30



Hinspiel: 3:0. Am Ende jubelte das Gästeteam am vergangenen Wochenende im Vohenstraußer Sportzentrum. In einer guklassigen Partie vollendete der SV Etzenricht sein Meisterstück. Der heimischen SpVgg (11., 38) blieb bei den Feierlichkeiten nur die Zuschauerrolle, schließlich fehlt der Schuster-Truppe noch ein letzter Sieg zum direkten Klassenerhalt. Das Feiern darüber soll möglichst diesen Sonntag nachgeholt werden. Da tritt Vohenstrauß zum Nachbarschaftsduell beim TSV Tännesberg (5., 43) an. Die Gastgeber konnten in der ersten Bezirksliga-Saison überzeugen und sich im gesicherten Mittelfeld platzieren. Tännesberg verfügt über eine starke Qualität im Kader und über herausragende Einzelspieler. Daher steht die Mannschaft von Coach Martin Schuster vor einer schweren Aufgabe. Dennoch fährt man angesichts der guten Leistungen der letzten Wochen selbstbewusst und hochmotiviert nach Tännesberg, schließlich soll der Klassenerhalt aus eigener Kraft erreicht werden; keinesfalls will man sich auf die Ergebnisse der Konkurrenz verlassen. (mwr)