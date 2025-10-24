LL4: Wettringen auf Mission Auswärtssieg, Aufsteiger duellieren sich

– Foto: David Zimmer

Punkte dringend benötigt − Gelingt Wettringen der erste Auswärtssieg? Die Saison ist zu gut einem Drittel vorüber und doch stehen die Teams der Landesliga 4 in der Tabelle unheimlich nah beieinander − bis auf die Abstiegsränge. Die werden derzeit vom SV Dorsten-Hardt, Vorwärts Wettringen und der abgeschlagenen SG Bockum-Hövel belegt. Das rettende Ufer, in Form des dreizehnten Tabellenplatzes, liegt nach elf Spieltagen bei vierzehn Punkten. Vorwärts hängt mit acht Zählern also doch einen guten Schritt hinterher. Und auf spektakuläre Last-Second-Rettungsaktionen, wie zum Ende der letzten Saison kann man sich im "Hiärtken" nun mal auch nicht ständig verlassen.

Es wird nach nur einem Sieg aus elf Ligaspielen − der Heimerfolg gegen den Lüner SV − höchste Zeit, das Punktekonto wachsen zu lassen. Dafür müsste Vorwärts eine Hürde nehmen, die das Team von Philipp Hölscher bislang noch nicht meisterte: Ein Sieg in der Ferne. Immerhin: Soweit in die Ferne geht es für Wettringen am Sonntag gar nicht, der Weg zur Ibbenbürener Spielvereinigung ist ja ein vergleichsweise kurzer. Die ISV befindet sich in einer durchwachsenen Saison, zeigt sich mit 24 Gegentoren defensiv mehr als anfällig. Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsauftritten der Ibbenbürener: Während man auswärts drei Siege und ein Remis einfuhr − zweitstärkste Ausbeute der Liga − reichte es vor heimischem Publikum bislang nur für vier Punkte. Negative Bilanzen gilt es auf beiden Seiten aufzubessern − Wem es gelingen wird entscheidet sich am Sonntag ab 15:30 Uhr.