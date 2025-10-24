LL4: Wettringen auf Mission Auswärtssieg, Aufsteiger duellieren sich

Die Saison ist zu gut einem Drittel vorüber und doch stehen die Teams der Landesliga 4 in der Tabelle unheimlich nah beieinander − bis auf die Abstiegsränge. Die werden derzeit vom SV Dorsten-Hardt, Vorwärts Wettringen und der abgeschlagenen SG Bockum-Hövel belegt. Das rettende Ufer, in Form des dreizehnten Tabellenplatzes, liegt nach elf Spieltagen bei vierzehn Punkten. Vorwärts hängt mit acht Zählern also doch einen guten Schritt hinterher. Und auf spektakuläre Last-Second-Rettungsaktionen, wie zum Ende der letzten Saison kann man sich im "Hiärtken" nun mal auch nicht ständig verlassen.
Es wird nach nur einem Sieg aus elf Ligaspielen − der Heimerfolg gegen den Lüner SV − höchste Zeit, das Punktekonto wachsen zu lassen. Dafür müsste Vorwärts eine Hürde nehmen, die das Team von Philipp Hölscher bislang noch nicht meisterte: Ein Sieg in der Ferne.
Immerhin: Soweit in die Ferne geht es für Wettringen am Sonntag gar nicht, der Weg zur Ibbenbürener Spielvereinigung ist ja ein vergleichsweise kurzer. Die ISV befindet sich in einer durchwachsenen Saison, zeigt sich mit 24 Gegentoren defensiv mehr als anfällig. Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsauftritten der Ibbenbürener: Während man auswärts drei Siege und ein Remis einfuhr − zweitstärkste Ausbeute der Liga − reichte es vor heimischem Publikum bislang nur für vier Punkte. Negative Bilanzen gilt es auf beiden Seiten aufzubessern − Wem es gelingen wird entscheidet sich am Sonntag ab 15:30 Uhr.
Die ASK Ahlen wird am Sonntag Emsdetten 05 empfangen. Das Duell der beiden Aufsteiger steht beim ersten Blick auf die Tabelle unter positiven Vorzeichen. Die Liganeulinge stehen auf den Rängen sechs und sieben, das lässt sich nach elf Spieltagen definitiv sehen. Doch nach zuletzt jeweils zwei Niederlagen befinden sich die beiden Klubs in einem Mini-Formtief.
Die 05er unterlagen zwei Mal knapp: Erst die Auswärtsniederlage beim Lüner SV (1:0), letzte Woche dann die 2:3-Heimpleite gegen den VfL Senden. Spiele, die man verlieren darf − vor allem als Aufsteiger. Nichtsdestotrotz wird man sich am Wasserturm ärgern. Knappe Niederlagen, die nach dem furiosen Saisonstart erst einmal die "Euphoriebremse" betätigten.
Auch der ASK musste sich gegen zwei starke Gegner geschlagen geben. Gegen RW Deuten setzte es die bislang deftigste Niederlage in der Liga (1:4) und am vergangenen Sonntagabend zog man auswärts bei der Hammer Spielvereinigung ebenfalls den Kürzeren (2:0).
Umso spannender wird es zu sehen sein, wer diese kürzlichen Rückschläge besser wegstecken konnte. Mit drei Punkten aus diesem Duell kann der Sieger den Anschluss an die Spitzengruppe wiederherstellen.
Fr, 19:30
Werner SC : SG Bockum-Hövel
So, 15:00
SV Burgsteinfurt : SV SW Lembeck
ASK Ahlen : Emsdetten 05
VfL Senden : SV Dorsten-Hardt
Lüner SV : Westfalia Gemen
SC Altenrheine : DJK Borussia Münster
So, 15:15
SV Rot-Weiß Deuten : Hammer SpVg
So, 15:30
Ibbenbürener SpVg : Vorwärts Wettringen