LL4: Werne empfängt Lünen zum Derby, Hamm greift Spitze an

Ibbenbüren und Deuten eröffnen Spieltag am Samstagnachmittag, Emsdetten und Hamm wollen Druck auf die Tabellenspitze hochhalten, Werne und Lünen im Derby, Bockum-Hövel und Dorsten-Hardt im Duell der Sieglosen. Hier ist die Vorschau auf den vierten Spieltag in der Landesliga 4.

Ein echtes Highlight erwartet uns am Sonntag in Werne. Die beiden Lokalrivalen Werner SC und Lüner SV treffen das erste Mal seit 13 Jahren in einem Pflichtspiel aufeinander! Nicht länger als eine Viertelstunde dauert die Autofahrt zwischen den Spielstätten der beiden Klubs, trotzdem fand über eine Dekade kein Pflichtspiel zwischen Werne und Lünen statt. Das letzte Mal spielte man in der Saison 2011/12 in einer Liga, damals in der Bezirksliga 8. Lünen wurde Meister und stieg in die Landesliga auf, schlug Werne zudem sowohl im Hin- als auch Rückspiel mit 2:1.

Nach über zehn Jahren ergibt sich für den WSC also die späte Chance auf eine Revanche. Und die Aussichten auf einen Erfolg stehen da gar nicht mal so schlecht. Mit sieben Punkten nach drei Spielen steht man derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter VfL Senden. Lünen hingegen blieb nach dem Zittersieg gegen die Ibbenbürener Spielvereinigung am ersten Spieltag sieglos (ein Unentschieden, eine Niederlage). Die Gelegenheit auf einen Derbysieg gegen den Lüner SV war für Werne wohl lange nicht mehr so hoch wie am kommenden Sonntag.

Drei Spiele, zwei Siege, gemeinsam mit dem VfL Senden die beste Defensive der Liga. Die holprige Saison der Hammer Spielvereinigung im letzten Jahr scheint fast vergessen. Zumindest ist man auf gutem Weg dorthin. Mit den überzeugenden Auftritten im Derby gegen Bockum-Hövel und im Heimspiel gegen Borussia Münster hat sich die HSV in das obere Tabellendrittel geschossen. Der nächste Schritt soll gegen den Liganeuling Schwarz-Weiß Lembeck getan werden.

Die Mannschaft von Trainer Oliver Ridder steht noch punktlos da. Nachdem das Spiel gegen RW Deuten in der vergangenen Woche aufgrund von Flutlichtausfall beim Spielstand von 2:1 für Deuten abgebrochen werden musste, hält sich Lembeck noch auf dem vorletzten Tabellenplatz. Viel Positives lässt sich beim Aufsteiger aber leider noch nicht finden. Aber die Saison ist ja noch jung. Wie wäre es mit ersten Punkten gegen die eigentlich hoch favorisierte Hammer SpVg? Manchmal ist die nicht vorhandene Chance ja bekanntlich die, die es zu nutzen gilt.

Alle Partien des vierten Spieltags im Überblick:

Sa, 15:30

Ibbenbürener SpVg : SV Rot-Weiß Deuten

So, 15:00

SV Burgsteinfurt : ASK Ahlen

DJK Borussia Münster : Emsdetten 05

Westfalia Gemen : Vorwärts Wettringen

Werner SC : Lüner SV

SC Altenrheine : VfL Senden

So, 15:15

SV Schwarz-Weiß Lembeck : Hammer SpVg

So, 15:30

SG Bockum-Hövel : SV Dorsten-Hardt