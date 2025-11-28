LL4: Wer krönt sich zum Herbstmeister? Fünfkampf an der Tabellenspitze

– Foto: Philipp Retajski

Der letzte Spieltag vor der Winterpause steht an. Eine letzte Chance, in der Tabelle zu klettern, Polster auszubauen oder ein mögliches Comeback einzuläuten, bevor es im Dezember und über Neujahr in den Hallenzauber geht. Dass sich in der Landesliga 4 einen Spieltag vor der Winterpause noch fünf Teams in der Verlosung um die Herbstmeisterschaft befinden, sagt einiges über die hohe Leistungsdichte der Liga aus. Doch die Sorgenkinder am Ende der Tabelle scheinen bereits zur Halbzeit der Saison abgeschlagen – Was ist für Dorsten-Hardt, Wettringen und Bockum-Hövel noch drin?

Trotz wackeliger Auswärts-Auftritte zum Meilenstein? Seit Anfang Oktober thront der Lüner SV mit einwöchiger Unterbrechung an der Spitze der Tabelle. Besonders die starke Heimbilanz trug den Westfalenliga-Absteiger auf den ersten Rang − mit einer Ausbeute von 16 Punkten aus sieben Heimspielen ist Lünen die stärkste Heimmannschaft. In der Ferne gab es bislang doch den ein oder anderen Ausrutscher: So fuhr der Tabellenfünfzehnte Vorwärts Wettringen seinen bislang einzigen Sieg gegen den Ligaprimus ein, gegen den SV Lembeck und den SV Dorsten-Hardt reichte es auswärts nur für eine Punkteteilung.

Ein Makel, den der Lüner SV in der Rückrunde tunlichst ablegen sollte, wenn der direkte Wiederaufstieg in die Westfalenliga nicht in Gefahr geraten soll. Die nächste Chance, das unter Beweis zu stellen, bietet sich der Mannschaft von Trainer Giovanni Schiattarella am Sonntag bei der Ibbenbürener Spielvereinigung. Die ISV befindet sich in einer bislang unkonstanten Spielzeit, konnte mit dem 5:3-Sieg gegen den Werner SC vor zwei Wochen aber ein echtes Ausrufezeichen setzen. Gerade vor heimischem Publikum zeigte sich Ibbenbüren zuletzt gefestigter: In den letzten fünf Heimspielen siegte die ISV drei Mal, rang dem Tabellendritten SV Burgsteinfurt ein Remis ab und musste sich nur gegen Borussia Münster geschlagen geben. Nicht zu vergessen: Bereits im Hinspiel stellte der Underdog aus Ibbenbüren den Lüner SV vor Probleme. Zwar siegte der Tabellenführer letztendlich mit 4:3, ungefährdet war der Triumph angesichts einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung Lünens allerdings nicht. Ob die ISV den Spitzenreiter dieses Mal so richtig ärgern und die Herbstmeisterschaft versauen kann, entscheidet sich am Sonntag ab 15:30 Uhr.