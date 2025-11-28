LL4: Wer krönt sich zum Herbstmeister? Fünfkampf an der Tabellenspitze

Der letzte Spieltag vor der Winterpause steht an. Eine letzte Chance, in der Tabelle zu klettern, Polster auszubauen oder ein mögliches Comeback einzuläuten, bevor es im Dezember und über Neujahr in den Hallenzauber geht. Dass sich in der Landesliga 4 einen Spieltag vor der Winterpause noch fünf Teams in der Verlosung um die Herbstmeisterschaft befinden, sagt einiges über die hohe Leistungsdichte der Liga aus. Doch die Sorgenkinder am Ende der Tabelle scheinen bereits zur Halbzeit der Saison abgeschlagen – Was ist für Dorsten-Hardt, Wettringen und Bockum-Hövel noch drin?
Seit Anfang Oktober thront der Lüner SV mit einwöchiger Unterbrechung an der Spitze der Tabelle. Besonders die starke Heimbilanz trug den Westfalenliga-Absteiger auf den ersten Rang − mit einer Ausbeute von 16 Punkten aus sieben Heimspielen ist Lünen die stärkste Heimmannschaft. In der Ferne gab es bislang doch den ein oder anderen Ausrutscher: So fuhr der Tabellenfünfzehnte Vorwärts Wettringen seinen bislang einzigen Sieg gegen den Ligaprimus ein, gegen den SV Lembeck und den SV Dorsten-Hardt reichte es auswärts nur für eine Punkteteilung.
Ein Makel, den der Lüner SV in der Rückrunde tunlichst ablegen sollte, wenn der direkte Wiederaufstieg in die Westfalenliga nicht in Gefahr geraten soll. Die nächste Chance, das unter Beweis zu stellen, bietet sich der Mannschaft von Trainer Giovanni Schiattarella am Sonntag bei der Ibbenbürener Spielvereinigung. Die ISV befindet sich in einer bislang unkonstanten Spielzeit, konnte mit dem 5:3-Sieg gegen den Werner SC vor zwei Wochen aber ein echtes Ausrufezeichen setzen. Gerade vor heimischem Publikum zeigte sich Ibbenbüren zuletzt gefestigter: In den letzten fünf Heimspielen siegte die ISV drei Mal, rang dem Tabellendritten SV Burgsteinfurt ein Remis ab und musste sich nur gegen Borussia Münster geschlagen geben.
Nicht zu vergessen: Bereits im Hinspiel stellte der Underdog aus Ibbenbüren den Lüner SV vor Probleme. Zwar siegte der Tabellenführer letztendlich mit 4:3, ungefährdet war der Triumph angesichts einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung Lünens allerdings nicht. Ob die ISV den Spitzenreiter dieses Mal so richtig ärgern und die Herbstmeisterschaft versauen kann, entscheidet sich am Sonntag ab 15:30 Uhr.
Das war die Definition eines Überraschungssieges! Gegen den Tabellenzweiten Hammer SpVg fuhr der SV Dorsten-Hardt einen 2:0-Heimsieg ein und hielt sich so trotz der Erfolge von Borussia Münster und der Ibbenbürener SpVg in der Nähe zu den klassenerhaltenden Rängen. Mit sieben Punkten Rückstand klafft dort zwar noch immer eine ordentliche Lücke, jedoch präsentierte sich der SV Hardt zuletzt durchaus konkurrenzfähig − im Gegensatz zu den abgeschlagenen Kellerkindern aus Wettringen und Bockum-Hövel.
Mit dem Rückenwind aus dem Achtungserfolg gegen die HSV empfängt die Mannschaft von Übungsleiter Christoph Schlebach am Sonntag Emsdetten 05. Der Aufsteiger spielt bislang eine bärenstarke Runde, rangiert mit nur zwei Punkten weniger als der Tabellenführer auf dem vierten Tabellenplatz. Nach der Hammer Spielvereinigung also direkt das nächste dicke Brett, das es für Dorsten-Hardt zu bohren gilt. Dass die Rolle des Underdogs für den Tabellenvierzehnten jedoch eine ist, die ihm durchaus liegt, stellte er nicht nur gegen Hamm unter Beweis. Der zweite der bislang drei Saisonsiege gelang gegen den Tabellendritten SV Burgsteinfurt, gegen den Lüner SV und den VfL Senden sprangen jeweils Remis heraus.
Sa, 13:30
SC Altenrheine : Vorwärts Wettringen
Sa, 14:00
SV SW Lembeck : VfL Senden
So, 14:15
DJK Borussia Münster : ASK Ahlen
So, 15:00
Westfalia Gemen : Hammer SpVg
SV Burgsteinfurt : Werner SC
SV Dorsten-Hardt : Emsdetten 05
So, 15:30
SG Bockum-Hövel : SV Rot-Weiß Deuten
Ibbenbürener SpVg : Lüner SV