LL4: Topspiel in Werne, Altenrheine im Derby gefordert

Am Sonntagnachmittag wird es an der Kardinal-von-Galen-Straße in Werne sicherlich heiß hergehen. Denn hier treffen mit dem Werner SC und der Hammer SpVg nicht nur zwei der besten Teams der Liga aufeinander, sondern auch zwei Nachbarklubs. Gute 15 Kilometer Luftlinie trennen die Spielstätten der beiden Kontrahenten voneinander. Sportlich liegen die Landesligisten ebenfalls nah beieinander: Der Gastgeber aus Werne zählt derzeit zwölf Punkte auf dem Konto, die HSV ist mit 15 Zählern − punktgleich mit dem VfL Senden − die punktstärkste Mannschaft der Liga.

Die Zuschauer dürfen sich also auf eine Partie auf Augenhöhe und jeder Menge fußballerischer Qualität freuen. Ein gutes Omen für alle die, die es mit dem Werner SC halten: In der vergangenen Spielzeit gewann in beiden Duellen das Heimteam − Werne besiegte Hamm vor heimischem Publikum mit 2:1, im Rückspiel beglich die HSV die Rechnung mit einem 4:0-Sieg.

Dass die Jungs vom SC Altenrheine konkurrenzfähig im oberen Tabellensegment, wissen wir bereits. Auch in der laufenden Saison wurde das schon unter Beweis gestellt, so siegte man beispielsweise gegen den Tabellenführer aus Senden (1:0). Doch in den letzen Wochen ist beim SCA ein wenig Sand in das Getriebe geraten. Zumindest verhärtete sich dieser Eindruck nach den jüngsten Ergebnissen. Erst die 4:1-Klatsche beim Aufsteiger ASK Ahlen, eine Woche später ein Remis gegen den Tabellenzwölften Rot-Weiß Deuten und zuletzt setzte es eine 3:1-Auswärtsniederlage bei der Hammer SpVg. Immerhin: Unter der Woche schossen sich die Rheinenser gegen den B-Ligisten Eintracht Rodde mal so richtig den Frust von der Seele − mit 8:0 endete die Partie im Kreispokal Steinfurt.

Gewonnene Energie, die man nun mit in das Derby gegen Aufsteiger Emsdetten 05 mitnehmen möchte. Die Nullfünfer spielen eine bislang stabile Saison und siegten in zwei ihrer drei Auswärtspartien. Aufbaugegner wäre hier also definitiv das falsche Prädikat. Ganz im Gegenteil: Vertraut man der Tabelle, geht Emsdetten als Siebter sogar als Favorit in das Spiel. Also: Wer am frühen Samstagnachmittag noch keine Pläne hat und sich auf die Bundesliga-Konferenz einstimmen möchte, ist ab 14:00 am Kanal beim SCA absolut richtig.

Alle Partien des achten Spieltags im Überblick:

Sa, 14:00:

SC Altenrheine : Emsdetten 05

So, 15:00:

SV Burgsteinfurt : SV Dorsten-Hardt

DJK Borussia Münster : Vorwärts Wettringen

VfL Senden : ASK Ahlen

Lüner SV : SV Rot-Weiß Deuten

Werner SC : Hammer SpVg

So, 15:15:

SV SW Lembeck : SG Bockum-Hövel

So, 15:30:

Ibbenbürener SpVg : Westfalia Gemen