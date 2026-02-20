LL4: Spitzenspiel in Lünen, Kellerduell in Wettringen

Endlich: Das Warten auf das Ende der Winterpause ist vorüber. Nachdem die Oberliga Westfalen bereits vor einigen Wochen wieder in den Spielbetrieb zurückkehrte, ziehen am kommenden Wochenende die restlichen Amateurligen Westfalens nach. In der Landesliga 4 verzichtet man mit Blick auf die anstehenden Spiele gänzlich auf eine ruhige Anlaufphase, denn sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller stehen echte "Sechs-Punkte-Spiele" auf dem Programm.
Die Landesliga 4 startet mit dem Besten, was sie zu bieten hat, in das neue Kalenderjahr. An der Kampfbahn Schwansbell duelliert sich am Sonntag das Führungsduo der Liga. Tabellenführer Lüner SV hat dabei noch eine Rechnung mit dem Herausforderer aus Burgsteinfurt zu begleichen. Denn im Hinspiel Mitte August fügte der SVB dem Westfalenliga-Absteiger die erste – und bis heute nur eine von drei – Niederlage der Saison zu. In einem turbulenten Spiel mit sechs gelben sowie einer roten Karte drehte Burgsteinfurt eine 0:1-Führung der Gäste zu einem 3:1-Heimerfolg um.
Eine zweite Niederlage gegen den ärgsten Verfolger sollte Lünen dringend vermeiden, ansonsten ist die, seit dem 12. Spieltag gehaltene, Tabellenführung futsch und der SVB dürfte sich erneut auf den Thron der Liga setzen.
Totgesagte leben länger – das muss man im "Hiärtken" wohl niemandem mehr erzählen. Denn die Jungs von Vorwärts Wettringen kommen ja ohnehin gerade erst aus einer Spielzeit, in der der Klassenerhalt lange unerreichbar schien. Mit einer Serie von 12 Spielen ohne Niederlage riss Vorwärts das Ruder in der letzten Sekunde noch rum und sicherte sich den Verbleib in der Landesliga.
Vor gut einem Jahr betrug der Abstand auf das rettende Ufer jedoch "nur" fünf Punkte. In der Hinrunde dieser Spielzeit hingegen fielen die Wettringer bereits ganze 13 Zähler hinter Rang 13, der den Klassenerhalt bedeutet und derzeit von Borussia Münster belegt wird, zurück. Die Bezeichnung "Mammutaufgabe" ist also für die Mission Klassenerhalt in dieser Rückrunde wohl noch bescheiden gewählt.
Solange dieser aber rechnerisch noch im Bereich des Möglichen liegt, wird man in Wettringen jedoch nichts unversucht lassen. Eine hervorragende Möglichkeit, die Trendwende einzuleiten, bietet sich gleich am kommenden Sonntag: Der SV Dorsten-Hardt, seines Zeichens direkter Tabellennachbar der Wettringer, gastiert im Hiärtken. Die Elf von Trainer Christoph Schlebach steht dem Rest der Liga mit 17 Punkten auf dem Konto bedeutend näher als die Wettringer, zeigte sich in der Hinrunde jedoch mehrmals anfällig gegen die Teams der unteren Tabellenhälfte.
So, 22.02, 15:00
Lüner SV : SV Burgsteinfurt
VfL Senden : Ibbenbürener SpVg
ASK Ahlen : SV SW Lembeck
Emsdetten 05 : Westfalia Gemen
Werner SC : SC Altenrheine
So, 22.02, 15:15
SV Rot-Weiß Deuten : DJK Borussia Münster
So, 22.02, 16:00
Vorwärts Wettringen : SV Dorsten-Hardt
So, 22.02, 18:30
Hammer SpVg : SG Bockum-Hövel