LL4: Spitzenspiel in Lünen, Kellerduell in Wettringen Die Spieltags-Vorschau in der Landesliga 4 von red · Heute, 15:00 Uhr

– Foto: Andy Seiffert

Endlich: Das Warten auf das Ende der Winterpause ist vorüber. Nachdem die Oberliga Westfalen bereits vor einigen Wochen wieder in den Spielbetrieb zurückkehrte, ziehen am kommenden Wochenende die restlichen Amateurligen Westfalens nach. In der Landesliga 4 verzichtet man mit Blick auf die anstehenden Spiele gänzlich auf eine ruhige Anlaufphase, denn sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller stehen echte "Sechs-Punkte-Spiele" auf dem Programm.

Bringt Burgsteinfurt Lünen erneut zu Fall? Die Landesliga 4 startet mit dem Besten, was sie zu bieten hat, in das neue Kalenderjahr. An der Kampfbahn Schwansbell duelliert sich am Sonntag das Führungsduo der Liga. Tabellenführer Lüner SV hat dabei noch eine Rechnung mit dem Herausforderer aus Burgsteinfurt zu begleichen. Denn im Hinspiel Mitte August fügte der SVB dem Westfalenliga-Absteiger die erste – und bis heute nur eine von drei – Niederlage der Saison zu. In einem turbulenten Spiel mit sechs gelben sowie einer roten Karte drehte Burgsteinfurt eine 0:1-Führung der Gäste zu einem 3:1-Heimerfolg um. Eine zweite Niederlage gegen den ärgsten Verfolger sollte Lünen dringend vermeiden, ansonsten ist die, seit dem 12. Spieltag gehaltene, Tabellenführung futsch und der SVB dürfte sich erneut auf den Thron der Liga setzen.

Vorwärts will Aufholjagd starten Totgesagte leben länger – das muss man im "Hiärtken" wohl niemandem mehr erzählen. Denn die Jungs von Vorwärts Wettringen kommen ja ohnehin gerade erst aus einer Spielzeit, in der der Klassenerhalt lange unerreichbar schien. Mit einer Serie von 12 Spielen ohne Niederlage riss Vorwärts das Ruder in der letzten Sekunde noch rum und sicherte sich den Verbleib in der Landesliga. Vor gut einem Jahr betrug der Abstand auf das rettende Ufer jedoch "nur" fünf Punkte. In der Hinrunde dieser Spielzeit hingegen fielen die Wettringer bereits ganze 13 Zähler hinter Rang 13, der den Klassenerhalt bedeutet und derzeit von Borussia Münster belegt wird, zurück. Die Bezeichnung "Mammutaufgabe" ist also für die Mission Klassenerhalt in dieser Rückrunde wohl noch bescheiden gewählt.