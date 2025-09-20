LL4: Spitzenderby in Emsdetten, Lembeck fordert Gemen

Sowohl der SV Burgsteinfurt als auch Aufsteiger Emsdetten 05 dürfen mit ihrem Ligaauftakt mehr als zufrieden sein. Der SVB spielte eine unaufgeregte erste Landesliga-Saison nach der Rückkehr aus der Bezirksliga im vergangenen Jahr. Diese Spielzeit lief bislang sogar noch besser an: Mit drei Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage nach sechs Spieltagen rangiert die Mannschaft von Christoph Klein-Reesink auf Tabellenplatz drei. Und das nur einen Zähler hinter dem Führungsduo aus Senden und Hamm.

Emsdetten 05 startete ebenfalls bemerkenswert in die neue Saison. Ebenfalls, da 05 derzeit mit genau der gleichen Ausbeute wie die Nachbarn aus Burgsteinfurt dasteht. Nur das etwas schlechtere Torverhältnis hält die Elf von Daniel Apke tabellarisch noch hinter den Rot-Gelben. Im heimischen Stadion noch ungeschlagen erwartet man dort nun den SV Burgsteinfurt.

Es könnte die perfekte Woche für Oliver Ridder und seine Mannen werden: Denn der SV Schwarz-Weiß Lembeck hat nach dem verpatzten Saisonauftakt (ein Punkt nach vier Spielen) mal so richtig in die Spur gefunden. Am vergangenen Wochenende besiegte man zunächst den SV Dorsten-Hardt mit 1:0, unter der Woche folgte der Sieg im Nachholspiel gegen Rot-Weiß Deuten. Am Mittwochabend bewies die Lembecker Mannschaft Moral und drehte eine 2:0-Führung der Deutener in gut zwanzig Minuten zum 2:4-Endstand.

An Selbstbewusstsein dürfte es dem Aufsteiger derzeit also nicht mangeln. Etwas anders stehen da die Vorzeichen beim kommenden Gegner Westfalia Gemen. Die Westfalia startete zwar durchaus sehenswert in die Saison und steht ausgerechnet durch einen Sieg gegen SW Lembeck (3:2) auch in der dritten Runde des Kreispokal Ahaus-Coesfeld, stolperte am letzten Sonntag jedoch über den Underdog Borussia Münster (0:3). Möglicherweise genau die richtige Situation für Lembeck, die Niederlage im Pokal wettzumachen und die "perfekte Woche" zu vollenden.

Alle Partien des siebten Spieltags im Überblick:

So, 15:00

Vorwärts Wettringen : VfL Senden

Hammer SpVg : SC Altenrheine

ASK Ahlen : Lüner SV

Westfalia Gemen : SV SW Lembeck

SV Dorsten-Hardt : Ibbenbürener SpVg

So, 15:15

SV Rot-Weiß Deuten : Werner SC

So, 15:30

SG Bockum-Hövel : DJK Borussia Münster

Emsdetten 05 : SV Burgsteinfurt