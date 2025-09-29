LL4: Spitzen-Trio patzt im Gleichschritt, Deutens Formtief hält an

Spieltag acht in der Landesliga 4 steht in den Büchern. Gespickt mit Überraschungsergebnissen brachte der vergangene Sonntag ordentlich Bewegung in die Tabelle. Besonders die Tabellenspitze rückt durch die Niederlagen vom VfL Senden, der Hammer SpVg und dem SV Burgsteinfurt noch näher zusammen.

Die Chancen darauf, dass die drei bestplatzierten Mannschaften einer Liga innerhalb eines Spieltages alle leer ausgehen sind verdammt niedrig − aber niemals null. Das haben der VfL Senden, die Hammer SpVg und der SV Burgsteinfurt am vergangenen Wochenende unter Beweis gestellt.

Die wildeste Phase des Spiels sollte damit aber noch nicht Geschichte sein, so hatten die Sendener noch ein Wörtchen mitzureden: Der nur kurz zuvor eingewechselte Matthias Althaus verkürzte vermeintlich früh genug auf 1:2 (65'). Ein Treffer der trotz aller Ausgleichsbemühungen des VfL jedoch folgenlos blieb.

Angefangen mit dem Tabellenführer VfL Senden. Die gute Nachricht aus der Sicht des VfL zuerst: Spitzenreiter bleibt man dank der restlichen Ergebnisse auch trotz der Niederlage gegen den ASK Ahlen. Eine Niederlage, die man hätte abwenden können. So kontrollierte der Gastgeber das Spielgeschehen weitestgehend und ließ vor allem in den ersten 45 Minuten keine großen Gelegenheiten für den Aufsteiger zu. Das änderte sich dann jedoch zu Beginn des zweiten Durchgangs: Die berüchtigte Ahlener Offensive schlug nämlich in Person von Ilker Algan gleich doppelt zu. Erst war der Offensivmann per Kopf zur Stelle (55'), wenige Minuten später schockte er den VfL mit dem Treffer zur 0:2-Führung der Gäste (62').

Eine 1:2-Niederlage stand auch beim Verfolger aus Hamm zu Buche. Im Nachbarschaftsduell mit dem Werner SC gingen die Favoriten zwar in Führung − Amar Husic traf in der 26. Spielminute für die HSV − gaben in der Schlussviertelstunde den Derbysieg aber noch aus der Hand. Für den Ausgleich des WSC sorgte zunächst Jannik Prinz, ehe Leon Becker mit seinem Siegtreffer in der 89. Minute den Großteil der rund 370 Zuschauer in Ekstase versetzte. Mit dem nervenaufreibenden Heimsieg zieht der Werner SC in der Tabelle am SV Burgsteinfurt vorbei und setzt sich punktgleich mit dem Kontrahenten aus Hamm auf Rang drei fest.

Zwei Punkte aus fünf Spielen − RW Deuten in der Formkrise

Dass die laufende Saison für Rot-Weiß Deuten eine wohl gänzlich andere wird, als die vergangene scheint mittlerweile recht offensichtlich. Der letztjährige Tabellendritte spielte lange um den Aufstieg in die Westfalenliga mit, den sich letztendlich der FC Nordkirchen über die Meisterschaft und Eintracht Ahaus über die Aufstiegsrelegation sicherten. Im Sommer richtete sich der Blick also ein weiteres Mal auf die Landesliga.

Wut und Galligkeit nach dem verpassten Aufstieg ließ die Mannschaft vom neuen Trainer Lukas Große-Puppendahl aber zuletzt vermissen. Nach dem Auftaktsieg gegen die SG Bockum-Hövel folgte in sieben Spielen kein einziger Sieg mehr, im Westfalenpokal steht das Zweitrundenaus gegen Oberligisten Eintracht Rheine zu Buche.

Oben drauf kam am letzten Sonntag die dritte Niederlage der Ligasaison. Gegen den Lüner SV ließ die Hintermannschaft der Deutener zu viel zu, Keeper Philipp Amft musste vier Mal hinter sich greifen. So gingen die Gäste trotz Doppelpack von Hendrik Löbler (48', 75') wieder einmal leer aus. Die bittere Realität am Bahndamm heißt nun Kampf um den Klassenerhalt statt um den Aufstieg. Durch den Sieg des SV Dorsten-Hardt beim SV Burgsteinfurt im Parallelspiel rutscht Rot-Weiß auf Abstiegsrang 14.

Alle Ergebnisse des achten Spieltags im Überblick:

SC Altenrheine – SpVg Emsdetten 05 0:2

SC Altenrheine: Cornelius Watta, Vadim Schmidt (46. Nick Petlach), Max Stermann, Henry Südhoff, Noah Saalfeld (77. Glenn Schröer), Joel Flasse, Thorben Kortenhorn, Luca Keanu Lars Huesmann, Tim Schmidt (70. Lansana Bangoura), Arne Üffing, Levin Noel Damer (81. Yannick Thale) - Trainer: Guido Göcke

SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Merlin Heinz (77. Adinane Fousseni), Tim Merker (85. Jürgen Venikh), Marius Klöpper, Jonas Schäfer, Jonas Borgmann, Jan Walbaum, Marius Schomaker (86. Marco Kötter), Henrik Möllers (51. Pablo Andrade Gregorio), Luca Tillmann, Jonas Schomaker (81. Janes Böggemann) - Trainer: Daniel Apke - Trainer: Tristan Leist - Trainer: Nico Meller

Schiedsrichter: Patrick Prinssen

Tore: 0:1 Marius Schomaker (33.), 0:2 Noah Saalfeld (69. Eigentor)



SV Burgsteinfurt – SV Dorsten-Hardt 0:2

SV Burgsteinfurt: Engin Shegaj, Lars Bode (64. Giovanni Amouzou), Jason Petris, Steffen Exner, Ladislav Velican (87. Mahmoud Aljanabi), Helio Ricardo Faria da Silva (54. Henning Ruhkamp), Volkan Haziri, Alex Dubs (64. Reza Asadollahi Alle), Joshua Olden (82. Zeki-Arda Yüksekdag), Neriman Kocevic, Elix Chukri - Trainer: Christoph Klein-Reesink

SV Dorsten-Hardt: Louis Krietemeyer, Evans Ankomah-Kissi, Mirko Janning, Yasin Birli (77. Philipp Risthaus), Jonas Kruppa (66. Dominik Königshausen), Auron Etemi (77. Cedric Leon Vennemann), Jan Tewes, Maximilian Supe, Nico Lange (93. Felix Surmann), Nico Glüsing, Alexander Brefort - Trainer: Christoph Schlebach

Schiedsrichter: Sandro Plenker

Tore: 0:1 Nico Glüsing (33. Foulelfmeter), 0:2 Alexander Brefort (47.)



Borussia Münster – Vorwärts Wettringen 1:1

Borussia Münster: Lion Geßmann, Jan Henrik Springeneer, Josse Gerick, Samir Bodowe, Leon Walters (74. Max Florian Troschel), Moritz Pauli (65. Georg Konrad Schrader), Mats Klosa, Tim Hermann, Maximilian Wüst, Maddox Ott (74. Diaoul Tchadjobo), Sasha Titz - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Jannick Wischmeier

Vorwärts Wettringen: Maxim Schabbing, Thomas Hils, Mattes Stein, Steffen Kappelhoff-Rickert, Leonard Zenuni, Noah Schilling (85. Max Leonard Bültbrun), Ole Stein (58. Niklas Heeke), Torsten Fiefhaus, Ole Trindeitmar (58. Philipp Gering), Finn Höffer, Mats Thiemann (77. Alexander Schmees) - Trainer: Philipp Hölscher

Schiedsrichter: Maik Koch

Tore: 0:1 Mats Thiemann (2.), 1:1 Moritz Pauli (39.)



VfL Senden – ASK Ahlen 1:2

VfL Senden: Marvin Kemmann, Marvin Tjaden, Jasper Laurenz Kleuter, Eldin Celebic (84. Tim Witthoff), Robin Stallmeier, Tim Castelle, Hussein Fayad (70. Bruno Hermann Geister), Ali Shinawi, Aljoscha Kottenstede (63. Matthias Althaus), Mohamad Fakih Dit Issa, Elias Noah Tatari (84. Samuel Buran) - Trainer: Rabah Abed

ASK Ahlen: Marcel Klemmer, Sinan Özkara, Rasit Tekin, Ahmet Acar, Akil Cömcü, Emre Yildiz, Bertul Kocabas, Ilker Algan, Resul Topcu (88. Mikail Cun), Breno Ferreira Guimaraes (82. Matheus Lucas Souza Mendes), Yasin Acar (66. Cihan Özkara) - Trainer: Erkan Baslarli

Schiedsrichter: David Jackson

Tore: 0:1 Ilker Algan (55.), 0:2 Ilker Algan (62.), 1:2 Matthias Althaus (65.)



Lüner SV – SV Rot-Weiß Deuten 4:2

Lüner SV: Alexander Rothkamm, Enis Delija, Danny Miguel Putzig (46. Gor Hovakimyan), Ibrahim Diara, Daniel Friesen (88. Jörg Lemke), Tobias Hartmann, Onur Tekin, Robin Rosowski, Resul Celebi, Darren Rios, Barde El Yandouzi Arbaoui - Trainer: Giovanni Schiattarella

SV Rot-Weiß Deuten: Philipp Amft, Till Goeke, Robin Pötter (92. Kieron Ihnen), Tarek El Meshai (64. Pascal Hingst), Christoph Kasak, Jonas Goeke, Timo Haarmann (46. Hendrik Christian Löbler), Fabian Schöneis (64. Dogan Yildiz), Mahmoud Nuno El-Dorr, Kevin Tshimanga-Dilangu, Luca Händchen (64. Ben Beisenbusch) - Trainer: Lukas Große-Puppendahl

Schiedsrichter: Tim Morfeld

Tore: 1:0 Robin Rosowski (30.), 1:1 Hendrik Christian Löbler (48.), 2:1 Barde El Yandouzi Arbaoui (56.), 3:1 Gor Hovakimyan (64.), 3:2 Hendrik Christian Löbler (75.), 4:2 Darren Rios (90.+3)



Werner SC – Hammer SpVg 2:1

Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Henry Poggenpohl (80. Finn Drücker), Zoran Martinovic, Nico Holtmann, Jannik Prinz, Colin Lachowicz, Henrik Warnecke (55. Leon Becker), Mirac Sahin (62. Jason Jäger), Tim Hoppe (71. Mathis Geue), Moatez Barakat Omar (69. Chris Thannheiser) - Trainer: Pascal Harder

Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin, Noel Dülek, Jan Erkeling, Lukas Scholdei (83. Jonas Woitaschek), Jovan Mihajlovic, Hendrik Beste (72. Niclas Noldes), Eric Kommorowski, Leandro Elias Elbing (51. Lorik Beka), Amar Husic (65. Lennart Pörschke) - Trainer: Silvestro Santoro

Schiedsrichter: Danny Piel

Tore: 0:1 Amar Husic (26.), 1:1 Jannik Prinz (74.), 2:1 Leon Becker (89.)



SV SW Lembeck – SG Bockum-Hövel 1:1

SV SW Lembeck: Pascal Lehmkuhl, Nick Hellenkamp, Jan Kötting, Vincent Leonhard Brun, Daniel Hennebach, Marius Felix Benning, Phil Schnieders, Steffen Fellner, Marius Wilkes (58. Robin Kordes), Tom Springenberg, Julian Christopher Brun (69. Bernd Röhling) - Trainer: Oliver Ridder

SG Bockum-Hövel: Tobias Krakor, Marc-Andre Wohlrath, Amer Masic, Efe Özkara, Ercan Akman (85. Santtu Kalle Kristian Lindgren), Sefkan Dogan, Abdulhai Aljouk, Almurtadha Fouad Salim Al-Saeedi, Fynn Bsufka, Marcel Valentin Dujic (46. Alexander Guthoff), Dawid Szmadrowski - Trainer: Oliver Glöden

Schiedsrichter: Markus Cinar (Gütersloh)

Tore: 0:1 Dawid Szmadrowski (17.), 1:1 Steffen Fellner (31. Foulelfmeter)



Ibbenbürener SpVg – Westfalia Gemen 4:1

Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Luca Klostermann, Matthias Eiter (66. Ole Schürbrock), Dominic Dohe, Marvin Hagemann (78. Marius Bücker), Julian Wesselkämper (81. Julian Schwarz), Florian Krasniqi, Timo Zimmermann, Niklas Pollok (66. Eric Rahe), Maximilian Pelle, Daniel Kammerzell (78. Johannes Weweler) - Trainer: Kevin Gütt

Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Nils Gettler, Luca Blanke (72. Lennart Südholt), Jost Elias Gehling, Jan-Frederik Büning, Lukas Kemper (55. Alexander Bilski), Fynn Borremans (46. Noah Lohaus), Joris Keizers (61. Ahmet Salih Özyigit), Florian Girnth (65. David Edward Ssebuliba), Johannes Koschmieder, Justin Marquart - Trainer: Georg Geers

Schiedsrichter: Simon Knappe

Tore: 1:0 Maximilian Pelle (26.), 2:0 Julian Wesselkämper (52.), 3:0 Maximilian Pelle (54.), 4:0 Julian Wesselkämper (59.), 4:1 Johannes Koschmieder (83.)