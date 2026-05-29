LL4: Mehr Spannung geht nicht! Aufstiegs-Showdown am letzten Spieltag Die Spieltags-Vorschau in der Landesliga 4 von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der direkte Wiederaufstieg in die Westfalenliga ist für den Lüner SV zum Greifen nah – Foto: Javad Mohammadpour

Eine weitere Spielzeit im westfälischen Amateurfußball neigt sich dem Ende zu. Am kommenden Wochenende werden die letzten Spiele der Saison 2025/26 ausgetragen. Während die eine oder andere Mannschaft schon Gewissheit über die Ligazugehörigkeit im nächsten Jahr hat und die Planungen der Abschlussfahrt intensiviert werden, geht es am letzten Spieltag in der Landesliga 4 noch einmal richtig heiß her. Gleich vier Teams haben noch die Chance auf die Tabellenspitze und den damit verbundenen Aufstieg in die Westfalenliga. Hier der Ausblick auf den Vierkampf um die Meisterschaft.

Lünen hat es (so gut wie) in der eigenen Hand Das Aufatmen beim Lüner SV nach dem vergangenen Spieltag dürfte groß gewesen sein. Nachdem man zuvor drei Spiele in Folge sieglos blieb und der Aufsteiger Emsdetten 05 am Aufstiegsfavoriten vorbeizog, brachte der letzte Spieltag die Lüner wieder zurück in die Verlosung um die Meisterschaft. Zunächst unterlagen die Emsdettener der Hammer Spielvereinigung in den letzten Minuten. Zwei Tage später zog auch der Aufstiegskonkurrent vom SC Altenrheine im Duell mit der Ibbenbürener Spielvereinigung den Kürzeren, und parallel dazu beendete der Lüner SV seine dreiwöchige Durststrecke mit einem Auswärtssieg bei Borussia Münster. Dadurch ergibt sich vor dem letzten Spieltag zwar eine äußerst angespannte Ausgangslage im Führungsquartett der Liga, jedoch hält der Lüner SV das Heft des Handelns wieder in der eigenen Hand. Gelingt der Sieg gegen den SV Lembeck vor heimischer Kulisse, ist den Lünern der Aufstieg so gut wie sicher. Das einzige Szenario, das den direkten Wiederaufstieg trotz eines Sieges verhindern würde, wäre ein Sieg des SV Burgsteinfurt mit einem mindestens um sieben Tore größeren Abstand im Torverhältnis als beim Spiel zwischen Lünen und Lembeck. Da der SVB am Sonntag gegen den SC Altenrheine − und somit die viertbeste Defensive der Liga − antritt, ist ein solches Szenario aber ohnehin nahezu ausgeschlossen.

Alle Aufstiegs-Szenarien im Überblick: Der Lüner SV steigt am Sonntag auf, wenn... ...man gegen den SV Lembeck gewinnt und der SV Burgsteinfurt das fünf Tore schlechtere Torverhältnis nicht aufholt.