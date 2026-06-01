LL4: Lüner SV sichert Wiederaufstieg, Emsdetten geht in die Relegation Der Spieltags-Rückblick in der Landesliga 4 von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Javad Mohammadpour

In einem Herzschlag-Finale im Kampf um den Aufstieg in die Westfalenliga hat sich am vergangenen Sonntagnachmittag der Lüner SV durchgesetzt und nach nur einjähriger Abwesenheit das Ticket zurück in die Westfalenliga gelöst. Aufsteiger Emsdetten 05 wahrt sich mit einem Auswärtssieg in Wettringen die Chance auf den direkten Durchmarsch über die Relegation. Der traurige Verlierer des letzten Spieltags ist der SV Burgsteinfurt. Hier ist der Rückblick auf den letzten Spieltag der Landesliga 4.

Lünen jubelt − und stellt sofort die Weichen für die nächste Saison Dem einen oder anderen Lüner Anhänger mögen nach nur dreizehn gespielten Minuten böse Vorahnungen gekommen sein, als Lünens Torwart Jörg Lemke die rote Karte sah. 80 Minuten in Unterzahl gegen einen starken Aufsteiger aus Lembeck − wenn das nicht noch schiefgehen mag. Doch der Gastgeber spielte auch mit einem Mann weniger dominant auf und fuhr den für den Aufstieg notwendigen Sieg letztlich souverän ein. Dabei konnten sich die Lüner einmal mehr auf ihren Topscorer Enis Delija verlassen, der mit seinem Doppelpack beim 4:2-Erfolg seine Saisontore 14 und 15 markierte. Damit landet Delija hinter Hendrik Löbler (SV Rot-Weiß Deuten, 24 Tore) auf einem geteilten zweiten Platz in der Torjägerliste der Liga. Somit setzte sich − trotz kurzen wackeligen Phasen zu Beginn und Ende der Spielzeit − die konstanteste Mannschaft der Liga durch. Insgesamt 20 Spieltage schloss Lünen an der Spitze der Tabelle ab und ließ sich im Saisonendspurt nicht von den Punktverlusten gegen Gemen, Dorsten-Hardt oder Emsdetten aus dem Konzept bringen. Mit den beiden Siegen gegen Borussia Münster und den SV Lembeck sowie einiger Schützenhilfe im Vorfeld waren die Lüner noch einmal genau zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle und dürfen sich über einen verdienten Wiederaufstieg in die Westfalenliga freuen.

Kürzlich gab der frischgebackene Meister einige Umstellungen auf der Personalebene bekannt. Mit Dimitrios Kalpakidis (Cheftrainer) und Giuseppe Tripi (Co-Trainer) startete ein neues Trainerduo an der Seitenlinie. Darüber hinaus nimmt mit Holger Wortmann ein erfahrener Sportchef die Arbeit auf. Emsdetten profitiert von später Altenrheiner Schützenhilfe Puh, das war nochmal knapp für 05-Trainer Daniel Apke und seine Jungs. Bis kurz vor Abpfiff sah es trotz eines ungefährdeten 1:4-Auswärtssiegs bei Vorwärts Wettringen danach aus, als ob man den Sprung auf den Relegationsplatz verpassen würde. Denn solange der SV Burgsteinfurt sein Spiel beim SC Altenrheine gewinnen würde, bliebe den Emsdettenern keine Chance mehr auf einen der letzten Westfalenliga-Plätze.