LL4: Lüner SV sichert Wiederaufstieg, Emsdetten geht in die Relegation

In einem Herzschlag-Finale im Kampf um den Aufstieg in die Westfalenliga hat sich am vergangenen Sonntagnachmittag der Lüner SV durchgesetzt und nach nur einjähriger Abwesenheit das Ticket zurück in die Westfalenliga gelöst. Aufsteiger Emsdetten 05 wahrt sich mit einem Auswärtssieg in Wettringen die Chance auf den direkten Durchmarsch über die Relegation. Der traurige Verlierer des letzten Spieltags ist der SV Burgsteinfurt. Hier ist der Rückblick auf den letzten Spieltag der Landesliga 4.
Dem einen oder anderen Lüner Anhänger mögen nach nur dreizehn gespielten Minuten böse Vorahnungen gekommen sein, als Lünens Torwart Jörg Lemke die rote Karte sah. 80 Minuten in Unterzahl gegen einen starken Aufsteiger aus Lembeck − wenn das nicht noch schiefgehen mag. Doch der Gastgeber spielte auch mit einem Mann weniger dominant auf und fuhr den für den Aufstieg notwendigen Sieg letztlich souverän ein. Dabei konnten sich die Lüner einmal mehr auf ihren Topscorer Enis Delija verlassen, der mit seinem Doppelpack beim 4:2-Erfolg seine Saisontore 14 und 15 markierte. Damit landet Delija hinter Hendrik Löbler (SV Rot-Weiß Deuten, 24 Tore) auf einem geteilten zweiten Platz in der Torjägerliste der Liga.
Somit setzte sich − trotz kurzen wackeligen Phasen zu Beginn und Ende der Spielzeit − die konstanteste Mannschaft der Liga durch. Insgesamt 20 Spieltage schloss Lünen an der Spitze der Tabelle ab und ließ sich im Saisonendspurt nicht von den Punktverlusten gegen Gemen, Dorsten-Hardt oder Emsdetten aus dem Konzept bringen. Mit den beiden Siegen gegen Borussia Münster und den SV Lembeck sowie einiger Schützenhilfe im Vorfeld waren die Lüner noch einmal genau zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle und dürfen sich über einen verdienten Wiederaufstieg in die Westfalenliga freuen.
Kürzlich gab der frischgebackene Meister einige Umstellungen auf der Personalebene bekannt. Mit Dimitrios Kalpakidis (Cheftrainer) und Giuseppe Tripi (Co-Trainer) startete ein neues Trainerduo an der Seitenlinie. Darüber hinaus nimmt mit Holger Wortmann ein erfahrener Sportchef die Arbeit auf.
Puh, das war nochmal knapp für 05-Trainer Daniel Apke und seine Jungs. Bis kurz vor Abpfiff sah es trotz eines ungefährdeten 1:4-Auswärtssiegs bei Vorwärts Wettringen danach aus, als ob man den Sprung auf den Relegationsplatz verpassen würde. Denn solange der SV Burgsteinfurt sein Spiel beim SC Altenrheine gewinnen würde, bliebe den Emsdettenern keine Chance mehr auf einen der letzten Westfalenliga-Plätze.
Dafür, dass der Aufstieg nun doch noch möglich ist, dürfen sich die Nullfünfer beim SC Altenrheine – genauer gesagt, bei Joel Flasse – bedanken. Der Dauerbrenner vom SCA traf in der 87. Spielminute zum 1:1-Endstand. Für die Altenrheiner war dieser Treffer zwar im Kampf um den Aufstieg bedeutungslos, dem SV Burgsteinfurt hingegen kostete er die Restchance auf den Relegationsplatz. Der glückliche Dritte war in diesem Szenario also Emsdetten 05. Der Aufsteiger spielte eine grandiose Runde und glänzte vor allem in der Rückserie als stärkstes Team der Liga. In der Relegation trifft man am kommenden Donnerstag nun auf den Zweiten der Landesliga 1, FC RW Kirchlengern.
VfL Senden – Borussia Münster 3:0
VfL Senden: Marvin Kemmann, Marvin Tjaden, Dominik Schöppner, Tom Schlögl, Hendrik Heubrock, Hussein Fayad (46. Tim Castelle), Lucas Morzonek, Joshua Dabrowski, Samuel Buran, Jermaine Jeyanthira (67. Tim Witthoff), Aljoscha Kottenstede (57. Mohamad Fakih Dit Issa) - Trainer: Rabah Abed
Borussia Münster: Giacomo Behrendt, Mathis Schrick, Josse Gerick, Max Florian Troschel, Georg Konrad Schrader (74. Leon Walters), Cebrail Demir, Nils Burchardt, Mats Klosa, Klaas Lecke, Felipe Patricio Tobar Cabello (74. Samir Bodowe), Maddox Ott (57. Christoph Biermann) - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener - Trainer: Jannick Wischmeier
Schiedsrichter: Hermann Schmidt - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Jermaine Jeyanthira (51.), 2:0 Mohamad Fakih Dit Issa (69.), 3:0 Tim Witthoff (90.)
SC Altenrheine – SV Burgsteinfurt 1:1
SC Altenrheine: Cornelius Watta, Niklas Huesmann (80. Timo Müller), Vadim Schmidt, Henry Südhoff, Joel Flasse, Thorben Kortenhorn, Yannik Langner, Lars Bieker (72. Fabian Kray), Glenn Schröer, Levin Noel Damer (16. Tim Schmidt) (94. Leon Grabowsky), Elias Leferink (61. Yannick Thale) - Trainer: Guido Göcke
SV Burgsteinfurt: Engin Shegaj, Lars Bode (92. Joshua Olden), Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Paul Höffer, Helio Ricardo Faria da Silva (66. Volkan Haziri), Alex Dubs (87. Ladislav Velican), Umut Berke, Neriman Kocevic, Elix Chukri (60. Giovanni Amouzou), Sergen Yüksekdag - Co-Trainer: Timo Zorn - Trainer: Christoph Klein-Reesink
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 600
Tore: 0:1 Umut Berke (69.), 1:1 Joel Flasse (87.)
Lüner SV – SV SW Lembeck 4:2
Lüner SV: Jörg Lemke, Enis Delija (72. Barde El Yandouzi Arbaoui), Danny Miguel Putzig, Pascal Wieczorek, Daniel Mikuljanac (45. Ibrahim Diara), Tobias Hartmann, Onur Tekin, Robin Rosowski (89. Daniel Boakye Ansah), Resul Celebi (15. Sören Gerlach), Japter Irelayo Ogunsemore, Sandu Roga (54. Sipan Uzun) - Trainer: Dimitrios Kalpakidis
SV SW Lembeck: Elias Albersmann, Nick Hellenkamp, Hendrik Dirks (46. Phil Schnieders), Jan Kötting (87. Niklas Jakubiak), Vincent Leonhard Brun, Marius Felix Benning, Steffen Fellner, Louis Gerling (76. Julian Christopher Brun), Tom Springenberg (85. Jannes Brun), Robin Kordes, Luca Kegelmann (65. Jan Krukenberg) - Trainer: Oliver Ridder
Schiedsrichter: Marcel Kaufmann - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Enis Delija (27.), 2:0 Enis Delija (60. Foulelfmeter), 3:0 Robin Rosowski (63.), 3:1 Robin Kordes (66.), 4:1 Barde El Yandouzi Arbaoui (81.), 4:2 Jan Krukenberg (90.)
Rot: Jörg Lemke (13./Lüner SV/Notbremse)
SV Rot-Weiß Deuten – Westfalia Gemen 4:0
SV Rot-Weiß Deuten: Marcel Noack, Dennis Hubert (85. Lukas Tombrink), Till Goeke, Robin Pötter, Tarek El Meshai (62. Christoph Kasak), Nils Falkenstein (71. Ben Beisenbusch), Timo Haarmann, Hendrik Christian Löbler, Felix Schapp (56. Pascal Hingst), Mahmoud Nuno El-Dorr, Kevin Tshimanga-Dilangu (62. Kieron Ihnen) - Trainer: Lukas Große-Puppendahl
Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Noah Lohaus, Luca Blanke (90. Fabien Beyer), Jan-Frederik Büning, Lukas Kemper, Max Gill (46. Justin Marquart), Alexander Bilski, Fynn Borremans (71. Louis Hilbert), Johannes Koschmieder, Tim Bröcking (78. Nico Vakhtangadze), David Edward Ssebuliba (46. Florian Girnth) - Trainer: Georg Geers
Schiedsrichter: David Hennig (Duisburg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Timo Haarmann (21.), 2:0 Mahmoud Nuno El-Dorr (30.), 3:0 Hendrik Christian Löbler (72.), 4:0 Mahmoud Nuno El-Dorr (77.)
Hammer SpVg. – SV Dorsten-Hardt 4:6
Hammer SpVg.: Janis Mario Kindler (46. Jan Passmann), Louis Hein, Berdan Aydin, Noel Dülek, Leon Schneider, Jan Erkeling (70. Jovan Mihajlovic), Lukas Scholdei (46. Niclas Noldes), Hendrik Beste (61. Samet Bozkurt), Yusuf Kahraman, Leandro Elias Elbing (58. Amar Husic), Tomas Delcio Mateus - Trainer: Ralph Oberdiek
SV Dorsten-Hardt: Paul Den Hartog, Mirko Janning (65. Evans Ankomah-Kissi), Erdon Latifi, Jonas Kruppa (80. Marius Banke), Philipp Risthaus, Dominik Königshausen (65. Jan Tewes), Nico Lange (73. Nico Glüsing), Felix Surmann (70. Auron Etemi), Lukas Diericks, Alexander Brefort, Yannick Goecke - Trainer: Christoph Schlebach
Schiedsrichter: Björn Backhaus - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Alexander Brefort (9.), 1:1 Yusuf Kahraman (13.), 1:2 Louis Hein (21. Eigentor), 2:2 Jan Erkeling (27.), 2:3 Yannick Goecke (37.), 2:4 Yannick Goecke (40.), 3:4 Hendrik Beste (46.), 3:5 Alexander Brefort (70.), 4:5 Samet Bozkurt (81.), 4:6 Alexander Brefort (90.+1)
Vorwärts Wettringen – SpVg Emsdetten 05 1:4
Vorwärts Wettringen: Maxim Schabbing, David Ratering, Thomas Hils (57. Marvin Klewitz), Joost Rausse (75. Ole Trindeitmar), Steffen Kappelhoff-Rickert, Luis Weßeling (63. Simon Wiecher), Leonard Zenuni (73. Finn Höffer), Dennis Grote, Florian Kappelhoff-Rickert, Torsten Fiefhaus (85. Jens Schnermann), Mats Thiemann - Trainer: Hendrik Artmann
SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Janes Böggemann (75. Jonas Borgmann), Merlin Heinz, Tim Merker, Marius Klöpper, Jonas Schäfer, Marco Kötter (46. Daiki Matsubara), Marius Schomaker, Henrik Möllers (84. Antonio Vito Natola), Engin Demirdag (85. Adinane Fousseni), Luca Tillmann (75. Jonas Schomaker) - Trainer: Daniel Apke - Co-Trainer: Tristan Leist - Co-Trainer: Nico Meller
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 131
Tore: 1:0 Joost Rausse (43.), 1:1 Engin Demirdag (45.+2 Handelfmeter), 1:2 Marius Schomaker (64.), 1:3 Marius Schomaker (85.), 1:4 Jonas Schomaker (90.+1)