LL4: Lünen will gegen Dorsten-Hardt zurück in die Spur finden

– Foto: Philipp Retajski

Der Aufstiegskampf in der Landesliga 4 hat in den letzten Wochen deutlich an Spannung gewonnen. Der Lüner SV peilt den direkten Wiederaufstieg in die Westfalenliga an, wurde in diesem Vorhaben durch die mangelhaften Ergebnisse der letzten Wochen jedoch etwas ausgebremst. Aus diesen Fehlern könnte am kommenden Spieltag ausgerechnet Aufsteiger Emsdetten 05 Kapital schlagen. Wir blicken auf den 26. Spieltag in der Landesliga 4.

Spitzenreiter schwächelt − zieht Emsdetten gleich?

Die Luft für den Tabellenführer Lüner SV wird zunehmend dünner. Ende März hielt man Aufsteiger Emsdetten 05 noch auf einem komfortablen Abstand von neun Punkten. Wenige Wochen später können die Nullfünfer bereits punktemäßig gleichziehen. Und das mit einem Spiel weniger.

Nicht zuletzt die Niederlage im direkten Duell mit den Emsdettenern machte die Führungspositionen der Lüner wieder angreifbar. Auch die Rückschläge gegen Rot-Weiß Deuten und den ASK Ahlen ließen den Vorsprung schrumpfen. Am kommenden Spieltag ist aus Lüner Sicht klar: Alles andere als drei Punkte im Spiel gegen den SV Dorsten-Hardt wären enttäuschend. Aber aufgepasst, denn der Tabellenneunte präsentiert sich in der Rückrunde sehr überzeugend. Mit einer Ausbeute von 17 Punkten aus bislang neun Rückrundenspielen zählen die Hardter zu den stärksten Mannschaften der Rückserie und stellten dabei Spitzenteams wie dem SV Burgsteinfurt ein Beinchen.