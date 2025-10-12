LL4: Lünen verteidigt Tabellenspitze, Deuten zurück in der Spur

Wie sollte es auch anders sein? Ein Duell auf Augenhöhe wird durch das einzige Tor des Tages entschieden. Sipan Uzun traf kurz vor der Halbzeit zur 1:0-Führung für den Lüner SV im Topspiel gegen Aufsteiger Emsdetten 05. Sein drittes Saisontor markierte ebenfalls den Endstand der Partie und kürte Lünen zum Sieger des Spitzenspiels.
Der Westfalenliga-Absteiger verteidigt somit den ersten Tabellenplatz und baut den Vorsprung auf die Verfolgegruppe, bestehend aus dem SV Burgsteinfurt, der Hammer SpVg und dem Werner SC, auf zwei Punkte aus.
Die Nullfünfer fallen durch die knappe Niederlage einen Zähler hinter diese Gruppe, auf den fünften Rang zurück. Für das Trainerteam Apke/Leist/Meller gilt es nun den Blick der Mannschaft möglichst schnell nach vorne und auf das Duell gegen den VfL Senden am kommenden Spieltag zu richten.
Nachdem der SV Rot-Weiß Deuten die Negativserie bereits am vergangenen Wochenende mit einem 3:0-Heimerfolg gegen den VfL Senden brach, folgte am heutigen Sonntag gleich der nächste Achtungserfolg: Gegen den Tabellendritten ASK Ahlen feuerte Rot-Weiß ein Offensivfeuerwerk ab und hielt die brandgefährliche Ahlener Offensive weitestgehend in Schach. Mit 1:4 triumphierten die Gäste nach 90 Minuten.
Die Deutener gingen in der 19. Spielminute durch Kevin Tshimanga-Dilangu in Führung, die sie tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Person von Fabian Schöneis noch auf 0:2 ausbauten. Eben jener Fabian Schöneis war auch wenige Momente nach dem Wiederanpfiff erneut zur Stelle und erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 0:3 (47').
Die Gastgeber gaben sich trotz der deutlichen Führung jedoch nicht auf. Ahlens Ilker Algan ließ ASK mit seinem Anschlusstreffer noch einmal neue Hoffnung schöpfen (60'). Doch nur acht Minuten später wurde der Funken Ahlener Hoffnung von effektiven Deutenern schon wieder zu Nichte gemacht: Hendrik Löbler sorgte mit seinem Tor zum 1:4 für den Schlusspunkt dieser heiteren Partie.
Ahlen fällt nach der vierten Heimniederlage in Folge (Kreis- und Verbandspokal berücksichtigt) auf den sechsten Tabellenplatz zurück. RW Deuten hingegen klettert in der Tabelle von Rang zwölf auf zehn.
SV Burgsteinfurt – SG Bockum-Hövel 4:1
SV Burgsteinfurt: Engin Shegaj, Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Giovanni Amouzou (84. Lars Bode), Ladislav Velican, Helio Ricardo Faria da Silva, Volkan Haziri (88. Rafael Branquinho) (89. Rafael Branquinho), Alex Dubs (58. Joshua Olden), Umut Berke (88. Zeki-Arda Yüksekdag) (89. Zeki-Arda Yüksekdag), Neriman Kocevic, Elix Chukri (77. Reza Asadollahi Alle) (80. Reza Asadollahi Alle) (84. Lars Bode) - Trainer: Christoph Klein-Reesink
SG Bockum-Hövel: Jordan Teßling, Ercan Akman, Sefkan Dogan, Abdulhai Aljouk, Nico Kollakowski, Fynn Bsufka, Alper Kücük, Marcel Valentin Dujic (46. Marcio Martin Grzesica) (80. Amer Masic), Alexander Guthoff, Dawid Szmadrowski - Trainer: Oliver Glöden
Schiedsrichter: Maurice Backwinkler
Tore: 1:0 Volkan Haziri (30.), 2:0 Elix Chukri (36.), 2:1 Dawid Szmadrowski (57. Foulelfmeter), 3:1 Volkan Haziri (82.), 4:1 Neriman Kocevic (86.)
ASK Ahlen – SV Rot-Weiß Deuten 1:4
ASK Ahlen: Jan Trahe (22. Burak Karali), Burak Ece, Rasit Tekin (68. Yusuf Kahraman), Mikail Cun (46. Okan Güvercin), Matheus Lucas Souza Mendes, Ahmet Acar, Ilker Algan, Resul Topcu, Tekin Gencoglu, Breno Ferreira Guimaraes, Cihan Özkara - Trainer: Erkan Baslarli
SV Rot-Weiß Deuten: Philipp Amft, Robin Pötter, Dogan Yildiz, Christoph Kasak, Jonas Goeke, Ben Beisenbusch (78. Kieron Ihnen), Hendrik Christian Löbler (91. Kevin Lehmann), Fabian Schöneis (78. Fabio Dessi), Felix Schapp (60. Till Goeke), Kevin Tshimanga-Dilangu (78. Robin Slawinski), Luca Händchen - Trainer: Lukas Große-Puppendahl
Schiedsrichter: Jonathan Rupert
Tore: 0:1 Kevin Tshimanga-Dilangu (19.), 0:2 Fabian Schöneis (45.+6), 0:3 Fabian Schöneis (47.), 1:3 Ilker Algan (60.), 1:4 Hendrik Christian Löbler (68.)
VfL Senden – Hammer SpVg 1:2
VfL Senden: Niklas Beilcke, Marvin Tjaden, Jasper Laurenz Kleuter (61. Aljoscha Kottenstede), Eldin Celebic (89. Jürgen Sinev), Robin Stallmeier, Dominik Schöppner, Tim Castelle, Hussein Fayad, Ali Shinawi, Mohamad Fakih Dit Issa (65. Matthias Althaus), Elias Noah Tatari (73. Tim Witthoff) - Trainer: Rabah Abed
Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin (88. Musab Malbelegi), Leon Schneider, Jan Erkeling, Jonas Strier (46. Niclas Noldes), Jovan Mihajlovic, Daniel Schürmann, Eric Kommorowski, Amar Husic (90. Tomas Delcio Mateus), Lennart Pörschke (85. Lorik Beka) - Trainer: Ralph Oberdiek
Schiedsrichter: Kevin Langenströer
Tore: 0:1 Jovan Mihajlovic (9.), 0:2 Jovan Mihajlovic (58.), 1:2 Aljoscha Kottenstede (77.)
Lüner SV – SpVg Emsdetten 05 1:0
Lüner SV: Alexander Rothkamm, Enis Delija, Ibrahim Diara, Pascal Wieczorek, Daniel Mikuljanac, Tobias Hartmann, Onur Tekin, Robin Rosowski, Resul Celebi (80. Daniel Friesen), Barde El Yandouzi Arbaoui, Sipan Uzun (87. Ennes Yilmaz) - Trainer: Giovanni Schiattarella
SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Adinane Fousseni (46. Janes Böggemann) (83. Hannes Rehr), Marius Klöpper, Jonas Schäfer, Jürgen Venikh (80. Nils Meller), Jan Walbaum (72. Jonas Borgmann), Marius Schomaker, Engin Demirdag, Pablo Andrade Gregorio (57. Marco Kötter), Luca Tillmann, Jonas Schomaker - Trainer: Daniel Apke
Schiedsrichter: Lukas Valk
Tore: 1:0 Sipan Uzun (45.)
Werner SC – SV Dorsten-Hardt 2:1
Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Henry Poggenpohl, Nico Holtmann, Steffen Happe, Jannik Prinz, Colin Lachowicz, Finn Drücker (58. Jason Jäger), Leon Becker, Henrik Warnecke (65. Chris Thannheiser), Moatez Barakat Omar (90. Aboubakr Doukou) - Trainer: Pascal Harder
SV Dorsten-Hardt: Louis Krietemeyer, Tim Wellers (87. Jan Tewes), Evans Ankomah-Kissi, Mirko Janning, Jonas Kruppa (87. Sidney Serge Tekoe), Jannis Scheuch, Lukas Husmann, Nico Lange (76. Dominik Königshausen), Nico Glüsing, Felix Surmann (76. Cedric Leon Vennemann), Alexander Brefort - Trainer: Christoph Schlebach
Schiedsrichter: Kevin Zahnhausen (Herne)
Tore: 0:1 Alexander Brefort (45.), 1:1 Moatez Barakat Omar (65.), 2:1 Chris Thannheiser (72.)
SC Altenrheine – Westfalia Gemen 2:2
SC Altenrheine: Cornelius Watta, Henry Südhoff, Noah Saalfeld (79. Fabian Kray), Joel Flasse, Thorben Kortenhorn, Yannik Langner (46. Vadim Schmidt), Luca Keanu Lars Huesmann, Glenn Schröer (79. Tim Schmidt), Arne Üffing, Levin Noel Damer (54. Fabian Hüer), Elias Leferink - Trainer: Guido Göcke
Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Nils Gettler, Noah Lohaus (89. Al Bashek Abdul Rahman Dawara), Luca Blanke, Jost Elias Gehling, Ahmet Salih Özyigit (75. Lukas Kemper), Jan-Frederik Büning, Alexander Bilski (79. Joris Keizers), Fynn Borremans (13. Lennart Südholt), Florian Girnth (63. David Edward Ssebuliba), Johannes Koschmieder - Trainer: Georg Geers
Schiedsrichter: Fabian Niehus (Bad Oeynhausen)
Tore: 0:1 Ahmet Salih Özyigit (35.), 1:1 Joel Flasse (63.), 1:2 Vadim Schmidt (77. Eigentor), 2:2 Fabian Hüer (90.+3)
SV SW Lembeck – Vorwärts Wettringen 3:0
SV SW Lembeck: Pascal Lehmkuhl, Nick Hellenkamp (76. Luca Kegelmann), Jan Kötting, Bernd Röhling, Vincent Leonhard Brun, Daniel Hennebach (81. Louis Gerling), Marius Felix Benning, Phil Schnieders (87. Jan Krukenberg), Marius Wilkes (73. Hendrik Dumpe), Tom Springenberg (81. Leon Hortmann), Robin Kordes - Trainer: Oliver Ridder
Vorwärts Wettringen: Maxim Schabbing, Mattes Stein, Joost Rausse, Jannik Ruhkamp, Leonard Zenuni, Noah Schilling, Marvin Klewitz (57. Philipp Gering), Torsten Fiefhaus (87. Steffen Kappelhoff-Rickert), Ole Trindeitmar (77. Patrick Voß), Finn Höffer, Mats Thiemann (57. Simon Wiecher) - Trainer: Philipp Hölscher
Schiedsrichter: Christian Arends
Tore: 1:0 Tom Springenberg (38.), 2:0 Daniel Hennebach (44.), 3:0 Hendrik Dumpe (73.)
Ibbenbürener SpVg – Borussia Münster 1:2
Ibbenbürener SpVg: Tom Rüther, Ole Schürbrock, Luca Klostermann, Dominic Dohe, Nikolai Biemann, Marvin Hagemann, Julian Wesselkämper (65. Daniel Kammerzell), Florian Krasniqi, Niklas Pollok (88. Jonah Lammers), Maximilian Pelle, Julian Schwarz (65. Berkant Samanci) - Trainer: Kevin Gütt
Borussia Münster: Philipp Oluts, Jan Henrik Springeneer (88. Joel Ott), Max Florian Troschel, Samir Bodowe, Leon Walters, Cebrail Demir, Nils Burchardt, Mats Klosa, Tim Hermann, Diaoul Tchadjobo (79. Noah Bentatou), Maddox Ott (88. Klaas Lecke) - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener - Trainer: Jannick Wischmeier
Schiedsrichter: Dominik Kapetschny
Tore: 1:0 Maximilian Pelle (53.), 1:1 Maddox Ott (69.), 1:2 Nils Burchardt (90.+5)