LL4: Last-Minute-Wahnsinn in Bockum-Hövel, Ahlen siegt wieder

Die Rollen im Absteiger-Duell zwischen der SG Bockum-Hövel und dem Lüner SV waren wohl so klar verteilt wie nur irgendwie möglich. Die Gastgeber der SGB sind seit Wochen die letzte sieglose Mannschaft der Liga und halten die rote Laterne. Der Lüner SV hingegen grüßt von der Tabellenspitze und präsentiert sich seit einiger Zeit in absoluter Hochform. Der Verlauf dieser Partie sorgte jedoch für einige Überraschungen.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Mit seinem fünften Ligatreffer brachte Sipan Uzun sein Team wieder auf Schlagdistanz (70'). Doch die große Aufholjagd blieb im direkten Anschluss aus und so sah es nach zwölf sieglosen Spielen für Bockum-Hövel nach dem ersten so schwer herbeigesehnten Dreier aus. Zu früh gefreut: Wir sind bereits in der sechsten Minute der Nachspielzeit als Ennes Yilmaz zum Ausgleich trifft. Doch auch damit noch nicht genug. In der zehnten Minute der Nachspielzeit (!) zeigte Schiedsrichter Giuseppe Mele noch einmal auf den Punkt. Auf Lüner Seite nam sich Darren Rios der Sache an und verwandelte zum 2:3-Endstand.

So war es nämlich die SG Bockum-Hövel, die in dieser Partie in Führung ging: Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit gelang den Gastgebern gleich ein Doppelschlag. In der 54. Spielminute eröffnete Isam El Aallali mit dem Treffer zum 1:0, neun Minuten darauf legte Ercan Akman das zweite Tor oben drauf. Kalte Dusche für den haushohen Favoriten aus Lünen.

Ein herzzerreißendes Ende für den Tabellenletzten. Mit vier Punkten auf dem Konto und einem Rückstand von jetzt schon elf Zählern auf die klassenerhaltenden Plätze tut diese ausgelassene Möglichkeit auf die Trendwende besonders weh. Lünen verteidigt den ersten Tabellenplatz mit 27 Punkten vor der Hammer SpVg und Emsdetten 05.

Acar-Hattrick rettet ASK

Es liegen harte Wochen hinter der ASK Ahlen. Im Kreispokal Beckum schied man im Achtelfinale gegen Oberligist Rot Weiss Ahlen aus, in der Liga gab es zuletzt drei Niederlagen in Folge. In der Tabelle folgte der Absturz vom dritten auf den elften Rang. Mit dem Auswärtssieg beim SV Dorsten-Hardt hat der Aufsteiger diese kurze Schwächephase überwunden − und kann sich einmal mehr besonders bei Topscorer Yasin Acar bedanken.

Denn der steuerte beim 3:4-Erfolg der Ahlener gleich drei Tore bei. Und da sich der SV Dorsten-Hardt ebenfalls in Torlaune präsentierte, waren Acars Treffer auch alle von Nöten. Für Acar war es nach dem Hattrick am ersten Spieltag gegen Borussia Münster bereits der zweite Dreierpack in der laufenden Saison. Mit nun zehn Toren teilt er sich mit Borussias Maximilian Wüst den zweiten Platz in der Torjägerliste, die vom ISV-Stürmer Maximilian Pelle angeführt wird (11 Tore).

Für den ASK bedeutet der Auswärtssieg die Rückkehr in die obere Tabellenhälfte. Mit 19 Zählern belegt Ahlen nun den siebten Tabellenplatz. Dorsten-Hardt hingegen verpasst die Chance, die Lücke auf Borussia Münster und den dreizehnten Tabellenplatz auf einen Punkt schrumpfen zu lassen und verbleibt so weiterhin auf Abstiegsrang 14.

Alle Ergebnisse des 13. Spieltags im Überblick:

SpVg Emsdetten 05 – SV Rot-Weiß Deuten 2:1

SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Hannes Rehr (84. Tim Merker), Marco Kötter (94. Nikita Ott), Janes Böggemann, Joshua Strätker, Marius Klöpper, Jonas Borgmann, Jan Walbaum, Marius Schomaker (80. Omar Guetat), Engin Demirdag, Jonas Schomaker (62. Pablo Andrade Gregorio) - Trainer: Daniel Apke

SV Rot-Weiß Deuten: Marcel Noack, Till Goeke, Robin Pötter, Dogan Yildiz, Christoph Kasak, Jonas Goeke (46. Mahmoud Nuno El-Dorr), Timo Haarmann, Ben Beisenbusch (78. Nils Falkenstein), Hendrik Christian Löbler, Fabian Schöneis, Fabio Dessi (59. Kieron Ihnen) - Trainer: Lukas Große-Puppendahl

Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen)

Tore: 1:0 Marius Schomaker (51.), 2:0 Jonas Schomaker (56.), 2:1 Fabian Schöneis (89.)



Vorwärts Wettringen – Hammer SpVg 0:2

Vorwärts Wettringen: Tobias Brünen, David Ratering, Mattes Stein (57. Ole Trindeitmar), Niklas Heeke (57. Steffen Kappelhoff-Rickert), Joost Rausse, Leonard Zenuni, Philipp Gering (83. Mats Thiemann), Noah Schilling, Henning Hils (57. Ole Stein), Torsten Fiefhaus, Simon Wiecher (73. Finn Höffer) - Trainer: Philipp Hölscher

Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin, Noel Dülek (63. Daniel Schürmann), Leon Schneider, Jan Erkeling (80. Jonas Woitaschek), Lukas Scholdei (93. Musab Malbelegi), Jovan Mihajlovic (90. Lorik Beka), Niclas Noldes, Eric Kommorowski, Lennart Pörschke (63. Amar Husic) - Trainer: Ralph Oberdiek

Schiedsrichter: Marcel Gäer (Bad Laer)

Tore: 0:1 Louis Hein (28.), 0:2 Jovan Mihajlovic (66.)



Borussia Münster – Werner SC 2:5

Borussia Münster: Giacomo Behrendt, Mathis Schrick, Jan Henrik Springeneer, Josse Gerick, Georg Konrad Schrader (77. Marvin Wiechers) (85. Tom Luis Korte), Samir Bodowe, Nils Burchardt, Mats Klosa (85. Klaas Lecke), Maximilian Wüst, Maddox Ott (65. Hafani Bouraima), Sasha Titz (65. Johannes Steinbach) - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener - Trainer: Jannick Wischmeier

Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Henry Poggenpohl (61. Tim Hoppe), Zoran Martinovic, Nico Holtmann (82. Steffen Happe), Jannik Prinz (68. Finn Drücker), Colin Lachowicz, Leon Becker, Jason Jäger (55. Mirac Sahin), Henrik Warnecke, Moatez Barakat Omar (79. Mathis Geue) - Trainer: Pascal Harder

Schiedsrichter: Justin Boom

Tore: 0:1 Jannik Prinz (1.), 0:2 Jannik Prinz (20.), 0:3 Jannik Prinz (28.), 1:3 Maximilian Wüst (40.), 1:4 Henrik Warnecke (43.), 2:4 Maddox Ott (45.), 2:5 Colin Lachowicz (59.)



SG Bockum-Hövel – Lüner SV 2:3

SG Bockum-Hövel: Tobias Krakor, Amer Masic, Efe Özkara, Ercan Akman, Almurtadha Fouad Salim Al-Saeedi, Fynn Bsufka, Isam El Aallali, Santtu Kalle Kristian Lindgren, Alper Kücük, Marcel Valentin Dujic, Alexander Guthoff - Trainer: Osman Köse - Trainer: Bahattin Köse

Lüner SV: Alexander Rothkamm (58. Marcel Migura), Pascal Wieczorek (31. Daniel Mikuljanac), Ennes Yilmaz, Daniel Friesen (68. Volkan Ablak), Tobias Hartmann, Onur Tekin, Robin Rosowski, Resul Celebi (58. Danny Miguel Putzig), Darren Rios, Barde El Yandouzi Arbaoui, Sipan Uzun - Trainer: Giovanni Schiattarella

Schiedsrichter: Giuseppe Mele

Tore: 1:0 Isam El Aallali (54.), 2:0 Ercan Akman (63.), 2:1 Sipan Uzun (70.), 2:2 Ennes Yilmaz (90.+6), 2:3 Darren Rios (90.+10 Foulelfmeter)



Westfalia Gemen – VfL Senden 3:2

Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Nils Gettler, Lennart Südholt, Noah Lohaus (88. Louis Hilbert), Luca Blanke, Jost Elias Gehling, Joris Keizers (77. David Edward Ssebuliba), Florian Girnth, Johannes Koschmieder, Justin Marquart, Tim Bröcking - Trainer: Georg Geers

VfL Senden: Niklas Beilcke, Marvin Tjaden, Jasper Laurenz Kleuter, Eldin Celebic (51. Samuel Buran), Robin Stallmeier, Tim Castelle, Lucas Morzonek (82. Hendrik Heubrock), Joshua Dabrowski, Ali Shinawi, Aljoscha Kottenstede (87. Lukas Gottwald), Elias Noah Tatari - Trainer: Rabah Abed

Schiedsrichter: Pasqual Schmidt (Bergkamen )

Tore: 1:0 Luca Blanke (56. Foulelfmeter), 1:1 Jasper Laurenz Kleuter (70.), 1:2 Aljoscha Kottenstede (75.), 2:2 Tim Bröcking (84.), 3:2 Florian Girnth (90.+4)



SV Dorsten-Hardt – ASK Ahlen 3:4

SV Dorsten-Hardt: Louis Krietemeyer, Evans Ankomah-Kissi, Mirko Janning, Yasin Birli (44. Sidney Serge Tekoe), Jannis Scheuch, Cedric Leon Vennemann (65. Auron Etemi), Lukas Husmann, Jan Tewes, Nico Lange (44. Lorenz Alsmann), Nico Glüsing (89. Amir Merovic), Alexander Brefort - Trainer: Christoph Schlebach

ASK Ahlen: Marcel Klemmer, Mikail Cun (69. Rasit Tekin), Matheus Lucas Souza Mendes, Okan Güvercin, Akil Cömcü, Emre Yildiz, Bertul Kocabas, Resul Topcu, Tekin Gencoglu, Breno Ferreira Guimaraes (79. Samet Akyüz), Yasin Acar - Trainer: Erkan Baslarli

Schiedsrichter: Selim Erk (Herne)

Tore: 0:1 Emre Yildiz (23. Foulelfmeter), 0:2 Yasin Acar (36.), 1:2 Evans Ankomah-Kissi (48.), 2:2 Jannis Scheuch (53.), 2:3 Yasin Acar (76.), 2:4 Yasin Acar (90.+4), 3:4 Alexander Brefort (90.+5 Foulelfmeter)



SV SW Lembeck – SC Altenrheine 0:5

SV SW Lembeck: Pascal Lehmkuhl, Nick Hellenkamp, Jan Kötting (38. Hendrik Dirks), Hendrik Dumpe (38. Julian Christopher Brun), Bernd Röhling (45. Elias Albersmann), Vincent Leonhard Brun, Daniel Hennebach (74. Louis Gerling), Marius Felix Benning, Steffen Fellner, Tom Springenberg, Robin Kordes (61. Luca Kegelmann) - Trainer: Oliver Ridder

SC Altenrheine: Cornelius Watta, Vadim Schmidt, Fabian Kray, Henry Südhoff, Joel Flasse (70. Noah Saalfeld), Thorben Kortenhorn, Lars Bieker (63. Niklas Huesmann), Glenn Schröer (46. Tim Schmidt), Arne Üffing, Levin Noel Damer, Fabian Hüer (63. Elias Leferink) - Trainer: Guido Göcke

Schiedsrichter: Dustin Höse

Tore: 0:1 Glenn Schröer (6.), 0:2 Fabian Hüer (28.), 0:3 Henry Südhoff (32.), 0:4 Fabian Hüer (61.), 0:5 Elias Leferink (76.)



Ibbenbürener SpVg – SV Burgsteinfurt 3:3

Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Ole Schürbrock (46. Adrian Thal), Luca Klostermann, Matthias Eiter, Eric Rahe, Marvin Hagemann, Julian Wesselkämper, Florian Krasniqi, Timo Zimmermann, Maximilian Pelle, Daniel Kammerzell (70. Niklas Pollok) - Trainer: Kevin Gütt

SV Burgsteinfurt: Engin Shegaj, Lars Bode (91. Giovanni Amouzou), Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Paul Höffer, Helio Ricardo Faria da Silva, Volkan Haziri (72. Reza Asadollahi Alle), Alex Dubs, Umut Berke (82. Jason Petris), Neriman Kocevic (89. Raul-Luca Prieto Rodriguez), Elix Chukri - Trainer: Christoph Klein-Reesink

Schiedsrichter: Jonathan Wlotzka

Tore: 0:1 Umut Berke (22.), 0:2 Umut Berke (27.), 1:2 Maximilian Pelle (39.), 1:3 Volkan Haziri (42.), 2:3 Julian Wesselkämper (76.), 3:3 Maximilian Pelle (81.)