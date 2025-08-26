LL4: ISV kommt in Ahlen zweimal zurück, Emsdetten schockt Absteiger

Große Erleichterung bei der Ibbenbürener Spielvereinigung! Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt konnte die ISV beim ASK Ahlen die ersten drei Zähler einfahren. Mann der Stunde bei den Ibbenbürenern: Debütant Julian Schwarz.

Damit verhindert Ibbenbüren den sich androhenden Fehlstart. Mit nun drei Punkten auf dem Konto klettern die Schwarz-Weißen auf Rang elf und überholen Borussia Münster, Vorwärts Wettringen und den SV Dorsten-Hardt. Ahlen hingegen muss die erste Niederlage der noch jungen Spielzeit einstecken und fällt vorerst auf Tabellenplatz vier zurück.

Eine gute Viertelstunde Zeit brauchte der junge Stürmer um das Spiel zu Gunsten der Ibbenbürener zu entscheiden. Beim Spielstand von 2:2, Ahlen ging zwei Mal in Führung (16', 51'), die die ISV jeweils durch Daniel Kammerzell (21') und Maximilian Pelle (71') erwiderte, brachte Gäste-Trainer Kevin Gütt Julian Schwarz auf den Platz. 15 Minuten später konnte sich Schwarz nicht nur Landesliga-Stürmer sondern auch Doppelpacker nennen. Mit seinen Treffern zum 2:3 (86') und 2:4 (89') hält er einen besonderen Anteil am Auswärtssieg der ISV.

Aufsteiger schlägt Absteiger − unterschiedlichste Gefühlswelten in Emsdetten

Aufsteiger Emsdetten 05 triumphiert über eine enttäuschende SG Bockum-Hövel, die noch immer punktlos an das Ende der Tabelle zurückfällt. Die Niederlage in Emsdetten sieht auf dem Papier zwar nach einer engen Angelegenheit aus − erst nach 83 Minuten ging 05 durch Marius Klöpper in Führung − spielerisch war die Begegnung jedoch alles andere als ausgeglichen.

So spielte Emsdetten den Gast vor allem in der ersten Halbzeit ziemlich her, und hätte bereits vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse sorgen können. Jedoch hielt die mangelhafte Chancenverwertung der Nullfünfer Bockum-Hövel im Spiel. Ab und zu tauchten die Gäste zwar auch vor dem Kasten von Emsdettens Keeper Janis Over auf, blieben letztendlich aber nicht zwingend genug. Auch in Durchgang zwei behielt der Gastgeber die Oberhand und belohnte sich spät: Marius Klöpper verwertete einen Eckball zur späten aber überaus verdienten Führung.

Mit sieben Punkten klettert Emsdetten auf den dritten Tabellenplatz und ist damit der bislang erfolgreichste Aufsteiger der Liga. Für die SG Bockum-Hövel geht der Albtraum nach dem verlorenen Derby gegen die Hammer Spielvereinigung weiter: Null Tore, keine Punkte − der Westfalenliga-Absteiger muss sich schleunigst etwas einfallen lassen.

Alle Ergebnisse des dritten Spieltags im Überblick:

Vorwärts Wettringen – Werner SC 0:1

Vorwärts Wettringen: Maxim Schabbing, David Ratering, Thomas Hils (85. Joost Rausse), Niklas Heeke (46. Ole Trindeitmar), Jannik Ruhkamp, Leonard Zenuni, Marvin Klewitz (64. Finn Höffer), Max Leonard Bültbrun (46. Steffen Kappelhoff-Rickert), Mats Thiemann (85. Patrick Voß), Noah Schilling, Simon Wiecher - Trainer: Philipp Hölscher

Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Henry Poggenpohl, Zoran Martinovic, Lukas Nattler (46. Moatez Barakat Omar), Nico Holtmann, Jannik Prinz, Finn Drücker (67. Colin Lachowicz), Leon Becker (93. Mika Neuhaus), Henrik Warnecke (46. Steffen Happe), Mirac Sahin - Trainer: Pascal Harder

Schiedsrichter: Yannick Bloch

Tore: 0:1 Ole Trindeitmar (69. Eigentor)



Hammer SpVg – Borussia Münster 4:0

Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin (84. Jonas Strier), Noel Dülek, Leon Schneider, Jovan Mihajlovic (84. Lorik Beka), Hendrik Beste (46. Jan Erkeling), Niclas Noldes, Daniel Schürmann (75. Lukas Scholdei), Eric Kommorowski, Amar Husic (28. Tomas Delcio Mateus) - Trainer: Ralph Oberdiek

Borussia Münster: Björn Bils, Michel Johannes Schrick (46. Tim Hermann), Josse Gerick, Samir Bodowe, Cebrail Demir, Nils Burchardt, Mats Klosa, Hafani Bouraima (84. Maddox Ott), Paul Vincent Sträter, Maximilian Wüst (63. Sasha Titz), Diaoul Tchadjobo (46. Jan Henrik Springeneer) - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener - Trainer: Jannick Wischmeier

Schiedsrichter: Jörn Schäfer

Tore: 1:0 Amar Husic (2.), 2:0 Hendrik Beste (20.), 3:0 Jovan Mihajlovic (83.), 4:0 Jan Erkeling (89.)



ASK Ahlen – Ibbenbürener SpVg 2:4

ASK Ahlen: Marcel Klemmer, Sinan Özkara, Iago Augusto De Carvalho, Okan Güvercin (72. Cihan Özkara), Aykut Bozkurt (46. Ismail Icen), Akil Cömcü, Ilker Algan, Rasit Tekin (46. Ahmet Acar), Breno Ferreira Guimaraes (67. Matheus Lucas Souza Mendes), Yasin Acar, Bertul Kocabas - Trainer: Erkan Baslarli

Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Ole Schürbrock, Matthias Eiter, Bjarne Christian Muck (89. Leonard Brune), Marvin Hagemann, Timo Zimmermann, Berkant Samanci (74. Julian Schwarz), Maximilian Pelle, Kevin Hagemann (43. Florian Krasniqi), Damijan Fazlic, Daniel Kammerzell - Trainer: Kevin Gütt

Schiedsrichter: Lucas Krämer (Bad Oeynhausen)

Tore: 1:0 Breno Ferreira Guimaraes (16.), 1:1 Daniel Kammerzell (21.), 2:1 Yasin Acar (51. Foulelfmeter), 2:2 Maximilian Pelle (71. Foulelfmeter), 2:3 Julian Schwarz (86.), 2:4 Julian Schwarz (89.)



VfL Senden – SV Burgsteinfurt 2:1

VfL Senden: Leon Friedrich, Marvin Tjaden, Robin Stallmeier, Mohamad Fakih Dit Issa (73. Matthias Althaus), Tim Castelle (85. Jasper Laurenz Kleuter), Hussein Fayad (91. Lukas Gottwald), Marvin Müller, Joshua Dabrowski, Ali Shinawi, Aljoscha Kottenstede (70. Bruno Hermann Geister), Samuel Buran (61. Dominik Schöppner) - Trainer: Rabah Abed

SV Burgsteinfurt: Engin Shegaj, Lars Bode, Henning Ruhkamp, Giovanni Amouzou (57. Jason Petris), Ladislav Velican, Helio Ricardo Faria da Silva (64. Alex Dubs), Volkan Haziri, Reza Asadollahi Alle (90. Raul-Luca Prieto Rodriguez), Joshua Olden (72. Steffen Exner), Umut Berke, Neriman Kocevic - Trainer: Christoph Klein-Reesink

Schiedsrichter: Marco Damm

Tore: 1:0 Tim Castelle (26.), 2:0 Mohamad Fakih Dit Issa (50.), 2:1 Neriman Kocevic (57.)



Lüner SV – SC Altenrheine 1:1

Lüner SV: Alexander Rothkamm, Danny Miguel Putzig, Volkan Ablak, Jonathan Kodoma Yende (29. Ibrahim Diara), Daniel Mikuljanac, Ennes Yilmaz (71. Patrick Wilson), Tobias Hartmann, Onur Tekin, Resul Celebi, Sebastian Prada (80. Gor Hovakimyan), Sipan Uzun - Trainer: Giovanni Schiattarella

SC Altenrheine: Cornelius Watta, Vadim Schmidt (63. Elias Leferink), Henry Südhoff, Joel Flasse, Yannik Langner, Luca Keanu Lars Huesmann, Lars Bieker (52. Dustin Reiners), Glenn Schröer, Arne Üffing (20. Noah Saalfeld), Levin Noel Damer (80. Lansana Bangoura), Fabian Hüer - Trainer: Guido Göcke - Trainer: Mario Brinkmann - Trainer: Nick Petlach

Schiedsrichter: Christian Liedtke

Tore: 1:0 Sipan Uzun (19.), 1:1 Fabian Hüer (82.)

Gelb-Rot: Lansana Bangoura (93./SC Altenrheine/)

Besondere Vorkommnisse: Daniel Mikuljanac (Lüner SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Cornelius Watta (51.).



SV Dorsten-Hardt – Westfalia Gemen 3:4

SV Dorsten-Hardt: Louis Krietemeyer, Evans Ankomah-Kissi, Mirko Janning (71. Nico Lange), Lorenz Alsmann, Jannis Scheuch, Cedric Leon Vennemann (71. Alexander Brefort), Dominik Königshausen, Auron Etemi (45. Maximilian Supe), Jan Tewes, Nico Glüsing, Sidney Serge Tekoe (71. Yasin Birli) - Trainer: Christoph Schlebach

Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Nils Gettler, Noah Lohaus (75. Lennart Südholt), Luca Blanke, Jost Elias Gehling, Ahmet Salih Özyigit (45. Lukas Kemper), Jan-Frederik Büning (75. Fabien Beyer), Fynn Borremans, Johannes Koschmieder (80. Al Bashek Abdul Rahman Dawara), Justin Marquart, David Edward Ssebuliba (45. Joris Keizers) - Trainer: Georg Geers

Schiedsrichter: Björn Backhaus

Tore: 1:0 Nico Glüsing (11.), 1:1 David Edward Ssebuliba (20.), 1:2 Ahmet Salih Özyigit (31. Foulelfmeter), 2:2 Nico Glüsing (34.), 2:3 Johannes Koschmieder (63.), 2:4 Lukas Kemper (68.), 3:4 Alexander Brefort (85.)

Gelb-Rot: Justin Marquart (33./Westfalia Gemen/Wiederholtes Foulspiel)

Rot: Yasin Birli (88./SV Dorsten-Hardt/Brutales Einsteigen im Mann )



SpVg Emsdetten 05 – SG Bockum-Hövel 1:0

SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Janes Böggemann (75. Hannes Rehr), Merlin Heinz (62. Jan Walbaum), Tim Merker, Marius Klöpper, Jonas Schäfer, Asdren Haliti, Marius Schomaker (54. Nils Meller), Henrik Möllers (66. Jonas Schomaker), Engin Demirdag (86. Jonas Borgmann), Luca Tillmann - Trainer: Daniel Apke

SG Bockum-Hövel: Tobias Krakor, Marc-Andre Wohlrath (70. Marcio Martin Grzesica), Amer Masic, Efe Özkara, Ercan Akman (80. Marcel Valentin Dujic), Lars Brinkmann (62. Norayr Jalilyan), Almurtadha Fouad Salim Al-Saeedi (92. Leon Spoljar), Nico Kollakowski, Fynn Bsufka, Santtu Kalle Kristian Lindgren, Dawid Szmadrowski - Trainer: Oliver Glöden

Schiedsrichter: Patrick Holz

Tore: 1:0 Marius Klöpper (83.)