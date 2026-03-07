LL4: Hammer SpVg kann gegen Lembeck großen Schritt machen

– Foto: Philipp Retajski

Die Rückrunde der Landesliga ist im vollen Gange, und erste Verschiebungen in der Tabelle sind bereits geschehen. An der Tabellenspitze verengt sich das Rennen zwischen Lünen, Burgsteinfurt und Hamm weiter – und die HSV könnte bereits am kommenden Spieltag die Tabellenführung übernehmen.

Bestätigt Hamm den starken Start in das Kalenderjahr?

Einer der Gewinner der zugegeben noch jungen Rückrunde ist die Hammer Spielvereinigung. Der Tabellendritte siegte zum Start in das neue Kalenderjahr in den beiden bislang gespielten Begegnungen gegen die SG Bockum-Hövel und Borussia Münster. Wer von diesem bloßen Fakt noch nicht von der Formstärke der HSV überzeugt ist, wird vielleicht bei dem Blick auf die erzielten Tore in den beiden Partien ins Staunen kommen. Denn die in der Hinrunde noch verhältnismäßig zurückhaltende Offensive des Aufstiegsanwärters schoss nicht weniger als 15 Tore in den letzten zwei Wochen. Im Hammer Stadtderby kassierte die SG Bockum-Hövel fünf Treffer, Borussia Münster traf es gar zweistellig. Besonders in Erscheinung getreten ist dabei Winterneuzugang Yusuf Kahraman, der gegen die Borussia gleich sechs von zehn Toren erzielen konnte. Damit springt er aus dem Stehgreif auf Position zwei der vereinsinternen Torjägerliste. Nur Topscorer Jovan Mihajlovic war für die HSV in der laufenden Saison häufiger erfolgreich (13 Tore).

Auch der Blick auf die Tabelle dürfte in Hamm momentan für Freude sorgen: Punktgleich mit dem Tabellenzweiten SV Burgsteinfurt rangiert man nur noch zwei Zähler hinter dem Ligaprimus Lüner SV.