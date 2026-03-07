LL4: Hammer SpVg kann gegen Lembeck großen Schritt machen

Die Rückrunde der Landesliga ist im vollen Gange, und erste Verschiebungen in der Tabelle sind bereits geschehen. An der Tabellenspitze verengt sich das Rennen zwischen Lünen, Burgsteinfurt und Hamm weiter – und die HSV könnte bereits am kommenden Spieltag die Tabellenführung übernehmen.
Einer der Gewinner der zugegeben noch jungen Rückrunde ist die Hammer Spielvereinigung. Der Tabellendritte siegte zum Start in das neue Kalenderjahr in den beiden bislang gespielten Begegnungen gegen die SG Bockum-Hövel und Borussia Münster. Wer von diesem bloßen Fakt noch nicht von der Formstärke der HSV überzeugt ist, wird vielleicht bei dem Blick auf die erzielten Tore in den beiden Partien ins Staunen kommen. Denn die in der Hinrunde noch verhältnismäßig zurückhaltende Offensive des Aufstiegsanwärters schoss nicht weniger als 15 Tore in den letzten zwei Wochen. Im Hammer Stadtderby kassierte die SG Bockum-Hövel fünf Treffer, Borussia Münster traf es gar zweistellig. Besonders in Erscheinung getreten ist dabei Winterneuzugang Yusuf Kahraman, der gegen die Borussia gleich sechs von zehn Toren erzielen konnte. Damit springt er aus dem Stehgreif auf Position zwei der vereinsinternen Torjägerliste. Nur Topscorer Jovan Mihajlovic war für die HSV in der laufenden Saison häufiger erfolgreich (13 Tore).
Auch der Blick auf die Tabelle dürfte in Hamm momentan für Freude sorgen: Punktgleich mit dem Tabellenzweiten SV Burgsteinfurt rangiert man nur noch zwei Zähler hinter dem Ligaprimus Lüner SV.
Um die Aufstiegsambitionen im Verein zu untermauern, wartet auf die HSV nun eine nicht weniger formstarke Mannschaft. Der SV Lembeck startete ebenso mit zwei Siegen in das neue Pflichtspieljahr und hat sich als Aufsteiger mittlerweile im sicheren Mittelfeld etabliert. Am vergangenen Spieltag stellte die Mannschaft von Chefcoach Oliver Ridder erst wieder unter Beweis, dass man durchaus in der Lage ist, die Großen der Liga zu ärgern. Mit 2:1 siegte Lembeck über den Tabellenvierten Rot-Weiß Deuten.
So, 08.03, 15:00
ASK Ahlen : SV Burgsteinfurt
Hammer SpVg : SV SW Lembeck
Emsdetten 05 : DJK Borussia Emsdetten
SV Dorsten-Hardt : SG Bockum-Hövel
Lüner SV : Werner SC
VfL Senden : SC Altenrheine
So, 08.03, 15:15
SV Rot-Weiß Deuten : Ibbenbürener SpVg
So, 08.03, 15:30
Vorwärts Wettringen : Westfalia Gemen