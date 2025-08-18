LL4: Hamm siegt im Derby, Münster ringt Deuten Punkt ab

Samstagabend, 18:00 Uhr − Hotspot Adolf-Brühl-Stadion: Vor gut 800 Zuschauern trafen die beiden Stadtrivalen SG Bockum-Hövel und die Hammer SpVg aufeinander. Ein Spiel, was man auf Augenhöhe erwarten durfte, wurde letztendlich durch den Doppelpack von Hamms Jovan Mihajlovic entschieden.

Sportlich hatten sich die Gäste diesen Auswärtssieg im Stadtderby verdient, auch HSV-Coach Ralph Oberdiek zeigte sich im Westfälischen Anzeiger zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Das war für uns ganz wichtig. Dieser Sieg bringt uns ganz viel, einen Riesenschub. Man sieht, wir sind in der Liga angekommen. Da kann man schon stolz auf die Truppe sein."

Das Aufeinandertreffen hatte zweifelsohne Derby-Charakter, so zückte Schiedsrichter Maximilian Mendrina insgesamt neun gelbe Karten, kam am Samstagabend jedoch noch ohne Platzverweis aus.

Für die SG hingegen droht der Horrorstart Realität zu werden. Noch immer punktlos rutscht der Westfalenliga-Absteiger in den Tabellenkeller und ist nun das einzig verbleibende Team der Liga, das noch keinen Treffer bejubeln konnte. Und mit dem kommenden Gegner, dem Aufsteiger Emsdetten 05, wartet eine Mannschaft, die mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen solide in der Landesliga eingestiegen ist.

Borussia zeigt gegen Deuten starke Reaktion

Chapeau, liebe Münsteraner Borussen! Die letztwöchige 0:8-Klatsche gegen den ASK Ahlen scheint das Trainerteam um Henrik Wegener gut aus den Köpfen der Spieler gewischt zu haben. Jedenfalls zeigte sich die Borussia deutlich konstanter und gefestigter.

So war es nach einer noch eher wackeligen Anfangsphase der Gastgeber Borussias Top-Torjäger Maximilian Wüst, der die Münsteraner per Kopfball in Führung brachte (35'). Zur zweiten Halbzeit reagierten die Gäste aus Deuten auf den Rückstand und nahmen einige taktische Wechsel vor, die sich dann auch bezahlt machten: Erst glich Kevin Tshimanga-Dilangu zum 1:1 aus (53'), dann sorgte Hendrik Löbler für die Deutener Führung (64').

Eine Führung, die zur Freude aller Borussen aber nicht lange halten sollte. In der 71. Spielminute war es erneut Wüst, der für seine Mannschaft netzte. Der Beginn einer turbulenten Schlussphase, in der Münster dann sogar auf die erneute Führung drückte.

Tore sollten zwar keine mehr fallen, für Aufregung sorgte kurz vor Schluss dennoch eine Szene zwischen Deutens Verteidiger Christoph Kasak und Doppeltorschütze Maximilian Wüst: Der Angreifer wurde von Kasak rüde per Ellenbogen abgeräumt, woraufhin dieser vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde − Doch damit nicht genug. In der darauffolgenden Rudelbildung schubste Münsters Mathis Schrick einen gegnerischen Spieler um und sah für dieses Vergehen ebenfalls den roten Karton.

Alles in allem ein Remis, mit dem beide Mannschaften leben können. Gerade Borussia Münster meldete sich nach dem völlig verschlafenen ersten Spieltag nun so richtig in der neuen Spielzeit an.

Alle Ergebnisse des zweiten Spieltags im Überblick:

SG Bockum-Hövel – Hammer SpVg 0:2

SG Bockum-Hövel: Tobias Krakor, Marc-Andre Wohlrath (46. Leon Spoljar), Amer Masic, Ercan Akman (83. Lars Brinkmann), Abdulhai Aljouk, Almurtadha Fouad Salim Al-Saeedi (46. Norayr Jalilyan), Nico Kollakowski, Fynn Bsufka, Santtu Kalle Kristian Lindgren (72. Isam El Aallali), Alexander Guthoff, Dawid Szmadrowski - Trainer: Oliver Glöden

Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin (63. Lorik Beka), Noel Dülek, Leon Schneider, Jovan Mihajlovic (77. Jan Erkeling), Hendrik Beste (88. Jonas Woitaschek), Niclas Noldes, Daniel Schürmann (64. Lukas Scholdei), Eric Kommorowski, Amar Husic (72. Lennart Pörschke) - Trainer: Ralph Oberdiek

Schiedsrichter: Maximilian Mendrina

Tore: 0:1 Jovan Mihajlovic (30.), 0:2 Jovan Mihajlovic (51.)



SV Burgsteinfurt – Lüner SV 3:1

SV Burgsteinfurt: Raphael Meier, Lars Bode, Steffen Exner (56. Henning Ruhkamp), Paul Höffer, Ladislav Velican, Helio Ricardo Faria da Silva (83. Raul-Luca Prieto Rodriguez), Volkan Haziri, Reza Asadollahi Alle (65. Alex Dubs), Joshua Olden (90. Zeki-Arda Yüksekdag), Umut Berke (86. Giovanni Amouzou), Neriman Kocevic - Trainer: Christoph Klein-Reesink

Lüner SV: Alexander Rothkamm, Enis Delija (94. Daniel Friesen), Volkan Ablak, Daniel Mikuljanac, Ennes Yilmaz, Tobias Hartmann, Robin Rosowski, Resul Celebi, Sebastian Prada (59. Danny Miguel Putzig), Darren Rios, Sipan Uzun - Trainer: Giovanni Schiattarella

Schiedsrichter: Patrick Holz

Tore: 0:1 Enis Delija (23. Foulelfmeter), 1:1 Umut Berke (37.), 2:1 Volkan Haziri (62.), 3:1 Volkan Haziri (75.)



Ibbenbürener SpVg – VfL Senden 0:2

Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Luca Klostermann, Matthias Eiter, Dominic Dohe, Marvin Hagemann, Julian Wesselkämper, Timo Zimmermann (66. Eric Rahe), Niklas Pollok (59. Bjarne Christian Muck), Maximilian Pelle, Kevin Hagemann (80. Berkant Samanci), Daniel Kammerzell - Trainer: Kevin Gütt

VfL Senden: Marvin Kemmann (80. Leon Friedrich), Marvin Tjaden, Eldin Celebic, Robin Stallmeier, Mohamad Fakih Dit Issa (59. Matthias Althaus), Tim Castelle (83. Elias Noah Tatari), Hussein Fayad, Marvin Müller, Joshua Dabrowski, Ali Shinawi (91. Jasper Laurenz Kleuter), Aljoscha Kottenstede (67. Bruno Hermann Geister) - Trainer: Rabah Abed

Schiedsrichter: Jan Lohmann

Tore: 0:1 Ali Shinawi (10.), 0:2 Ali Shinawi (63.)



SV Schwarz-Weiß Lembeck – ASK Ahlen 1:3

SV Schwarz-Weiß Lembeck: Pascal Lehmkuhl, Nick Hellenkamp, Jan Kötting, Hendrik Dumpe (66. Julian Christopher Brun), Bernd Röhling, Vincent Leonhard Brun, Daniel Hennebach, Phil Schnieders, Steffen Fellner, Tom Springenberg (78. Robin Kordes), Luca Kegelmann - Trainer: Oliver Ridder

ASK Ahlen: Marcel Klemmer, Sinan Özkara, Iago Augusto De Carvalho (66. Ahmet Acar), Okan Güvercin, Aykut Bozkurt (66. Rasit Tekin), Akil Cömcü, Emre Yildiz (61. Cihan Özkara), Ilker Algan (84. Matheus Lucas Souza Mendes), Breno Ferreira Guimaraes, Yasin Acar (78. Resul Topcu), Bertul Kocabas - Trainer: Erkan Baslarli

Schiedsrichter: Philipp Hagemann

Tore: 0:1 Yasin Acar (23.), 1:1 Vincent Leonhard Brun (32.), 1:2 Yasin Acar (59.), 1:3 Akil Cömcü (81.)



Borussia Münster – SV Rot-Weiß Deuten 2:2

Borussia Münster: Björn Bils, Mathis Schrick, Josse Gerick, Samir Bodowe (67. Michel Johannes Schrick), Cebrail Demir, Nils Burchardt, Mats Klosa, Hafani Bouraima, Paul Vincent Sträter, Maximilian Wüst (91. Maddox Ott), Diaoul Tchadjobo (67. Sasha Titz) - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener - Trainer: Jannick Wischmeier

SV Rot-Weiß Deuten: Philipp Amft, Tarek El Meshai, Christoph Kasak, Jonas Goeke, Nils Falkenstein, Timo Haarmann, Hendrik Christian Löbler (45. Felix Schapp), Fabian Schöneis, Moritz Noetzel, Kevin Tshimanga-Dilangu, Luca Händchen - Trainer: Lukas Große-Puppendahl

Schiedsrichter: Dr. Hüseyin Sahin

Tore: 1:0 Maximilian Wüst (35.), 1:1 Kevin Tshimanga-Dilangu (53.), 1:2 Hendrik Christian Löbler (64.), 2:2 Maximilian Wüst (71.)



Westfalia Gemen – SpVg Emsdetten 05 1:2

Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Nils Gettler, Luca Blanke (61. Joris Keizers), Jost Elias Gehling (90. Fabien Beyer), Ahmet Salih Özyigit, Jan-Frederik Büning, Fynn Borremans, Florian Girnth, Johannes Koschmieder, Justin Marquart, Tim Bröcking (61. David Edward Ssebuliba) - Trainer: Georg Geers

SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Merlin Heinz, Tim Merker (46. Jonas Schomaker), Marius Klöpper, Jonas Schäfer (73. Adinane Fousseni), Jürgen Venikh (88. Hannes Rehr), Marius Schomaker, Henrik Möllers, Engin Demirdag (81. Jonas Borgmann), Omar Guetat (46. Asdren Haliti), Luca Tillmann - Trainer: Daniel Apke

Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel

Tore: 1:0 Tim Bröcking (19.), 1:1 Marius Schomaker (53.), 1:2 Jonas Schomaker (61.)



SV Dorsten-Hardt – Vorwärts Wettringen 1:1

SV Dorsten-Hardt: Louis Krietemeyer, Tim Wellers, Evans Ankomah-Kissi, Mirko Janning, Jannis Scheuch (85. Lorenz Alsmann), Cedric Leon Vennemann, Dominik Königshausen (71. Nico Lange), Auron Etemi (85. Yasin Birli), Jan Tewes (85. Jonas Kruppa), Nico Glüsing, Sidney Serge Tekoe (65. Ünsal Oruc) - Trainer: Christoph Schlebach

Vorwärts Wettringen: Maxim Schabbing, David Ratering, Thomas Hils, Niklas Heeke, Jannik Ruhkamp, Leonard Zenuni, Max Leonard Bültbrun (56. Mats Thiemann), Finn Höffer (64. Marvin Klewitz), Noah Schilling, Patrick Voß (56. Torsten Fiefhaus), Simon Wiecher (86. Ole Stein) - Trainer: Philipp Hölscher

Schiedsrichter: Patrick Schwabe (Herscheid)

Tore: 0:1 Niklas Heeke (1.), 1:1 Dominik Königshausen (53.)



SC Altenrheine – Werner SC 1:3

SC Altenrheine: Cornelius Watta, Vadim Schmidt, Henry Südhoff (88. Dustin Reiners), Noah Saalfeld, Joel Flasse (88. Timo Müller), Thorben Kortenhorn, Luca Keanu Lars Huesmann, Lars Bieker (83. Lansana Bangoura), Arne Üffing (74. Niklas Huesmann), Levin Noel Damer (54. Glenn Schröer), Fabian Hüer - Trainer: Guido Göcke - Trainer: Mario Brinkmann - Trainer: Nick Petlach

Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Henry Poggenpohl, Zoran Martinovic, Lukas Nattler (46. Steffen Happe), Nico Holtmann, Jannik Prinz, Leon Becker (92. Tim Hoppe), Henrik Warnecke (92. Mika Neuhaus), Mirac Sahin (91. Mathis Geue), Robin Przybilla (59. Finn Drücker) - Trainer: Pascal Harder

Schiedsrichter: Ali Magrouda

Tore: 0:1 Leon Becker (81.), 0:2 Leon Becker (86.), 0:3 Jannik Prinz (90.+2), 1:3 Dustin Reiners (90.+4)

Gelb-Rot: Thorben Kortenhorn (49./SC Altenrheine/)