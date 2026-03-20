LL4: Hamm empfängt Burgsteinfurt, Derby in Hardt

Der Rückrundenauftakt verlief für die Hammer SpVg bisweilen alles andere als rosig: Mit vier Punkten aus vier Spielen belegt man in der Rückrundentabelle nur den elften Platz. Durch das Remis gegen den Aufsteiger SV Lembeck sowie die Niederlage gegen die abstiegsbedrohte Ibbenbürener SpVg rutschte die HSV auf Rang fünf in der Tabelle ab. Mit zehn Punkten Rückstand auf den derzeitigen Ligaprimus Lüner SV scheint der Aufstieg in die Westfalenliga erst einmal aus dem Blickfeld gerückt zu sein. Will sich Hamm nicht komplett aus dem Rennen um Platz eins verabschieden, muss am Freitagabend vor heimischer Kulisse ein Sieg her.
Das lässt sich jedoch deutlich einfacher dahersagen, als es letztendlich umzusetzen ist. Die HSV empfängt mit dem SV Burgsteinfurt nicht nur den Tabellenzweiten, sondern das derzeit formstärkste Team der Liga: Seit dem Start der Rückrunde ist die Mannschaft von Christoph Klein-Reesink ungeschlagen und sammelte vier Siege sowie ein Unentschieden. Für die Hammer SpVg ein Konkurrent, der in der Verfolgung des Spitzenreiters gerade die Nase vorne hat. Ein Sieg in diesem Duell würde die HSV aber mit einem Ausrufezeichen zurück in den engeren Verfolgerkreis bringen.
Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse. Zeilen, die der ein oder andere Ballermann-Enthusiast auf der sommerlichen Mannschaftsfahrt womöglich wieder schmettern wird, sind beim SV Dorsten-Hardt gerade gelebte sportliche Realität. Na gut, angesichts des Tabellenplatzes 13 und vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge heben die Hardter wohl noch nicht völlig ab, von einer formstarken Phase darf man aber allemal sprechen.
Denn seit Rückrundenstart schloss Dorsten-Hardt nicht nur die Lücke auf Borussia Münster, sondern zog auch an den Münsteranern vorbei und verließ die "rote Zone". Mit drei Siegen und einer Niederlage ist das Team von Christoph Schlebach die vierstärkste Rückrunden-Mannschaft der Liga. Eine ähnlich starke Rückserie spielt auch der kommende Gegner, der SV Lembeck.
Nun steht zwischen den beiden Lokalrivalen das zweite Derby der Spielzeit an. Und nach der Niederlage im Hinspiel (0:1) hat der SV Dorsten-Hardt noch eine Rechnung mit den Lembeckern offen.
Fr, 20.03, 20:00
Hammer SpVg : SV Burgsteinfurt
So, 22.03, 15:00
SV Dorsten-Hardt : SV SW Lembeck
Westfalia Gemen : DJK Borussia Münster
VfL Senden : Lüner SV
ASK Ahlen : Werner SC
So, 22.03, 15:15
SV Rot-Weiß Deuten : SC Altenrheine
Mi, 25.03, 19:30
Emsdetten 05 : Ibbenbürener SpVg