LL4: Hamm empfängt Burgsteinfurt, Derby in Hardt

– Foto: Philipp Retajski

Verabschiedet sich Hamm gegen Burgsteinfurt aus dem Aufstiegskampf?

Der Rückrundenauftakt verlief für die Hammer SpVg bisweilen alles andere als rosig: Mit vier Punkten aus vier Spielen belegt man in der Rückrundentabelle nur den elften Platz. Durch das Remis gegen den Aufsteiger SV Lembeck sowie die Niederlage gegen die abstiegsbedrohte Ibbenbürener SpVg rutschte die HSV auf Rang fünf in der Tabelle ab. Mit zehn Punkten Rückstand auf den derzeitigen Ligaprimus Lüner SV scheint der Aufstieg in die Westfalenliga erst einmal aus dem Blickfeld gerückt zu sein. Will sich Hamm nicht komplett aus dem Rennen um Platz eins verabschieden, muss am Freitagabend vor heimischer Kulisse ein Sieg her.

Das lässt sich jedoch deutlich einfacher dahersagen, als es letztendlich umzusetzen ist. Die HSV empfängt mit dem SV Burgsteinfurt nicht nur den Tabellenzweiten, sondern das derzeit formstärkste Team der Liga: Seit dem Start der Rückrunde ist die Mannschaft von Christoph Klein-Reesink ungeschlagen und sammelte vier Siege sowie ein Unentschieden. Für die Hammer SpVg ein Konkurrent, der in der Verfolgung des Spitzenreiters gerade die Nase vorne hat. Ein Sieg in diesem Duell würde die HSV aber mit einem Ausrufezeichen zurück in den engeren Verfolgerkreis bringen.