LL4: Erster Sieg für Bockum-Hövel möglich? Verfolger-Duell in Gemen

– Foto: Philipp Retajski

Gegen angeschlagenen ASK zur Saisonpremiere? Die jüngere Vereinsgeschichte der SG Bockum-Hövel gleicht einer Achterbahnfahrt. So schnell der Weg nach oben führte − in der Saison 2019/20 stieg man in die Landesliga auf, nur drei Jahre später bereits in die Westfalenliga − so krachend war nach dem Abstieg im vergangenen Sommer der Aufprall in der Landesliga: 14 Spiele, vier Punkte, noch immer sieglos, harmloseste Offensive sowie anfälligste Defensive der Liga. Die Lücke zwischen dem letzten Tabellenplatz und dem Klassenerhalt klafft jetzt schon 14 Punkte breit. So scheint das Schicksal der SGB schon vor der Winterpause so gut wie geschrieben: Zweiter Abstieg in Folge.

Auch wenn der Abstieg lange kein unrealistisches Szenario mehr ist, so wird sich niemand bei der SG Bockum-Hövel kampflos geschlagen geben. Wo, wenn nicht in der Landesliga 4, kämpft man bis zum letzten Spiel um den Verbleib in der Liga − siehe Vorwärts Wettringen in der vergangenen Spielzeit. Und so bietet sich für Bockum-Hövel am Sonntag die nächste Gelegenheit eine spektakuläre Aufholjagd zu starten. Dann empfängt man im Adolf-Brühl-Stadion nämlich den Aufsteiger ASK Ahlen. Nach einem furiosen Saisonstart flachte die Formkurve des ASK zuletzt deutlich ab. Aus den letzten fünf Spielen gab es lediglich einen Sieg. Und mit 18 Gegentoren in diesen fünf Partien zeigte sich vor allem die Ahlener Hintermannschaft anfällig. Mit nun 19 Punkten auf dem Konto braucht sich der Aufsteiger zwar noch keine ernsthaften Gedanken um den Klassenerhalt machen − so blickt man noch auf ein Polster von acht Punkten auf die Abstiegsränge − einen weiteren Ausrutscher sollte man aber tunlichst vermeiden.